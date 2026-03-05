Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Бетонный замок начал крошиться: цены на готовое жильё в крупных городах пошли на снижение

Недвижимость

Рынок вторичной недвижимости России в феврале 2026 года продемонстрировал отчетливый тренд на охлаждение. После затяжного периода ценового ралли продавцы столкнулись с новой реальностью: покупательская способность, ограниченная высокими ставками по ипотеке, больше не способна поддерживать необоснованно завышенные ожидания собственников. В результате кривая стоимости поползла вниз сразу в 15 крупнейших городах страны.

Новостройки в пасмурном городе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Новостройки в пасмурном городе

Анализ данных, проведенный с помощью инструментов искусственного интеллекта системы SRG, показывает, что коррекция затронула почти каждый третий мегаполис из топ-50. Если в начале года снижение цен носило единичный характер, то к концу зимы процесс приобрел системный масштаб. Инвесторы и обычные владельцы жилья начали осознавать, что современные интерьеры и удачное расположение больше не гарантируют мгновенную продажу по пиковым ценам без готовности к торгу.

География снижения: где жилье стало доступнее

Февральская статистика резко контрастирует с январскими показателями. Количество городов с отрицательной динамикой цен выросло в пять раз. В список локаций, где "квадрат" стал дешевле, попали не только промышленные центры, но и инвестиционно привлекательные курортные зоны. Процесс затронул ключевые рынки, включая обе столицы, что свидетельствует о глубокой трансформации спроса.

"Продавцы, осознав, что пиковый спрос исчерпан, стали более адекватно оценивать свое жилье и выставлять его по более рыночным ценам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

Эксперты отмечают, что на вторичном рынке нарастает объем предложения, которое "зависло" из-за недоступности заемных средств. В таких условиях Роман Зайцев рекомендует внимательно следить за реальными суммами сделок, которые зачастую оказываются еще ниже цен в объявлениях благодаря дисконтам.

Лидеры падения: от Сочи до Петербурга

Наиболее заметную коррекцию продемонстрировал Сочи. Город, долгое время считавшийся "бетонным золотом", показал снижение на 1,9%. В абсолютных цифрах стоимость квадратного метра здесь все еще остается внушительной — около 306 тыс. рублей, однако сам вектор движения сменился. Вслед за южной столицей пошли Тула и Санкт-Петербург, где жилье потеряло в цене 1,4% за месяц.

Город Динамика за месяц, % Цена за 1 кв. м, тыс. руб.
Сочи -1,9% 306
Санкт-Петербург -1,4% 245,5
Ростов-на-Дону -1,3% 136,3
Москва -0,8% 381

Интересно, что в лидерах снижения оказались города с разным уровнем ликвидности. Это подтверждает теорию о том, что рынок охлаждается повсеместно, вне зависимости от престижности локации. Покупатели стали более требовательны не только к цене, но и к техническому состоянию: Роман Волков подчеркивает, что объекты с дефектами первыми попадают под волну уценок.

Московский рынок: коррекция в столице

Москва, долгое время сопротивлявшаяся общим трендам, в феврале также вошла в красную зону. Средняя стоимость квадратного метра в столице снизилась на 0,8%, достигнув отметки в 382 тыс. рублей. Хотя вторичное жилье в центре города в некоторых сегментах удерживает позиции, спальные районы начали терять в цене из-за перетока спроса в более бюджетные регионы.

"Снижение цен в Москве — это естественная реакция на заградительные ставки по ипотеке. Покупатели уходят в режим ожидания, а продавцы вынуждены конкурировать за живые деньги", — отметил риэлтор Кирилл Фёдоров.

Важно понимать, что текущая динамика — это не обвал, а оздоровление рынка. Избыточный оптимизм 2024-2025 годов сменяется прагматизмом. Те, кто планировал инвестиции в квартиры, теперь внимательнее просчитывают доходность, понимая, что быстрый рост стоимости метра остался в прошлом.

Почему продавцы начали снижать планку

Основным триггером изменений стала коррекция после предновогоднего ажиотажа. В конце года многие старались "заскочить в последний вагон", используя одобренные ранее кредитные лимиты. Февраль же традиционно является месяцем затишья, которое в 2026 году усилилось отсутствием новых драйверов роста. Реальные доходы населения не поспевают за стоимостью содержания жилья и платежами за коммунальные услуги.

"Качество конструктива и отсутствие скрытых проблем становятся решающими факторами при торге. Покупатель больше не готов платить за 'кота в мешке'", — объяснил инженер-строитель Алексей Тихонов.

Рост объема предложения на порталах объявлений заставляет собственников быть гибче. Скидки от 5% до 10% при условии быстрой сделки становятся стандартной практикой, особенно если жилье требует вложений в ремонт. Покупатели учитывают даже такие детали, как звукоизоляция в новостройке или состояние инженерных сетей.

Города-исключения: где цены продолжают расти

Несмотря на общую тенденцию, 35 из 50 исследуемых городов показали рост. Лидером стал Курск (+3,1%), удерживающий первенство уже более года. Также значительный прирост зафиксирован в Иркутске, Оренбурге и Набережных Челнах. Это говорит о неравномерности экономического развития и локальных дефицитах качественного жилья.

В Подмосковье выделилась Балашиха, где стоимость увеличилась на 1,9%. Это связано с развитием транспортной инфраструктуры и сохраняющимся спросом со стороны тех, кто не может позволить себе московские цены, но привязан к работе в столице. Прогнозы на оставшуюся часть 2026 года остаются сдержанными: рынок будет крайне чувствителен к любым изменениям ключевой ставки ЦБ.

Ответы на популярные вопросы о ценах на жилье

Стоит ли ждать дальнейшего снижения цен весной?

Динамика будет зависеть от ключевой ставки. Если она останется высокой, продавцы продолжат медленно снижать цены, чтобы привлечь покупателей с наличными средствами.

Какие города сейчас наиболее выгодны для инвестиций?

Инвесторам стоит обратить внимание на промышленные центры Урала и Поволжья, где наблюдается стабильный спрос на аренду и умеренный рост цен на покупку.

Влияет ли состояние ремонта на цену продажи в кризис?

Безусловно. Квартиры с готовым качественным ремонтом и отсутствием юридических обременений продаются быстрее и с минимальным дискомфортом для цены.

Читайте также

Экспертная проверка: девелопер Артём Мельников, риэлтор Кирилл Фёдоров, оценщик недвижимости Роман Зайцев
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы ипотека недвижимость экономика россии
Новости Все >
Всего один незаметный симптом — и счет идет на часы: эти признаки указывают на надвигающийся инсульт
Старое правило войны проявилось в конфликте США и Ирана: всё может решить один парадокс
Опасный дефект могут найти и у вас: два способа узнать, попало ли авто под отзыв производителя
Есть сладкое без страха набрать вес: в России появились сахарозаменители нового поколения
Российские элиты хотят строить страну по западной инструкции: чем опасны чужие лекала
Операция США против Ирана может затянуться до осени: выдержит ли страна давление
Грязная игра вне футбольного поля: скандальное видео из Москвы обернулось обвинениями в расизме
Весной в организме происходят пугающие сбои: как пережить этот период без последствий
Железо научилось подавать сигнал бедствия: умные датчики в ММК предсказывают поломки до их появления
Погоны не спасли от долга чести: бывший следователь из Челябинска заплатит высокую цену за роковую вспышку гнева
Сейчас читают
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Садоводство, цветоводство
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Наука и техника
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном
Мир. Новости мира
Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном
Популярное
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа

Российское руководство изучает возможность досрочного разрыва энергетических связей с западными партнерами на фоне нестабильности мировых сырьевых площадок.

Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Американский СПГ не сможет заменить поставки из Катара Олег Артюков Дроны над Нахичеванью: Баку получает повод для воссоединения с соотечественниками в Иране Любовь Степушова Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Последние материалы
Золото в кастрюле — а не просто рыжий бок: секретный компонент превращает скорлупу в яркое солнце
Опасный дефект могут найти и у вас: два способа узнать, попало ли авто под отзыв производителя
Миграция по квартире: эти скрытые причины заставляют питомца менять точку отдыха каждую неделю
Бетонный замок начал крошиться: цены на готовое жильё в крупных городах пошли на снижение
Израильская ловушка сомкнулась: украинские мигранты тонут в бедности без официального статуса
Американский СПГ не сможет заменить поставки из Катара
Тяжелая фамилия Мирзиёева качает трон: Узбекистан балансирует между Вашингтоном и Москвой в энергетике
Деньги в обмен на покой: нелегальные кредиторы превращают жизнь должников в бесконечный кошмар
Есть сладкое без страха набрать вес: в России появились сахарозаменители нового поколения
Весной вирусы собирают чемоданы в отпуск вместе с вами: как болезнь ловит туристов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.