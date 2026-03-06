Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виталий Шестаков

Жажда перерыва: это золотое правило эксплуатации бытовых приборов помогает избежать дефицита запчастей

Недвижимость

Вопрос о том, можно ли эксплуатировать бытовую технику в режиме нон-стоп, часто разделяет пользователей на два лагеря. Одни привыкли устраивать "день большой стирки", когда барабан не останавливается с утра до вечера, другие же опасаются за сохранность дорогостоящих узлов. С точки зрения сервисного обслуживания, стиральная машина — это сложная инженерная система, элементы которой испытывают колоссальные термические и механические нагрузки.

Вещи в стиральной машине
Фото: Pravda.Ru by Виталий Шестаков is licensed under publiс domain
Вещи в стиральной машине

Хотя современные производители заявляют о высокой выносливости своих моделей, практика показывает, что игнорирование технологических пауз ведет к преждевременному износу. Это не просто перестраховка мастеров, а вопрос сохранения ресурса деталей, которые в условиях санкций и дефицита запчастей становятся все дороже. Грамотный планирование ремонта самостоятельно и ухода за техникой — залог ее долголетия.

Термическая нагрузка на узлы

Основная проблема серийных запусков заключается в аккумулировании тепла. Во время цикла стирки при температуре 60 или 90 градусов внутренние компоненты прогреваются не только от воды, но и от трения. Если запустить второй цикл немедленно, детали не успевают отдать накопленную тепловую энергию в окружающую среду. Особенно это актуально, если в помещении высокая влажность или плохая современные интерьеры не предусматривают достаточного зазора для циркуляции воздуха вокруг корпуса.

"Постоянная работа без перерыва на остывание приводит к тепловой усталости металла и пластика. Мы часто видим деформацию крестовин и посадочных мест именно у тех клиентов, кто эксплуатирует технику в хвост и в гриву без пауз", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Важно понимать, что даже при стирке в холодной воде (30-40 градусов) двигатель и насос все равно нагреваются от электрического тока и трения. Отсутствие периода "отдыха" лишает материалы возможности вернуться в нормальное состояние, что провоцирует микротрещины и потерю герметичности соединений.

Риски для электроники и ТЭНа

Модуль управления, или электронная плата, является "мозгом" машины. Она крайне чувствительна к перегреву. Транзисторы и конденсаторы на плате рассчитаны на определенные температурные режимы. Если корпус машины внутри раскален от предыдущей стирки, риск выхода из строя электронных дорожек возрастает в разы. Это особенно критично, когда в доме нестабильные платежи за коммунальные услуги дополняются скачками напряжения в сети.

Деталь Последствия перегрева
Нагревательный элемент (ТЭН) Ускоренное образование накипи и перегорание спирали
Двигатель Межвитковое замыкание обмотки из-за разрушения лака
Блок управления Выгорание процессора или вздутие конденсаторов

ТЭН (нагреватель) страдает от серийных запусков не меньше. Постоянный контакт с горячей водой без фазы охлаждения ускоряет коррозию металла. Это можно сравнить с тем, как электрический пол может перегореть при неправильном расчете нагрузки — ресурс компонента просто вырабатывается в ускоренном темпе.

Износ подшипников и сальников

Сальник — это небольшая резиновая деталь, которая отделяет бак с водой от подшипникового узла. Для нормальной работы он смазывается специальным составом. При интенсивном нагреве смазка разжижается и может вымываться или терять свои свойства. Если резина постоянно находится в расширенном (горячем) состоянии, она со временем грубеет и начинает пропускать воду к подшипникам.

"Замена подшипников — одна из самых дорогих процедур. Если вы хотите сэкономить, делайте перерыв в 30-60 минут. За это время сальник успеет восстановить форму и остыть, что продлит его жизнь на годы", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по ремонту стиральных машин Тимофей Черкасов.

Кроме того, при поточном методе стирки пользователи часто забывают проверять карманы или очищать фильтр сливного насоса. Это создает дополнительное сопротивление при сливе воды, заставляя помпу работать на пределе возможностей в уже нагретом состоянии.

Правила безопасной эксплуатации

Для того чтобы техника служила долго, необходимо соблюдать баланс между чистотой вещей и техническим состоянием прибора. Специалисты рекомендуют придерживаться правила "одного часа". Это время необходимо для полного остывания двигателя и нормализации влажности внутри барабана. В это время можно заняться наведением порядка: например, выяснить, как мойка окон без разводов может преобразить квартиру без лишних затрат.

"Важно не только давать машинке отдыхать, но и правильно ухаживать за ней между циклами. Протирайте манжету люка и оставляйте дверцу приоткрытой, чтобы предотвратить появление плесени", — добавила в беседе с Pravda. Ru специалист управляющей компании Марина Иванова.

Также стоит помнить о весе загрузки. Перегруз в сочетании с перегревом — это фатальная комбинация для амортизаторов и подвесов бака. Лучше распределить белье на три легких цикла с паузами, чем пытаться запихнуть всё в один "тяжелый" проход. Помните, что бережное отношение к вещам начинается с правильной организации быта, будь то выбор напольные покрытия или режим работы бытовой техники.

Ответы на популярные вопросы о стирке

Сколько именно нужно ждать между стирками?

Оптимальное время — от 30 до 60 минут. Этого достаточно, чтобы полупроводники на плате управления и обмотки двигателя достигли безопасной температуры, а резиновые уплотнители восстановили эластичность.

Можно ли стирать дважды подряд в холодной воде?

Да, это менее вредно для ТЭНа, но механические узлы (двигатель, насос, подшипники) все равно подвергаются износу. Пауза в 20 минут даже в этом случае будет не лишней.

Что вреднее: одна большая загрузка или две маленькие подряд?

Однозначно вреднее перегруз. Он вызывает дисбаланс барабана и колоссальную нагрузку на вал и подшипники. Две стирки подряд с нормальным весом безопаснее, если соблюдена пауза между ними.

Экспертная проверка: специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев, специалист по ремонту стиральных машин Тимофей Черкасов, специалист управляющей компании Марина Иванова
Автор Виталий Шестаков
Виталий Шестаков — специалист по ремонту стиральных машин с 18-летним стажем. Разбирает причины поломок и учит продлевать срок службы техники.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы ремонт стиральная машина
