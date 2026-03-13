Стены дышат, а плесень гибнет: новое покрытие для санузла справляется с сыростью без плитки

Ванная комната, выложенная плиткой от пола до потолка, десятилетиями оставалась незыблемым стандартом. Казалось, что альтернативы не существует: постоянная влажность, брызги и конденсат мгновенно уничтожат любое другое покрытие. Однако современные технологии производства отделочных материалов заставляют пересмотреть эти консервативные взгляды на ванную комнату и её эстетику.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Рябов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Современная ванная с окрашенными стенами

Влагостойкие краски нового поколения позволяют полностью или частично отказаться от дорогостоящей керамики. Это не просто попытка сэкономить, а осознанный выбор в пользу визуальной легкости и возможности быстро менять облик интерьера. Сегодня краска в санузле — это признак современного подхода к дизайну, сочетающий практичность и стиль 2026 года.

Почему краска выдерживает влажность

Еще пятнадцать лет назад решение покрасить стены во влажной зоне могло закончиться плачевно: покрытие пузырилось и отслаивалось. Современные латексные и силиконовые составы работают по иному принципу. Они создают на поверхности паропроницаемую, но при этом плотную водоотталкивающую пленку, которая защищает основание от прямого попадания воды.

"Современные краски для влажных помещений содержат фунгициды, которые предотвращают биопоражения. Это критически важно, так как плесень ест дом незаметно, и лучше заранее защитить стены на этапе отделки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Благодаря микропористой структуре стена под такой краской продолжает "дышать", что исключает накопление влаги внутри конструкций. При условии грамотного нанесения такое покрытие служит до 8 лет, сохраняя первоначальный цвет и фактуру даже при интенсивной эксплуатации помещения.

Сравнение стоимости: краска против плитки

Экономический аспект часто становится решающим при выборе типа отделки. Стоимость облицовки складывается не только из цены самой плитки, но и из затрат на клей, затирку и квалифицированный труд мастера. В случае с краской основные расходы приходятся на качественную подготовку поверхности.

Тип отделки Средняя цена за кв. м (работа + материалы) Плитка (средний сегмент) 3 500 — 5 500 рублей Влагостойкое окрашивание 800 — 1 400 рублей

Даже с учетом необходимости идеального выравнивания стен, итоговая смета на окрашенную ванную получается в 3-5 раз ниже, чем на полностью заложенную керамикой. Если бюджет ограничен, лучше инвестировать в качественную бытовую химию и систему вентиляции, чем в самую дешевую плитку с кривой укладкой.

Комбинированный вариант — золотая середина

Наиболее рациональное решение для современного интерьера — это зонирование. В "мокрых" зонах, где вода льется напрямую (душевая кабина, пространство над чашей ванны), целесообразно использовать износостойкую керамику. На остальных поверхностях, которые контактируют лишь с паром, краска проявит себя наилучшим образом.

"Комбинирование материалов позволяет визуально расширить пространство. Окрашенные стены дают глубину цвета, которой сложно добиться от глянцевого кафеля, и создают уютную атмосферу жилой комнаты", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Такой подход также упрощает мелкий ремонт. Если в квартире долгое время жили курильщики и стены напитались запахом, или поверхность просто поцарапалась, перекрасить небольшой участок можно за пару часов без демонтажа сантехники.

Правила подготовки стен и вентиляции

Краска беспощадна к дефектам: любые неровности, ямки или наплывы шпаклевки будут заметны при включенном освещении. Стены должны быть выведены "под яйцо" с использованием влагостойких смесей на цементной или полимерной основе. Обязательным этапом является грунтование составами глубокого проникновения.

Не менее важна и техническая оснащенность. В ванной без окна или с плохой тягой в канале влага будет застаиваться, что со временем разрушит любую отделку. Установка принудительного вентилятора с датчиком влажности — это такая же необходимость, как выбор качественной элитной недвижимости требует внимания к инженерным системам.

"Для защиты стен важна не только краска, но и температурный режим. Если дом отапливается нерегулярно, гибридные системы отопления помогут поддерживать стабильный микроклимат, предотвращая конденсат на окрашенных поверхностях", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Когда от краски лучше отказаться

Несмотря на универсальность, существуют сценарии, в которых окрашивание не рекомендуется. В первую очередь это касается открытых душевых зон типа "walk-in", где напор воды постоянно бьет в стену. Даже самая стойкая краска может начать разрушаться под механическим воздействием струй через пару лет.

Также осторожность стоит проявлять в сегменте аренды квартир эконом-класса. Если вы не уверены в качестве подготовки стен предыдущими жильцами или застройщиком, краска может быстро выявить скрытые проблемы — от трещин в штукатурке до очагов грибка под старым слоем шпаклевки.

Ответы на популярные вопросы о покраске ванной

Можно ли использовать обычную интерьерную краску?

Нет, обычные составы для жилых комнат впитывают влагу и быстро начинают шелушиться. Ищите на банке маркировку "для кухонь и ванных комнат" или значок повышенной влагостойкости.

Как ухаживать за окрашенными стенами?

Влагостойкие покрытия легко моются мягкой губкой с неабразивным чистящим средством. Старайтесь избегать жестких щеток и агрессивных кислот, которые могут повредить защитную пленку.

Нужно ли снимать старую плитку перед покраской?

Да, для качественного результата старую облицовку необходимо демонтировать, стены очистить от остатков клея и заново выровнять по всей плоскости.

