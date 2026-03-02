Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Кондратьев

Думаете, фундамент требует дорогого ремонта? Простой шаг вокруг дома спасёт его на десятилетия

Недвижимость

Фундамент дома — это его невидимый щит, который каждый день противостоит влаге, подвижкам грунта и перепадам температур. Многие считают, что без масштабных работ он быстро выйдет из строя, но опыт показывает: простые шаги на старте спасают от серьезных проблем и больших трат.

Дом с трещиной в фундаменте
Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дом с трещиной в фундаменте

Начать стоит с базовых мер, доступных сразу после стройки. Они дают время на усадку конструкции и позволяют оценить ситуацию без спешки. Такой подход продлевает жизнь основанию на годы.

Грамотная защита от воды превращает фундамент в надежную опору, где подвал остается сухим, а дом стоит ровно десятилетиями.

Простой пригорок вокруг фундамента

Самый доступный шаг — насыпать вокруг дома грунт с уклоном. После дождя или таяния снега вода не застаивается у стен, а стекает в сторону. Это базовая мера, которая работает в первые годы и сохраняет фундамент сухим.

Специалисты отмечают: эффект заметен сразу, если грунт не слишком глинистый. В таких условиях подсыпка служит временной защитой, пока не появится время на полноценные работы. Щебеночная отмостка позже усилит этот эффект.

"Пригорок с уклоном от дома — это первое, что спасает от скопления воды у основания, особенно на начальном этапе", — в беседе с Pravda. Ru рассказал судебный строительный эксперт, специалист по строительным спорам и судебным экспертизам Сергей Поляков.

Такая подсыпка укладывается за день и не требует техники. Главное — уплотнить грунт, чтобы он не осыпался.

Когда устраивать отмостку

Отмостку лучше делать через год-два после коробки дома. За это время конструкция усядет, и риск трещин в бетоне снизится. Ширина — 80-100 см, уклон — 3-5 см на метр.

Параметр Значение
Ширина 80-100 см
Уклон 3-5 см на метр
Время укладки Через 1-2 года после стройки

Это стандарт, проверенный на тысячах объектов. Раннее устройство может привести к деформациям.

Материалы для отмостки

Выбирайте по бюджету: плитка, щебень или песчано-грунтовая смесь. Бетонные варианты уходят, так как трескаются от пучения грунта. Мраморная крошка или утрамбованный щебень держатся годами без проблем.

Утепление отмостки актуально для домов с грунтовым полом или цоколем — оно снижает холод от земли.

"Щебень вместо бетона решает вопрос с трещинами и обеспечивает отвод воды без дополнительных усилий", — поделился в разговоре с Pravda. Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Дополнительные меры защиты

Для свайного фундамента утепляйте цоколь пенополистиролом или ватой, засыпайте пустоты вокруг свай. При высоких грунтовых водах монтируйте дренаж по периметру. Добавки в бетон усиливают прочность, а правильный замес раствора предотвращает слабые места.

В большинстве случаев пригорок и отмостка решают все. Начинайте с простого, наблюдайте и дорабатывайте.

"Утепление цоколя и засыпка пустот исключают конденсат и промерзание на свайном основании", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Ответы на популярные вопросы о защите фундамента от влаги

Нужна ли отмостка сразу после стройки?

Нет, подождите усадки 1-2 года, чтобы избежать трещин.

Что лучше бетона для отмостки?

Щебень или плитка — они гибкие и не трескаются от грунта.

Как понять, нужен ли дренаж?

Если вода стоит после дождей, несмотря на пригорок и отмостку.

Экспертная проверка: судебный строительный эксперт, специалист по строительным спорам и судебным экспертизам Сергей Поляков, инженер строительного контроля Роман Волков, инженер-строитель Алексей Тихонов.
Автор Илья Кондратьев
Илья Кондратьев — специалист по эксплуатации жилья с 18-летним стажем. Анализирует работу УК, инженерные системы и содержание домов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
