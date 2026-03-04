Плитка больше не монополист: современное покрытие превращает холодный санузел в уютную комнату

Ремонт в ванной комнате — это всегда поиск баланса между эстетикой, практичностью и бюджетом. Долгие годы выбор напольного покрытия здесь был ограничен плиткой или керамогранитом. Однако современный рынок строительных материалов предлагает смелое решение — ламинат. Возникает закономерный вопрос: не является ли укладка деревянного покрытия в зоне повышенной влажности рискованной авантюрой?

Многие опасаются, что пол вздуется через месяц, появятся грибок и плесень. Действительно, классический ламинат из HDF-плиты гарантированно не выдержит испытания водой. Но технологии меняются: сегодня существуют коллекции, специально разработанные для влажных зон. Чтобы выбрать только лучшее для своего дома, важно разобраться в маркировках и правилах монтажа.

Виды покрытия: в чем разница?

Чтобы понять, пригоден ли ламинат для ванной, нужно изучить его структуру. Обычный материал крайне чувствителен к влаге, но специализированные версии способны выдержать даже локальные подтопления. Главное — не перепутать влагостойкие модели с полностью водонепроницаемыми.

"Для зон с высокой влажностью я рекомендую использовать только те материалы, которые имеют полимерную основу. Даже самая плотная HDF-плита при постоянном контакте с водой со временем начнет расширяться", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

При выборе стоит ориентироваться на технические параметры, а не только на дизайн. Это поможет избежать ситуации, когда стены новой квартиры остаются целыми, а пол требует замены уже через год.

Характеристика Влагостойкий (HDF) Водостойкий (PVC) Основа Плотная древесная плита Полимер / Кварц-винил Замки Пропитка воском Герметичные пластиковые Риск вздутия Средний (в швах) Нулевой

Преимущества и недостатки решения

Ламинат привлекает владельцев квартир прежде всего комфортом. Плитка часто оказывается слишком холодной, что требует установки дорогостоящих систем обогрева. Деревянная фактура создает атмосферу уюта, которую стремятся сохранить, соблюдая правильный порядок ремонта.

К плюсам также относится высокая скорость монтажа и отсутствие "мокрых" процессов. Однако есть и минусы: поверхность может быть скользкой при намокании. Кроме того, качественное водостойкое покрытие по цене может превосходить премиальный керамогранит.

"Эстетика важна, но в ванной на первый план выходит безопасность. Выбирайте ламинат с выраженной текстурой, чтобы минимизировать риск скольжения", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru мастер по укладке напольных покрытий Андрей Лакин.

5 фатальных ошибок при укладке

Даже самый дорогой материал придет в негодность при нарушении технологии. Первое правило — нельзя экономить на подложке. В ванной запрещено использовать пробку или вспененный полиэтилен, так как они впитывают влагу и провоцируют рост микроорганизмов. Иначе скрытые очаги сырости станут проблемой всего дома.

Вторая ошибка — отсутствие гидроизоляции стяжки. Третья — слишком плотная стыковка полотен со стенами. Помните, что материалу нужно место для температурного расширения. Четвертая — отсутствие порожков в дверном проеме, что мешает правильной эксплуатации покрытия. Пятая и самая частая — плохая работа вытяжки, из-за чего конденсат постоянно оседает в межплиточных швах.

Пошаговая инструкция для ванной

Перед началом работ убедитесь, что основание идеально ровное. Перепады более 2 мм на два метра приведут к люфту замков и их быстрой поломке. На чистую стяжку наносится обмазочная гидроизоляция с заходом на стены. Это критически важно, чтобы не затопить нижние этажи, где плохая слышимость может обернуться конфликтом с соседями из-за протечки.

Укладку ведут от дальнего угла, оставляя зазоры по 10 мм. После завершения монтажа стыки у сантехники заполняют санитарным герметиком. Правильный уход также важен: не используйте агрессивную химию, отдавая предпочтение мягким составам, ведь иногда бюджетные средства работают лучше люксовых аналогов.

"Герметизация примыканий — это 90% успеха. Если вода не попадет под покрытие, ламинат прослужит десятилетиями без деформации", — отметил специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Ответы на популярные вопросы о ламинате в ванной

Нужно ли обрабатывать замки герметиком дополнительно?

Для влагостойкого ламината на основе HDF это обязательно. Для полностью водостойкого (кварц-винила) — нет, так как его замки изначально не впитывают воду.

Можно ли использовать "теплый пол" под такое покрытие?

Да, но только если на упаковке ламината есть соответствующий разрешающий символ и указан температурный предел (обычно до 27-28 градусов).

Что делать, если ламинат все-таки вздулся?

Если это влагостойкий HDF, то поможет только замена поврежденных ламелей. Если виниловый — проверьте, не уперся ли он в стену, и просто подрежьте край.

