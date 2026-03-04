Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Лебедева

Материал, который меняет ремонты: укладывается за день, служит годами, выглядит как паркет

Недвижимость

Выбор напольного покрытия давно вышел за рамки простого подбора цвета или рисунка. Сегодня важны долговечность, устойчивость к износу и простота в уходе. Кварцвинил выходит на первые роли, предлагая баланс цены и качества, который превосходит многие привычные варианты.

Современная столовая в открытом пространстве
Фото: NewsInfo.Ru by Елена Маркова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Современная столовая в открытом пространстве

Этот материал сочетает в себе прочность камня и гибкость винила. Основу составляет измельченный кварц и известняк — более 60% состава, — связанный полимерами. Результат: покрытие, которое не деформируется от влаги, ударов и времени.

Кварцвинил уже меняет подход к ремонту квартир. Он подходит для кухонь, ванных и коридоров, где другие материалы сдаются под натиском воды или мебели.

Что такое кварцвинил

Кварцвинил, или SPC-покрытие, представляет собой многослойный материал с минеральной основой. В отличие от ламината на древесной плите, здесь сердцевина из кварца и известняка обеспечивает стабильность размеров даже при перепадах влажности.

Верхний слой имитирует дерево, камень или плитку с защитой от царапин. Замковое соединение упрощает монтаж, а бесшовная укладка делает пол водонепроницаемым.

Материал выпускают в плитах или рулонах, толщиной от 3 до 7 мм. Это позволяет применять его в жилых и коммерческих помещениях.

Главные преимущества кварцвинила

Полная влагостойкость — первое, что выделяет кварцвинил. Он не набухает от воды, как ламинат, и подходит для ванных или кухонь. При герметизации стыков пол становится монолитом.

Высокая износостойкость соответствует 43 классу. Покрытие выдерживает когти животных, тяжелую мебель и частую уборку. Оно теплее плитки и тише в хождении.

"Кварцвинил показывает стабильность благодаря минеральной основе, но проверяйте толщину и замки при покупке", — сказал в беседе с Pravda. Ru мастер по укладке напольных покрытий Андрей Лакин.

Безопасность подтверждают сертификаты: нет формальдегида. Совместимость с теплым полом делает его универсальным.

Как кварцвинил выигрывает у конкурентов

По сравнению с паркетом кварцвинил дешевле в уходе и не боится влаги. Линолеум уступает в прочности, а плитка — в комфорте.

Характеристика Кварцвинил vs другие
Влагостойкость Полная, для ванной; ламинат набухает
Износостойкость 43 класс, лучше линолеума
Уход Простой, без химии; паркет требует полировки
Цена службы До 25 лет, окупает разницу

Такие свойства делают кварцвинил лидером для современных ремонтов, особенно в новостройках.

Правила укладки без ошибок

Перед монтажом выровняйте основание. Используйте подложку для неровностей. Замки защелкиваются без клея, но для влажных зон — герметик.

Совместим с тёплым полом, но избегайте неотапливаемых лоджий без консультации. Процесс укладки занимает день на комнату.

При ремонте полов учитывайте расширение: оставьте зазоры у стен.

Уход и повседневная эксплуатация

Уборка простой: пылесос или влажная тряпка. Поверхность устойчива к бытовой химии, жирные пятна отстирываются легко, как в кухонных хитростях.

Не используйте абразивы. Срок службы — до 25 лет при правильном использовании.

"Для долгой службы кварцвинила достаточно регулярной влажной уборки без агрессивных средств", — сообщил в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за напольными покрытиями Степан Павлов.

Цена и когда инвестиция окупится

Кварцвинил дороже бюджетного ламината, но дешевле паркета. Затраты окупаются отсутствием замены и ремонта.

В интерьерах 2026 года он добавляет ценности жилью. Рассчитывайте на 2000-4000 руб. за кв. м.

"При приемке проверяйте качество укладки кварцвинила на соответствие нормам", — рассказал в беседе с Pravda. Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Ответы на популярные вопросы о кварцвиниле

Можно ли укладывать кварцвинил на теплый пол?

Да, материал хорошо проводит тепло и совместим с электрическими и водяными системами. Учитывайте максимальную температуру — до 28°C.

Подходит ли кварцвинил для ванной комнаты?

Идеально: полная влагостойкость позволяет использовать его даже с бесшовной укладкой. Герметизируйте стыки.

Как долго служит кварцвинил?

До 25 лет в жилых помещениях при правильном уходе. Износостойкий слой 43 класса выдерживает интенсивную нагрузку.

Нужна ли подложка под кварцвинил?

Рекомендуется для выравнивания и шумоизоляции. Выбирайте по рекомендации производителя.

Читайте также

Экспертная проверка: мастер по укладке напольных покрытий Андрей Лакин, специалист по уходу за напольными покрытиями Степан Павлов, инженер строительного контроля Роман Волков
Автор Дарья Лебедева
Дарья Лебедева — дизайнер интерьеров с 14-летним стажем. Анализирует планировки, помогает выбирать отделку и мебель.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом ремонт советы интерьер квартира
Новости Все >
62% земли — и ни шага без разрешения: как новые правила сужают пространство Палестины
Иран ломает военные планы США: наземная операция превращается в катастрофический риск
Сектор Газа живёт в постоянном страхе: одно обвинение превращает мирного жителя в мишень
Весна начинается не с календаря, а с ароматов: городские улицы заполнят гектары живых первоцветов
Роботы вместо людей или мигранты в белых халатах: будущее экономики зависит от одного выбора
Дарственная на квартиру может стать ловушкой: какие скрытые камни таят в себе договоры дарения
Столица отдыхает, а регион на коне: этот уральский город щелкает московские квартиры как орешки
Военное партнёрство России и Ирана дало резкий эффект — новые разработки уже в деле
Внутренние границы, которые опаснее внешних: что происходит в Палестинской автономии
Давление на Иран сработало наоборот: после этого шага США остались без манёвра
Сейчас читают
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Новости Кемерова
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Наука и техника
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Новости Кудымкара
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Популярное
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

Где теперь Европа возьмёт газ
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
От гусеничных монстров до обычных поездов: как гиганты добираются до космоса Сергей Милешкин Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Ягоды перестанут быть мелкой кислой россыпью: весенняя схема, которую дачники скрывали годами
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Последние материалы
Сладость без сахара и лишних хлопот: секретный компонент делает выпечку сочной и невероятно лёгкой
Магия морозостойких виноградных сортов: как получить богатый урожай без лишних хлопот и укрытий зимой
Лишнее трение крадёт красоту: почему привычный способ снятия макияжа может стать причиной заломов у глаз
Материал, который меняет ремонты: укладывается за день, служит годами, выглядит как паркет
62% земли — и ни шага без разрешения: как новые правила сужают пространство Палестины
Иран ломает военные планы США: наземная операция превращается в катастрофический риск
Прозрачный барьер из прошлого: этот секретные приём возвращает стеклам на окнах их первозданный блеск
Сектор Газа живёт в постоянном страхе: одно обвинение превращает мирного жителя в мишень
Лень как стиль: секретные методы поддерживать форму без изнурительных залов и часов тренировки
Весна начинается не с календаря, а с ароматов: городские улицы заполнят гектары живых первоцветов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.