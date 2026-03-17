Музейный экспонат в гостиной: эта мебель превращают квартиру в склад вещей

Интерьерная мода трансформируется с той же стремительностью, что и высокая подиумная эстетика. То, что еще десятилетие назад казалось верхом престижа, сегодня зачастую воспринимается как избыточное и морально устаревшее. Современный жилой интерьер все чаще дрейфует в сторону лаконичности, где на первый план выходит не демонстративная роскошь, а функциональность и визуальный покой.

Перенасыщенность деталями уступает место продуманным формам и нейтральной палитре. В эпоху, когда светлые интерьеры больше не в моде, а на смену им приходят глубокие природные оттенки, выбор мягкой мебели становится ключевым этапом формирования пространства. Актуальные решения помогают избежать главной ошибки — превращения квартиры в склад вещей.

Какие диваны и кресла выглядят пережитком прошлого

Один из самых выразительных маркеров ушедшей эпохи — диваны с активным, доминирующим принтом. Крупные орнаменты, стилизованные под классические ковровые узоры, визуально "съедают" пространство и делают его тяжелым. В современных реалиях такая мебель создает избыточный визуальный шум, от которого человек быстро устает. Вместо этого профессионалы рекомендуют однотонные фактурные ткани, которые подчеркивают форму изделия.

"Мебель с массивной обивкой и сложными завитками сегодня уместна лишь в очень специфических исторических интерьерах. В городской квартире такие модели выглядят чужеродно, особенно если красивый ремонт превращает жизнь в ад из-за сложности ухода за подобными пылесборниками", — отметила в беседе с Pravda. Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Кресла-"гиганты" с массивными подлокотниками также теряют актуальность. Им на смену приходят легкие конструкции на тонких деревянных или металлических опорах. Такие модели создают ощущение "воздуха" под мебелью, что критически важно для восприятия объема помещения. Важно понимать, что комфорт больше не ассоциируется с громоздкостью.

Основные антитренды: от обивки до форм

Декоративные подушки из блестящего атласа или с аляпистыми рисунками, идущие в стандартном комплекте к дивану, — еще один признак отсутствия вкуса в 2026 году. Сегодня ценится разнообразие текстур: рогожка, букле, мягкий шенилл. Если вы хотите добавить уюта, лучше использовать качественный текстиль. Кстати, правильный уют в доме создается именно через наслоение фактур, а не за счет дешевого блеска синтетики.

Признак антитренда Актуальная альтернатива Комплект 3+2+1 (диван и два кресла) Разноплановые предметы в едином стиле Хромированные ножки-"гвозди" Скрытые опоры или матовый металл Каретная стяжка (капитоне) везде Гладкие поверхности или линейная простежка

Не менее спорным решением стали массовые пластиковые стулья определенных форм, которые заполонили рынок копий. Оригинальный дизайн обесценился из-за гипертрофированного тиражирования. В моде вновь индивидуальность и экологичность. Если ваш интерьер нуждается в обновлении, стоит рассмотреть ремонт без разрушений, начав с перетяжки старой, но качественной мебели современными тканями.

"Важно учитывать не только внешний вид, но и эргономику. Маленькие пуфы на тонких хромированных ножках часто оказываются неустойчивыми и быстро выходят из строя. Мы рекомендуем выбирать устойчивые модульные блоки", — объяснил в интервью Pravda. Ru специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Что выбирают дизайнеры для актуальных проектов

Фаворитами сезона остаются модульные системы. Их преимущество в адаптивности: владелец может самостоятельно менять конфигурацию зоны отдыха в зависимости от ситуации. Глубокая посадка, низкий силуэт и отсутствие лишнего декора делают такую мебель универсальной. Важно следить за чистотой таких изделий — японская система уборки поможет поддерживать порядок без лишних усилий.

Цветовая гамма сместилась в сторону сложных природных оттенков: графита, терракоты, оливкового и песочного. Эти цвета не только выглядят благородно, но и практичны в эксплуатации. При выборе обивки стоит обратить внимание на износостойкость, чтобы не пришлось в будущем искать способы, как убрать катышки с поверхности дивана специальными средствами.

"При планировке пространства важно помнить о зонировании. Мебель должна работать на архитектуру комнаты, а не загромождать проходы. Современные нормы проектирования диктуют лаконичность", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru архитектор Анастасия Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о мебели

Как понять, что диван безнадежно устарел?

Если у дивана есть обилие золотистого декора, резные деревянные накладки на подлокотниках или отделка из нескольких видов ткани с разными рисунками — он точно вне актуальных трендов.

Стоит ли покупать кожаную мебель?

Глянцевая кожа в ярких цветах — антитренд. В моде матовая кожа натуральной выделки или качественная экокожа природных оттенков, которая выглядит максимально естественно.

Может ли классика быть современной?

Да, если это неоклассика с упрощенными линиями. Главное — отсутствие избыточной "дворцовой" торжественности в обычной городской квартире.

