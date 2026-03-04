Золотой квадрат Москвы не дешевеет: вторичное жилье в центре города показало неожиданный рост

Вторичный рынок жилья в историческом центре Москвы демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, вопреки общим рыночным ожиданиям. По итогам начала 2026 года средневзвешенная стоимость квадратного метра в Центральном административном округе (ЦАО) увеличилась на 4%, достигнув отметки в 523,7 тыс. рублей. Этот процесс сопровождается фундаментальной трансформацией структуры предложения и вымыванием наиболее доступных лотов.

Динамика цен в центре столицы крайне неоднородна: если в одних районах прирост ограничился символическими цифрами, то в других произошел настоящий ценовой рывок. Аналитики связывают это не только с инфляционными процессами, но и с изменением качественного состава "вторички", где всё большую долю начинают занимать недавно сданные элитные новостройки, перешедшие в статус перепродаж от собственников.

Якиманка — абсолютный лидер роста

Район Якиманка показал аномальный для текущего рынка результат — рост средней цены "квадрата" за год составил 23,2%. Теперь жилье здесь в среднем обходится покупателю в 765,8 тыс. руб. за метр. Такая волатильность объясняется камерностью района: выход на рынок даже нескольких сверхдорогих объектов в сегменте де-люкс или уход из экспозиции недорогих квартир старого фонда резко смещает медиану.

"Рост среднего показателя на Якиманке обусловлен прежде всего изменением состава экспозиции — выходом из продажи менее дорогих лотов или поступлением в нее объектов с эксклюзивными характеристиками", — объяснил в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

Подобные скачки характерны для районов с ограниченным предложением, где каждая сделка существенно влияет на общую статистику. Инвесторы продолжают рассматривать Якиманку как "защитный актив", учитывая близость к Парку Горького и высокую престижность локации.

Пятерка самых подорожавших районов

Помимо Якиманки, в топ-3 вошли Хамовники и Басманный район, показавшие синхронный рост на 6%. Однако ценовой разрыв между ними колоссален: если в Хамовниках метр стоит 734,6 тыс. руб., то в Басманном он почти в два раза доступнее — 438,5 тыс. руб. Это делает Басманный одной из самых привлекательных локаций для тех, кто хочет жить в ЦАО, не переплачивая за "бренд" района.

Замыкают пятерку лидеров Арбат (+5,3%) и Пресненский район (+4,9%). В Пресненском районе на статистику традиционно влияет кластер "Москва-Сити", где рыночная стоимость апартаментов и квартир остается драйвером для всей локации. Стабильный спрос здесь поддерживается за счет высокой деловой активности и развитой современной инфраструктуры.

Почему "вторичка" в центре продолжает дорожать

Основным фактором удорожания эксперты называют "вымывание" дешевого предложения. Покупатели, имеющие свободный капитал, в первую очередь забирают наиболее ликвидные и недорогие варианты, оставляя в экспозиции переоцененные объекты или квартиры в новых элитных домах. Кроме того, на стоимость влияет и общее развитие территорий внутри Садового кольца.

"Важно учитывать, что в центре Москвы практически нет типового жилья. Каждая квартира — это набор уникальных характеристик от вида из окна до состояния инженерных систем, поэтому оценка недвижимости здесь всегда индивидуальна", — отметил в беседе с Pravda. Ru оценщик Роман Зайцев.

Интересно, что на фоне общего роста цен в ЦАО, в других округах ситуация может быть иной. Для сравнения лидер по доступности в "старых" границах Москвы — Восточный район, где метр стоит всего 201,1 тыс. руб., что почти в четыре раза дешевле, чем на Якиманке.

Полная статистика по районам ЦАО

Ниже представлены сводные данные по всем районам Центрального округа. Статистика показывает, что ни один район не ушел в "минус", что подтверждает устойчивость центрального ядра Москвы к экономическим колебаниям.

Район ЦАО Цена 1 кв. м (тыс. руб.) Изменение за год (%) Якиманка 765,8 +23,2% Хамовники 734,6 +6,0% Басманный 438,5 +6,0% Арбат 674,3 +5,3% Пресненский 556,2 +4,9% Таганский 382,7 +1,3%

Самый скромный рост зафиксирован в Таганском районе — всего 1,3%. Это делает локацию наиболее стабильной с точки зрения цен, хотя и здесь средний порог входа остается высоким для массового покупателя.

Мнение аналитиков рынка

Специалисты подчеркивают, что вторичный рынок центра Москвы живет по своим законам. Здесь первичным является не ипотечная ставка, а уникальность предложения — фасадный дом, наличие парковки во дворе или исторический бэкграунд здания.

"При планировании инвестиции в недвижимость в центре Москвы нужно смотреть за пределы сухих цифр. Рост цен на Якиманке — это сигнал о том, что качественного жилья в статусных местах становится всё меньше", — подчеркнул портфельный управляющий Владимир Осипов.

В долгосрочной перспективе эксперты не видят предпосылок для снижения стоимости жилья в ЦАО. Даже при стагнации в спальных районах, центр Москвы сохранит свою ликвидность за счет дефицита пятен под новую застройку и неизменного статуса "главной витрины" страны.

Ответы на популярные вопросы о ценах в ЦАО

Почему Якиманка подорожала сильнее всех?

Рост на 23% связан прежде всего с изменением структуры предложения. Недорогие лоты были проданы, а в экспозицию вышли элитные объекты в новых клубных домах, что резко подняло среднюю арифметическую цену по району.

Где в центре Москвы сейчас самое дешевое жилье?

Согласно данным аналитиков, наиболее доступным районом ЦАО остается Таганский со средней ценой 382,7 тыс. руб. за квадратный метр.

Стоит ли сейчас покупать квартиру в центре для инвестиций?

Недвижимость в ЦАО рассматривается как способ сохранения капитала. Доходность от аренды здесь может быть ниже, чем в регионах, но капитализация самого объекта в долгосрочном периоде выше.

