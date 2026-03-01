Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кирилл Фёдоров

Покупка жилья с долгами: реальные риски и советы по проверке перед сделкой для спокойствия и выгоды

Недвижимость

При покупке квартиры многие сталкиваются с вопросом: переходят ли на нового собственника долги по коммунальным платежам предыдущего владельца? Ситуация неоднозначная и зависит от способа приобретения жилья — купля-продажа, наследство или дарение. Важно разобраться, чтобы избежать неприятных сюрпризов с квитанциями.

Покупка квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Покупка квартиры

Коммунальные услуги включают оплату света, воды, отопления, но взносы на капитальный ремонт стоят особняком — они привязаны к самой квартире, а не к человеку. Новый хозяин может унаследовать такие обязательства, в то время как обычные долги за ресурсы обычно остаются на старом владельце.

Давайте разберемся по пунктам, опираясь на нормы Жилищного и Гражданского кодексов, и выясним, как защитить себя при сделке.

Долги по ЖКХ при покупке квартиры

При обычной сделке купли-продажи долги за коммунальные услуги, накопленные прежним владельцем, не переходят новому собственнику. Это закреплено в статье 153 Жилищного кодекса РФ: обязанность платить возникает с момента регистрации права собственности в ЕГРН, как указано в статье 223 ГК РФ. Логично — платишь за то, что потребляешь сам.

На практике управляющие компании иногда пытаются взыскать старые долги с покупателя, подавая в суд. Суды первой инстанции могут ошибаться, но Верховный суд РФ consistently отменяет такие решения, подтверждая: новый собственник не отвечает за долги по ЖКХ продавца.

"Новый собственник не несет ответственности за коммунальные долги предыдущего, если дата регистрации в ЕГРН четко фиксирует переход прав", — в беседе с Pravda. Ru рассказал специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов Марина Иванова.

Долг по капитальному ремонту

Взносы на капитальный ремонт — исключение. Согласно пункту 3 статьи 158 ЖК РФ, они привязаны к объекту недвижимости и переходят новому владельцу вместе с квартирой. Даже после погашения старого долга придется платить уже свои взносы с даты регистрации.

Исключение: если жилье было муниципальным и перешло в частные руки через приватизацию или торги — тогда долг не переходит.

Параметр Значение
Переход обычных долгов ЖКХ Не переходит
Переход взносов на капремонт Переходит

Что делать с долгом за капремонт

Игнорировать долг нельзя — Фонд капремонта подаст в суд на вас как на текущего собственника. Лучше выплатить его сразу, а потом взыскать с продавца через суд как неосновательное обогащение (статья 1102 ГК РФ). Подтвердите платежи документами для регрессного иска.

Оспорить в суде сам факт долга бесполезно — закон на стороне фонда.

Долги по наследству

При наследовании долги по ЖКХ переходят к наследникам (статьи 418 и 1112 ГК РФ), так как связаны с имуществом, а не с личностью умершего. Распределяются пропорционально долям, но не превышают ее стоимости. Несовершеннолетние платят через представителей.

Отказ от наследства у нотариуса освобождает от долгов, но и от квартиры тоже — нельзя выбрать частично (статья 1110 ГК РФ). Несколько наследников могут договориться о порядке платежей.

"Наследники отвечают по долгам ЖКХ пропорционально долям, но отказ от наследства — полный, включая квартиру", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил юрист по недвижимости Анна Мороз.

Долги при дарении

Аналогично покупке: обычные долги ЖКХ не переходят, кроме капремонта. Можно оформить письменное соглашение о переводе долга с согласия кредиторов (УК, поставщиков).

Например, даритель берет обязательство погасить свои долги в обмен на дарение.

Можно ли купить квартиру с долгами

Закон не запрещает. Но если арест от приставов — сделка заблокируют в Росреестре. Квартиры с долгами продают со скидкой, так как УК может мешать переоформлению лицевого счета или судиться.

Что делать после покупки с долгами

1. Закажите выписку ЕГРН для подтверждения даты собственности. 2. Переоформите лицевой счет в УК, МФЦ. 3. Погасите капремонт. 4. Письменно возражайте против старых долгов, ссылаясь на статьи ЖК и ГК РФ — лично или заказным письмом.

Это защитит от претензий по коммунальным долгам.

Кто платит долги предыдущего

Продавец сам. УК взыскивает через суд, списывает со счетов или арестовывает другое имущество. Проданная квартира не затрагивается.

Вид долга Кто платит
ЖКХ (кроме капремонта) Предыдущий собственник
Капремонт Новый собственник

Как проверить долги перед покупкой

Попросите продавца справку из МФЦ о отсутствии задолженности по ЖКХ (в Москве — через mos. ru). Проверьте в УК, по квитанциям. Ищите исполнительные производства по ФИО в ФССП, арест — в выписке ЕГРН.

Идите в МФЦ вместе для надежности.

"Всегда проверяйте долги через ЕГРН и ФССП перед сделкой, чтобы избежать споров с УК", — поделился специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Ответы на популярные вопросы о долгах по коммунальным платежам

Переходят ли долги ЖКХ при покупке?

Нет, кроме капремонта. Обязанность с даты регистрации в ЕГРН.

Что с долгами по наследству?

Переходят пропорционально долям. Отказ от наследства освобождает полностью.

Можно ли перевести долг при дарении?

Да, письменно с согласия УК.

Как защититься от претензий УК?

Выписка ЕГРН и письменные возражения с ссылками на законы.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов Марина Иванова, юрист по недвижимости Анна Мороз, специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.
Автор Кирилл Фёдоров
Фёдоров Кирилл Михайлович — риелтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы жкх долги наследство недвижимость покупка квартиры
Новости Все >
Большой семье нужны не лозунги: предложена новая формула повышения рождаемости
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Эпоха кредитов закончена: эти новые правила микрозаймов закрывают лазейку для мошенников
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Смартфон превращается в отмычку: три правила, которые не оставят взломщикам шансов
С 1 марта в ЖКХ включают рентген: как новый контроль может ударить по тарифам
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Демографию сравнили с атомным проектом: реактор рождаемости работает при одном условии
Чужие небеса становятся прозрачными: аналитический прорыв ускоряет поиск воды на других планетах
Спамеры на проводе: где проходит грань между маркетингом и вторжением в частную жизнь
Сейчас читают
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Ближний Восток
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Авто
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Популярное
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива

Ракетный залп Ирана по ключевым объектам в шести странах изменил правила войны. Пока Дубай эвакуирует небоскребы, монархии Залива размышляют о цене дружбы с США.

Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Нефть почуяла запах пороха: стоимость барреля резко устремилась вверх после атаки на Тегеран
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Последние материалы
Крымский теплый сезон несет скрытый яд: энцефалит поражает ствол мозга, нарушая дыхание
Культурный код Севастополя оживает заново: департамент удостоен федеральной благодарности за семейные ценности
Статус на бумаге — провал на деле: почему вьетнамское гостеприимство не выдержало проверку сервисом
Сахарный щит для клумбы: гены маленького растения превращают обычный сок в защиту от морозов
Шерсть как ледяная ловушка: как мокрый подшерсток собак крадет у организма пятую часть всей энергии
Стильные ногти 2026: как натуральность и необычные текстуры помогаю оставаться в тренде без лишних усилий
Когда внешность обманчива: 10 популярных собак, здоровье которых требует особой внимательности
Глаза не находят отдыха: искусственная палитра на стенах вынуждает мозг работать на износ
Тихий сентябрь манит лояльным прайсом: почему отдых в бархатный сезон стал самым выгодным предложением
Большой семье нужны не лозунги: предложена новая формула повышения рождаемости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.