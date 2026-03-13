Бабушкин декор возвращается: как ковёр на стене стал главным дизайнерским хитом 2026 года

Недвижимость

Сервант, хрусталь и ковёр на стене — если от этих слов перед глазами промелькнул типичный интерьер советской квартиры, не спешите с выводами. В 2026 году мода сделала очередной виток, и это решение триумфально вернулось в актуальные дизайн-проекты. Однако теперь это не просто способ скрыть дефекты отделки, а полноценный инструмент для создания атмосферы.

Сегодня ковёр вешают намеренно: чтобы добавить глубины, улучшить акустику и собрать в одной точке всю цветовую палитру комнаты. Это осознанный, смелый и невероятно уютный ход, который используют как адепты минимализма, так и ценители богемного максимализма. Мы изучили, почему текстиль на стенах снова в топе и как внедрить этот тренд без риска выглядеть старомодно.

Почему ковёр снова в моде

Ковёр на стене решает сразу несколько задач, которые ценят современные профессионалы. Прежде всего, это востребованная сегодня тактильность. После долгого засилья холодных стен, где использовался микроцемент и декоративная штукатурка, интерьерное сообщество стремится к мягкости. Ткани и ручная работа вытесняют стерильные поверхности, привнося в дом ощущение тепла.

Практический аспект также нельзя игнорировать. В современных новостройках акустика часто оставляет желать лучшего, и плотный текстиль становится дополнительным барьером, гасящим эхо. Кроме того, это отличный способ сменить настроение комнаты без капитальных вложений, ведь гостиная требует особого внимания к деталям и текстилю для того, чтобы пространство ощущалось жилым.

"Ковёр сегодня — это прежде всего арт-объект. Он задает ритм всему помещению, заменяя собой скучные постеры и создавая уникальную визуальную глубину", — отметила планировщик интерьеров в беседе с Pravda. Ru Анна Карпова.

В каком интерьере ковёр на стене уместен

Минималистичные пространства выигрывают от использования однотонных или абстрактных ковров. Главное правило: не превращать стену в музейный экспонат. Ковёр здесь работает как фокусная точка в нейтральной палитре — бежевой, графитовой или терракотовой.

В эклектичных домах, где дизайн квартиры строится на сочетании разномастных элементов, ковёр с ярким орнаментом добавляет нужный визуальный акцент. Важно лишь, чтобы узор перекликался с другими предметами: мебелью, обложками книг или подушками, чтобы интерьер выглядел целостным и осознанным.

Модные тренды 2026 года

Сегодня актуальны неровные линии и пиксельные мотивы, которые дистанцируют изделие от советского наследия. Мастера все чаще обращаются к сложным фактурам и экологичным материалам, таким как джут и шерсть.

Тренд Особенности применения
Абстракция Крупные пятна, отсутствие симметрии
Объемный ворс Создает 3D-эффект при боковом освещении
Природные волокна Минимальная обработка, упор на экологичность

"Выбор ковра — это инвестиция в акустический комфорт. Я рекомендую обращать внимание на плотность плетения, так как от этого зависит не только долговечность, но и способность материала удерживать тепло", — подчеркнул специалист по эксплуатации жилых помещений в беседе с Pravda. Ru Илья Кондратьев.

Как вписать ковёр в существующий интерьер

Масштаб имеет значение: ковёр должен либо доминировать на стене, либо выступать в роли небольшого, но выразительного акцента. Часто дизайнеры размещают его за изголовьем кровати, что создает мягкий, обволакивающий контур.

Важно уделить внимание крепежу. Даже самая модная работа проиграет, если её зафиксировать старым методом "на гвозди". Современные способы установки, такие как скрытые рейки или декоративные карнизы, делают ковёр полноценной частью архитектуры помещения. Помните: чтобы создать качественный ремонт, не стоит экономить на деталях монтажа.

"Не бойтесь экспериментировать с формой. Ковёр в виде листа или сложной геометрической фигуры моментально сбивает налет ностальгии, делая комнату актуальной", — пояснила дизайнер интерьеров в беседе с Pravda. Ru Дарья Лебедева.

Ответы на популярные вопросы о коврах в интерьере

Нужно ли специально ухаживать за таким ковром?

Да, текстиль на стене собирает пыль. Рекомендуется раз в неделю проходить по ворсу насадкой пылесоса с мягкой щеткой, чтобы сохранить свежесть красок и чистоту воздуха в помещении.

Экспертная проверка: планировщик интерьеров Анна Карпова, специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева
Автор Полина Савельева
Полина Савельева — декоратор интерьеров с 13-летним стажем. Помогает подбирать декор, текстиль и цветовые решения.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
