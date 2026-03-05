Интерьер сразу стареет на 20 лет: шторы, которые дизайнеры больше не используют

Интерьерная мода меняется быстро, и некоторые элементы прошлого лучше оставить позади. Кружевной тюль из 90-х, тяжелые портьеры с золотым шитьем и многослойные драпировки давно стали антитрендом. Они собирают пыль, утяжеляют пространство и делают комнату визуально меньше.

Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шторы

Дизайнеры настаивают на лаконичности, естественности и чистых линиях. На смену громоздким конструкциям приходят матовые натуральные ткани вроде льна и хлопка, которые добавляют комфорта и благородства. Такой подход особенно актуален для малогабаритных квартир, где каждый сантиметр на счету.

Правильный выбор штор может преобразить интерьер, сделав его современным и уютным. Рассмотрим, что именно уходит в историю и чем стоит заменить старые привычки.

Почему кружевной тюль уходит в прошлое

Накрахмаленный кружевной тюль, популярный в 90-е, сегодня выглядит архаично. Он не только собирает пыль, но и создает ощущение перегруженности. В современных интерьерах предпочтение отдается легким, дышащим материалам, которые пропускают свет и не мешают обзору.

Такие шторы часто делают комнату темнее и меньше, особенно в помещениях с низкими потолками. Замена на минималистичные решения сразу освежает пространство, добавляя воздуха и света.

Блеск и синтетика больше не в моде

Ткани с синтетическим отливом, когда-то ценившиеся за практичность, сейчас кажутся дешевым решением. Материалы, блестящие как елочная игрушка, не вписываются в тренд на матовые натуральные фактуры. Лен, хлопок и сатин дают тактильный комфорт и визуальное благородство.

"Натуральные матовые ткани создают ощущение тепла и естественности, чего не дают синтетические аналоги", — отметила в беседе с Pravda. Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева

Переход к таким материалам упрощает уход и продлевает срок службы. Они лучше сочетаются с теплыми оттенками, популярными в этом сезоне.

Старые тренды Новые альтернативы Синтетический блеск Матовый лен, хлопок Тяжелые портьеры Легкие экраны

Забудьте о ламбрекенах и кистях

Многоярусные композиции с ламбрекенами, подхватами и кистями утяжеляют окно, превращая его в театральную декорацию. Они особенно неуместны в малогабаритных квартирах, где собирают пыль и крадут пространство.

Простые прямые шторы до пола выглядят чище и современнее. Это решение подходит для любых проемов и не требует сложного ухода.

Отказ от излишеств делает интерьер воздушным, особенно если комбинировать с современными карнизами.

Выбирайте сложные оттенки вместо кричащих цветов

Яркие чистые цвета вроде красного или желтого вышли из моды. Они доминируют и утомляют глаз. Предпочтительны сложные тона: пыльная роза, мох, серо-голубой, графит. Яркость лучше оставить для аксессуаров.

"Сложные оттенки добавляют глубины и гармонии, не перегружая пространство", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru декоратор интерьеров Полина Савельева

Такие шторы хорошо сочетаются с дизайном спальни или гостиной, создавая уют без лишнего акцента.

Шторы на заказ вместо готовых из магазина

Готовые шторы из гипермаркета часто не подходят по размеру и выглядят стандартно. Они портят пропорции, особенно у нестандартных окон. Шитые на заказ варианты сидят идеально, даже из недорогой ткани.

Это инвестиция в стиль: ошибки в гостиной вроде неподходящих штор сразу бросаются в глаза.

Важность рисунка и длины штор

Крупный узор в маленькой комнате сжимает пространство, а фигурные края добавляют хаоса. Выбирайте ровные линии и мелкий принт по масштабу помещения. Укороченные шторы из-за мебели — признак экономии; лучше короткие модели типа римских или плиссе.

"Длина до пола и правильный рисунок сохраняют пропорции комнаты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru планировщик интерьеров Анна Карпова

Избегайте ошибок в размещении штор, чтобы не уменьшать высоту потолков.

Европейский подход и русский менталитет

В Европе популярны жалюзи и легкие экраны без плотных штор. В России ценят уютный кокон зимой, но современно: натуральные ткани, чистые линии, длина до пола. Это баланс приватности и света, как в решениях для приватности окон.

Такие шторы вписываются в обновление интерьера, избавляя от колхозных деталей.

Ответы на популярные вопросы о шторах

Какие ткани выбрать вместо тюля?

Лен, хлопок или сатин — матовые и натуральные. Они приятны на ощупь и не блестят.

Стоит ли шить шторы на заказ?

Да, особенно для нестандартных окон. Готовые варианты редко идеально ложатся.

Как избежать ошибок с длиной?

Выбирайте модели до пола или специальные короткие, как римские шторы.

