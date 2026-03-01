Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Роман Зайцев

Обставленная квартира или свободное пространство: что помогает быстрее продать жилье в 2026 году

Недвижимость

При продаже квартиры один из ключевых вопросов — оставлять ли в ней мебель. Этот выбор влияет на восприятие покупателями пространства, скорость сделки и итоговую цену. Эксперты отмечают, что обставленное жилье часто вызывает ощущение уюта, помогая визуализировать повседневную жизнь в помещении.

Розовая спальня в мягких тонах
Фото: Pravda.Ru by Роман Зайцев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовая спальня в мягких тонах

На вторичном рынке меблированные варианты пользуются спросом у семей и тех, кто ищет готовое решение под ключ. Однако не всегда наличие мебели играет на руку продавцу: многое зависит от ее состояния, стиля и целевой аудитории.

Разбираемся, когда мебель ускоряет продажу, а когда лучше освободить комнаты, опираясь на мнение специалистов по недвижимости.

Почему квартиры с мебелью продаются быстрее

Мебель помогает покупателям представить функциональность комнат. Пустые стены часто создают ощущение пустоты, делая пространство визуально меньше. Обстановка подчеркивает возможности использования площади, от кухни до спальни.

Уютная атмосфера ускоряет эмоциональное принятие решения. Психология восприятия пространства такова, что обжитое жилье вызывает ассоциации с домом, снижая барьер для покупки. На вторичке такие варианты уходят быстрее, особенно в массовом сегменте.

Наличие мебели позволяет обоснованно поднять цену на квартиру. В хорошем состоянии она маскирует мелкие дефекты отделки, акцентируя внимание на плюсах вроде больших окон или хранения.

Преимущество Эффект
Уют и визуализация Продажа на 20-30% быстрее
Демонстрация хранения Подъем цены на 5-10%
Маскировка недостатков Больше просмотров

Около 70% покупателей предпочитают варианты с мебелью, чтобы сразу заселиться без хлопот.

"Меблированные квартиры в массовом сегменте продаются быстрее, так как покупатели видят готовое решение под ключ", — в беседе с Pravda. Ru рассказал риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.

Кому нужна готовая обстановка

Семьи с детьми и обладатели сертификатов господдержки чаще выбирают меблированные варианты. Это позволяет использовать средства на технику и мебель, включенные в цену.

Переезжающие в новый город или инвесторы для аренды ценят скорость: заехать и сдавать без вложений. В таких случаях мебель становится ключевым аргументом.

Даже в старом фонде обстановка усиливает привлекательность, помогая конкурировать с новостройками.

"Готовые квартиры популярны у семей, где мебель входит в расчет по господдержке", — поделился в разговоре с Pravda. Ru девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Артём Мельников.

Для аренды мебель минимизирует риски и ускоряет окупаемость.

Что стоит оставить в квартире

Встроенная кухня, шкафы для хранения и спальное место — это базовый набор, который ценят покупатели. Они демонстрируют практичность без излишеств.

Не покупайте новое специально: лучше обновить старую перетяжкой обивки. Это дешевле и освежает вид.

Нейтральный стиль мебели подойдет большинству, усиливая рыночную цену.

Когда мебель мешает продаже

Субъективные вкусы могут отпугнуть: яркий дизайн покажется чужим. Неудачная расстановка сжимает пространство визуально.

Старая мебель снижает интерес, усложняя осмотр стен и окон. В премиум-сегменте покупатели предпочитают пустые комнаты для своего проекта.

Избегайте ошибок в интерьере, как ковры, дробящие площадь.

"Неудачный дизайн мебели отталкивает, лучше нейтральные решения", — объяснила в беседе с Pravda. Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Практические советы продавцу

Проверьте состояние мебели: если изношена, уберите. Изучите рынок района — как продают похожие объекты.

Рассчитайте хоумстейджинг: минимальные вложения поднимают цену на 7-10%. Уделите внимание чистоте и свету в пустых комнатах.

Обновите дизайн без ремонта, используя текстиль и освещение для уюта.

Ответы на популярные вопросы о меблировке квартиры для продажи

Стоит ли покупать новую мебель для показа?

Нет, затраты редко окупаются. Лучше обновить существующую перетяжкой или хоумстейджингом.

Влияет ли мебель на цену в премиум-сегменте?

Там чаще предпочитают пустые пространства для индивидуального проекта, мебель может снизить интерес.

Как мебель помогает при аренде?

Ускоряет заселение арендаторов, повышая доходность без допвложений.

Что делать со старой мебелью?

Освободить комнаты, если она изношена, и сосредоточиться на чистоте и освещении.

Экспертная проверка: риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров, девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Артём Мельников, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.
Автор Роман Зайцев
Зайцев Роман Алексеевич — оценщик недвижимости с 17-летним стажем. Специалист по рыночным ценам, ущербу и судебным спорам.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
