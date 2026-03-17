Бабушкин хлам или сокровище? Шокирующий тренд лета, который превратит вашу дачу в модный особняк

Самый обсуждаемый стиль оформления загородного отдыха неожиданно вернулся к нам из прошлого. То, что еще недавно считалось устаревшим наследием, сегодня признается самым уютным направлением в дизайне. Стиль "бабушкиной террасы" стал ответом на глобальную усталость от стерильного минимализма, хай-тека и холодных бетонных поверхностей, которые доминировали в последние десятилетия.

Фото: Pravda.ru by Савельева Полина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В эпоху идеально гладких фасадов людям остро захотелось визуального тепла, тактильности и живых воспоминаний. Ретро-эстетика с ее цветочными принтами, массивной кованой мебелью и глиняными горшками возвращает забытое ощущение дома, где во главу угла ставятся не сиюминутные тренды, а глубокая атмосфера преемственности поколений.

Что такое бабушкина терраса: основы эстетики

Это пространство, где время словно замедляет свой бег. Стиль бабушкиной террасы базируется на сочетании кованых столиков с легкой патиной, плетеных кресел и скатертей в мелкий цветочек. Здесь важна эмоциональность: предметы не обязаны быть безупречно новыми. Напротив, легкие следы времени на дереве или металле придают интерьеру необходимую глубину.

Палитра стиля строится на мягких, пастельных оттенках: нежно-голубом, кремовом и приглушенно-зеленом. Такая гамма формирует расслабляющую обстановку, идеально подходящую для долгих летних чаепитий. В отличие от современных стилей, здесь допускается легкий художественный беспорядок, который подчеркивает обжитость пространства.

"Ценность этого направления — в его искренности. Такие пространства не пытаются демонстрировать статус владельца, они создают базу для безопасности и душевного спокойствия", — объяснила в беседе с Pravda. Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Выбор мебели с историей и характером

Основой композиции часто выступает кованая мебель — ажурные стулья и круглый стол, выкрашенные в белый или молочный цвет. Чтобы металл служил долго, важно своевременно обновлять защитное покрытие, особенно в условиях влажного климата. Если же вы предпочитаете более легкие конструкции, обратите внимание на изделия из ротанга или лозы.

Для тех, кто занимается обновлением пространства своими руками, остатки обоев могут стать отличным подспорьем в декорировании задних стенок старых буфетов или создании авторских панно. Экологичность — один из столпов тренда 2026 года: вместо покупки одноразового пластика люди все чаще выбирают реставрацию старых вещей из натурального дерева.

Элемент стиля Рекомендуемый материал
Основная мебель Кованый металл, массив соснны, ротанг
Напольное покрытие Террасная доска или камень
Декор стен Деревянная вагонка или открытый кирпич

"При выборе материалов для открытых зон отдыха важно учитывать износостойкость. Даже если мы создаем ретро-образ, конструктив должен быть современным и надежным", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Текстиль и финальные штрихи декора

Уют создается через наслоение фактур. Льняные занавески, хлопковые скатерти с вышивкой ришелье и вязаные пледы — это обязательные атрибуты. Важно не бояться комбинировать разные принты, если они выдержаны в одной цветовой тональности. Чтобы защитить место отдыха от посторонних глаз, можно использовать забор из искусственного газона, который создаст эффект живой изгороди круглый год.

Особое внимание уделите освещению. Вместо ярких прожекторов лучше использовать гирлянды с теплым светом (стиль "ретро-лампы"), керосиновые фонари или свечи в массивных стеклянных подсвечниках. Мягкий, рассеянный свет превращает вечернюю террасу в сказочное пространство для семейных посиделок.

Как не превратить террасу в склад старых вещей

Главная опасность стиля — перенасыщение деталями, из-за чего уют может превратиться в элементарный беспорядок. Чтобы этого избежать, используйте формулу баланса: 70% винтажных элементов и 30% современных решений. Например, старинный комод будет отлично смотреться на фоне лаконичных стен, покрытых прозрачным профлистом в качестве стильной и легкой кровли.

Не забывайте и про практичность путей подхода к зоне отдыха. Традиционный финский подход к дорожкам поможет сохранить чистоту на террасе даже после дождя, объединив эстетику с функциональностью.

"В ретро-стилистике важна мера. Если вещь окончательно пришла в негодность и не подлежит реставрации, ей не место на террасе. Ищите мебель с потенциалом для восстановления", — отметил в беседе с Pravda. Ru мастер по мелкому бытовому ремонту Арсений Федосеев.

Ответы на популярные вопросы о стиле ретро

Как бюджетно обновить мебель для террасы?

Используйте технику декупажа или перекрашивание матовыми красками с последующим ошкуриванием краев для создания эффекта потертости.

Какие растения лучше всего дополнят образ бабушкиной террасы?

Идеально подойдут герань в глиняных горшках, петунии, душистый горошек и вьющаяся настурция. Они создают яркие цветовые акценты и наполняют воздух садовыми ароматами.

Можно ли использовать этот стиль в городской квартире на балконе?

Да, принципы те же: пара плетеных стульев, текстиль с принтом и много зелени позволят создать оазис уюта даже в многоэтажке.

Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, инженер строительного контроля Роман Волков, мастер по мелкому бытовому ремонту Арсений Федосеев
Автор Полина Савельева
Полина Савельева — декоратор интерьеров с 13-летним стажем. Помогает подбирать декор, текстиль и цветовые решения.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
