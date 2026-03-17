Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Полина Савельева

Музейный экспонат в гостиной: эта мебель превращают квартиру в склад вещей

Интерьерная мода трансформируется с той же стремительностью, что и высокая подиумная эстетика. То, что еще десятилетие назад казалось верхом престижа, сегодня зачастую воспринимается как избыточное и морально устаревшее. Современный жилой интерьер все чаще дрейфует в сторону лаконичности, где на первый план выходит не демонстративная роскошь, а функциональность и визуальный покой.

Уютная комната

Перенасыщенность деталями уступает место продуманным формам и нейтральной палитре. В эпоху, когда светлые интерьеры больше не в моде, а на смену им приходят глубокие природные оттенки, выбор мягкой мебели становится ключевым этапом формирования пространства. Актуальные решения помогают избежать главной ошибки — превращения квартиры в склад вещей.

Какие диваны и кресла выглядят пережитком прошлого

Один из самых выразительных маркеров ушедшей эпохи — диваны с активным, доминирующим принтом. Крупные орнаменты, стилизованные под классические ковровые узоры, визуально "съедают" пространство и делают его тяжелым. В современных реалиях такая мебель создает избыточный визуальный шум, от которого человек быстро устает. Вместо этого профессионалы рекомендуют однотонные фактурные ткани, которые подчеркивают форму изделия.

"Мебель с массивной обивкой и сложными завитками сегодня уместна лишь в очень специфических исторических интерьерах. В городской квартире такие модели выглядят чужеродно, особенно если красивый ремонт превращает жизнь в ад из-за сложности ухода за подобными пылесборниками", — отметила в беседе с Pravda. Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Кресла-"гиганты" с массивными подлокотниками также теряют актуальность. Им на смену приходят легкие конструкции на тонких деревянных или металлических опорах. Такие модели создают ощущение "воздуха" под мебелью, что критически важно для восприятия объема помещения. Важно понимать, что комфорт больше не ассоциируется с громоздкостью.

Основные антитренды: от обивки до форм

Декоративные подушки из блестящего атласа или с аляпистыми рисунками, идущие в стандартном комплекте к дивану, — еще один признак отсутствия вкуса в 2026 году. Сегодня ценится разнообразие текстур: рогожка, букле, мягкий шенилл. Если вы хотите добавить уюта, лучше использовать качественный текстиль. Кстати, правильный уют в доме создается именно через наслоение фактур, а не за счет дешевого блеска синтетики.

Признак антитренда Актуальная альтернатива
Комплект 3+2+1 (диван и два кресла) Разноплановые предметы в едином стиле
Хромированные ножки-"гвозди" Скрытые опоры или матовый металл
Каретная стяжка (капитоне) везде Гладкие поверхности или линейная простежка

Не менее спорным решением стали массовые пластиковые стулья определенных форм, которые заполонили рынок копий. Оригинальный дизайн обесценился из-за гипертрофированного тиражирования. В моде вновь индивидуальность и экологичность. Если ваш интерьер нуждается в обновлении, стоит рассмотреть ремонт без разрушений, начав с перетяжки старой, но качественной мебели современными тканями.

"Важно учитывать не только внешний вид, но и эргономику. Маленькие пуфы на тонких хромированных ножках часто оказываются неустойчивыми и быстро выходят из строя. Мы рекомендуем выбирать устойчивые модульные блоки", — объяснил в интервью Pravda. Ru специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Что выбирают дизайнеры для актуальных проектов

Фаворитами сезона остаются модульные системы. Их преимущество в адаптивности: владелец может самостоятельно менять конфигурацию зоны отдыха в зависимости от ситуации. Глубокая посадка, низкий силуэт и отсутствие лишнего декора делают такую мебель универсальной. Важно следить за чистотой таких изделий — японская система уборки поможет поддерживать порядок без лишних усилий.

Цветовая гамма сместилась в сторону сложных природных оттенков: графита, терракоты, оливкового и песочного. Эти цвета не только выглядят благородно, но и практичны в эксплуатации. При выборе обивки стоит обратить внимание на износостойкость, чтобы не пришлось в будущем искать способы, как убрать катышки с поверхности дивана специальными средствами.

"При планировке пространства важно помнить о зонировании. Мебель должна работать на архитектуру комнаты, а не загромождать проходы. Современные нормы проектирования диктуют лаконичность", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru архитектор Анастасия Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о мебели

Как понять, что диван безнадежно устарел?

Если у дивана есть обилие золотистого декора, резные деревянные накладки на подлокотниках или отделка из нескольких видов ткани с разными рисунками — он точно вне актуальных трендов.

Стоит ли покупать кожаную мебель?

Глянцевая кожа в ярких цветах — антитренд. В моде матовая кожа натуральной выделки или качественная экокожа природных оттенков, которая выглядит максимально естественно.

Может ли классика быть современной?

Да, если это неоклассика с упрощенными линиями. Главное — отсутствие избыточной "дворцовой" торжественности в обычной городской квартире.

Читайте также

Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, специалист по эксплуатации Илья Кондратьев, архитектор Анастасия Кузнецова
Автор Полина Савельева
Полина Савельева — декоратор интерьеров с 13-летним стажем. Помогает подбирать декор, текстиль и цветовые решения.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом стиль мебель интерьер квартира
Новости Все >
Бетонный бум на Волге: объемы строительства в частном секторе бьют рекорды прошлых лет
Роскошь на воде в самом сердце Сибири: новый трёхпалубный лайнер готовится покорить Байкал
Денежный дождь в омских семьях: региональные предприятия удваивают стандартный маткапитал
Тонкая грань между авто и грузовиком: скрытые возможности обычной пластиковой карточки водителя
Адское одеяло для планеты: плотная сероводородная атмосфера не дает остыть океану жидкой магмы
Уют за порогом квартиры: новая программа благоустройства изменит облик Забайкалья в 2026 году
Километры замершего времени: федеральная трасса М-5 превратилась в гигантскую стоянку фур
Деньги на ветер или колеса под танк: китайские автомобили теряют почти половину цены за первый год
Проезд дорожает — город сжимается: в Сортавале новые тарифы заставляют считать даже короткие поездки
Миллиарды вливаются в стаканы: прикамское молоко готовится к рекордному прыжку в производстве
Сейчас читают
Йеменский рубильник отключает Суэцкий канал: морская петля затягивается на горле планеты
Мир. Новости мира
Йеменский рубильник отключает Суэцкий канал: морская петля затягивается на горле планеты
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
Евросоюз
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Бизнес
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Популярное
Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок

Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.

Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Поезд входит в поворот как по рельсам: секрет колёс, о котором мало кто знает Сергей Милешкин Русские в Ливане: оспариваемое прошлое и современная борьба за выживание под угрозой бомбардировок Анхар Кочнева Цена на российскую нефть в Индии выросла почти до 100 долларов за баррель Олег Артюков
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Последние материалы
Кошелёк под давлением: экономика перешла в режим стресс-теста из-за аномальных цен на услуги
Бетонный бум на Волге: объемы строительства в частном секторе бьют рекорды прошлых лет
Роскошь на воде в самом сердце Сибири: новый трёхпалубный лайнер готовится покорить Байкал
Музейный экспонат в гостиной: эта мебель превращают квартиру в склад вещей
Денежный дождь в омских семьях: региональные предприятия удваивают стандартный маткапитал
Тонкая грань между авто и грузовиком: скрытые возможности обычной пластиковой карточки водителя
Адское одеяло для планеты: плотная сероводородная атмосфера не дает остыть океану жидкой магмы
"Литва для литовцев": преподаватель сорвал плакат и получил подписку о невыезде от литовских властей
Дырявый бак регулятора: российская экономика пытается ехать в гору на пустых фильтрах и дефиците
Сладкая жизнь на грядке: эти два аптечных средства превращают обычную клубнику в рекордный урожай
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.