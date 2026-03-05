Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алёна Тихонова

Бюджетный линолеум превращается в ловушку: почему дешевые покрытия могут насыщать квартиру ядом

Недвижимость

Запах свежего ремонта для многих является символом долгожданного обновления и чистоты. Однако за эстетикой новых стен скрывается сложный коктейль испарений: от резкого аромата алкидной эмали до едва уловимого, сладковатого запаха новой мебели. Часто эта "ароматическая композиция" становится причиной плохого самочувствия, вызывая резь в глазах и головную боль.

Строительная бригада в квартире
Фото: Pravda.Ru by Иван Иванов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Строительная бригада в квартире

Важно понимать, что специфический запах — это не просто дефект восприятия, а индикатор активного выделения летучих органических соединений (ЛОС). Пока строительные материалы, такие как ламинат или виниловые обои, проходят стадию окончательной полимеризации и просушки, они неизбежно отдают в воздух частицы растворителей, пластификаторов и связующих веществ.

Откуда берется химический аромат

Основными источниками стойкого амбре в квартире выступают жидкие отделочные материалы и композитные плиты. Лидерами по интенсивности считаются краски на основе растворителей и паркетные лаки. Даже если ремонт был выполнен профессионально, физические процессы испарения могут длиться неделями. Особого внимания заслуживают бюджетные напольные покрытия и натяжные потолки из ПВХ-пленки, которые в первые дни после теплового монтажа активно насыщают воздух специфическим пластиковым запахом.

Мебель из ДСП и МДФ также вносит весомый вклад. В составе плит используются смолы, которые могут фонить месяцами, особенно если торцы деталей не заторцованы кромкой. Часто детали в гостиной, такие как новые диваны или корпусные шкафы, становятся основным источником формальдегида в помещении.

"Стойкость запаха напрямую зависит от качества материалов. Дешевый линолеум или несертифицированный ламинат могут выделять пластификаторы до полугода. Поэтому крайне важно проверять экологическую маркировку еще на этапе закупки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

Чем опасны испарения для здоровья

Высокая концентрация ЛОС в закрытом пространстве — это серьезная нагрузка на организм. Формальдегид, толуол и ксилол, входящие в состав многих клеев и лаков, признаны токсичными веществами. Постоянное нахождение в такой среде может привести к развитию аллергических реакций и хронической усталости. Особенно чувствительны к качеству воздуха дети и домашние питомцы, чей обмен веществ более интенсивен.

Источник запаха Время активного выветривания
Водоэмульсионные краски 2-5 дней
Алкидные эмали и лаки 2-4 недели
Мебель из ДСП (новое) от 3 месяцев
Виниловые обои 1-2 недели

Если после переезда вы замечаете сухость в горле или беспричинное слезотечение, вероятно, концентрация вредных веществ все еще превышает норму. В таких случаях рекомендуется временно ограничить нахождение в квартире, особенно в спальных зонах.

Как ускорить процесс выветривания

Самым эффективным инструментом борьбы с химией остается интенсивное проветривание. Сквозняк физически вытесняет загрязненные массы воздуха, заменяя их свежими. Чтобы ускорить процесс, можно использовать метод "прогрева": включить отопительные приборы на максимум при закрытых окнах на несколько часов, а затем резко открыть все форточки. Тепло заставляет молекулы ЛОС двигаться быстрее, ускоряя их выход из структуры материалов.

"Влажная уборка — недооцененный способ борьбы с запахом. Многие микрочастицы химии оседают на горизонтальных поверхностях вместе со строительной пылью. Протирая полы и полки слабым раствором уксуса, вы буквально смываете источники вони", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Дополнительно можно использовать адсорбенты. Активированный уголь, расставленный в глубоких емкостях внутри новых шкафов, поможет локально снизить концентрацию газов. Также на пользу пойдет использование современной бытовой техники, например, очистителей воздуха с угольными фильтрами (HEPA-фильтры здесь менее эффективны, так как они удерживают пыль, а не молекулы газа).

Чего не стоит делать при очистке воздуха

Главная ошибка — попытка "замаскировать" проблему. Использование освежителей воздуха, ароматических свечей или диффузоров только ухудшает ситуацию. Вы не удаляете вредные частицы, а добавляете к ним новые химические соединения, создавая еще более нагруженную для легких среду. Нос может привыкнуть к запаху лаванды, но токсичное воздействие клея на организм не прекратится.

Другая крайность — использование озонаторов без должного контроля. Озон является мощным окислителем, способным разрушать молекулы ЛОС, но в высоких дозах он сам становится ядом. Проводить озонирование можно только в пустом помещении, после чего обязательна длительная вентиляция.

Когда запах сигнализирует о серьезной проблеме

Не всякий запах после ремонта является нормой. Если вы чувствуете отчетливый аромат сырости, это может указывать на то, что плесень в квартире начала развиваться под новыми обоями или напольным покрытием из-за нарушения технологии просушки стен.

"Если специфический химический запах не ослабевает спустя три месяца активного проветривания, есть риск, что вам попались контрафактные материалы. В моей практике были случаи, когда приходилось полностью демонтировать стяжку из-за низкокачественных добавок, которые не переставали 'фонить' годами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Запах горелого пластика или озона рядом с розетками требует немедленной проверки электросети, а появление канализационных ароматов в ванной может означать пересыхание гидрозатворов или ошибки в монтаже современной сантехники.

Ответы на популярные вопросы о запахах после ремонта

Помогают ли комнатные растения очистить воздух от химии?

Растения вроде хлорофитума или сансевиерии действительно способны поглощать часть формальдегида. Однако для заметного эффекта в квартире площадью 50 кв. м их должно быть так много, что помещение превратится в оранжерею. Это вспомогательный, но не основной метод.

Как быстро выветривается запах от натяжного потолка?

Качественное полотно перестает пахнуть через 3-5 дней. Если запах держится дольше 10 дней, это повод обратиться к установщику — возможно, использована пленка технического назначения, не предназначенная для жилых комнат.

Безопасно ли спать в комнате, где пахнет новой мебелью?

В первые две недели после сборки лучше избегать сна в такой комнате. Если это невозможно, оставляйте окно в режиме микропроветривания и держите дверцы шкафов открытыми для ускорения выхода газов.

Читайте также

Экспертная проверка: девелопер Артём Мельников, специалист по эксплуатации Илья Кондратьев, инженер технадзора Роман Волков
Автор Алёна Тихонова
Алёна Тихонова — специалист по профессиональной уборке с 14-летним стажем. Разбирает стандарты клининга и бытовую химию.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом запах ремонт квартира здоровье
Новости Все >
Операция США против Ирана может затянуться до осени: выдержит ли страна давление
Грязная игра вне футбольного поля: скандальное видео из Москвы обернулось обвинениями в расизме
Весной в организме происходят пугающие сбои: как пережить этот период без последствий
Железо научилось подавать сигнал бедствия: умные датчики в ММК предсказывают поломки до их появления
Погоны не спасли от долга чести: бывший следователь из Челябинска заплатит высокую цену за роковую вспышку гнева
Цифровая крепость вместо глобальной сети: как будет работать суверенный интернет России
Генетика помнит всё — палач из Югры не спрятался: биометрия вынесла приговор спустя четырнадцать лет
Масштаб конфликта меняется: что на самом деле грозит Ирану после слов генсека НАТО
Должникам по ЖКУ станет сложнее скрыться: в России запускают новую систему взыскания
Дорогое небо и дешёвая смерть: математика войны обнуляет технологическое превосходство Запада
Сейчас читают
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Экономика и бизнес
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа
Газ
Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Наука и техника
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Популярное
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа

Российское руководство изучает возможность досрочного разрыва энергетических связей с западными партнерами на фоне нестабильности мировых сырьевых площадок.

Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Дроны над Нахичеванью: Баку получает повод для воссоединения с соотечественниками в Иране Любовь Степушова Зачем Китаю бросать все силы на создание мощного внутреннего рынка Олег Артюков Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Последние материалы
Шторы вместо стен: персональные капсулы в поездах обещают комфорт купе по цене плацкарта
Скидки, которые манят, и ловушки, о которых молчат: март может стать решающим для покупателей
Хрустящий корж встречает ягодный блеск: этот чизкейк без выпечки собирает всех гостей за праздничным столом
Операция США против Ирана может затянуться до осени: выдержит ли страна давление
В России есть чудеса, которые исчезают за неделю: 4 природных явления, ради которых ловят момент
Карманные деньги с запахом завода: самарские предприятия открыли двери для тысяч школьников летом
Минимализм машет ручкой: весенний гардероб 2026 года накрывает волна дерзкого максимализма
Грязная игра вне футбольного поля: скандальное видео из Москвы обернулось обвинениями в расизме
Мертвые не уходят со скамьи подсудимых: семья кубанского лидера требует правды спустя годы
Золотые семена Кубани: бережливые технологии превращают полевые работы в точный часовой механизм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.