Анна Мороз

Цена, что срабатывает против вас: топ-5 просчётов, лишающих продавцов сотен тысяч рублей

Недвижимость

Правильная цена на жилье — это не просто цифра, а баланс между психологией собственника и холодным расчетом рынка. Антропология учит: наша привязанность к дому эволюционно уходит корнями в инстинкт гнездования, где каждый уголок несет эмоциональный заряд. Но биохимия мозга, под влиянием дофамина, заставляет переоценивать "свою" территорию, игнорируя рыночные реалии.

Фото: Pravda.Ru by Анна Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В эпоху цифровых фильтров покупатели видят тысячи предложений за секунды. Физика алгоритмов отсеивает завышенные варианты, как гравитация — лишний вес. Разберем топ-5 ошибок, опираясь на данные продаж и экспертные инсайты, чтобы ваша квартира нашла владельца быстро и по максимуму.

Эксперты подчеркивают: объективная оценка — ключ к сделке. Мы интегрируем свежие рыночные тренды, чтобы избежать ловушек, типичных для вторички и новостроек.

Первая ошибка: цена от эмоций

Собственники часто лепят цену по личным нуждам — "нужно 10 миллионов на новый дом". Антропология объясняет: мозг активирует лимбическую систему, усиливая субъективную ценность. Но рынок — это физика спроса: ваша квартира просто не попадает в поисковые фильтры.

Чтобы избежать, изучите конкурентов. Сравните текущие объявления и реальные продажи за 3-4 месяца в районе: площадь, этаж, состояние. Объективный взгляд "глазами покупателя" отделит эмоции от фактов. Реакция рынка — тест: шквал звонков значит занижено, тишина — завышено.

"Рыночная цена формируется в зоне, где продавец готов уступить, а покупатель — заплатить. Эмоции уводят от этой зоны, делая объект невидимым для агентов и клиентов", — в беседе с Pravda. Ru рассказал риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.

Вторая ошибка: без скидки на минусы

Продажа по цене "идеала", игнорируя первый/последний этаж, шум от трассы или дефекты. Покупатель видит их сразу — биохимия отторжения срабатывает мгновенно, снижая интерес.

Оцените минусы честно: узкие коридоры, уставший ремонт, сантехника. Скидка 5-15% на аналоги. Исправьте косметику заранее: свежая краска маскирует изъяны, как оптическая иллюзия в физике света.

Недостаток Рекомендуемая скидка
Первый/последний этаж 5-10%
Шум от дороги 7-12%
Уставший ремонт 10-15%

Третья ошибка: все расходы в стоимость

Вкладываете в ремонт, мебель, технику — и ждете 100% отдачи. Физика обесценивания: техника теряет 30-50% сразу, ремонт окупается наполовину на вторичке.

Укажите варианты: с мебелью/без. Расширьте аудиторию. Антропология покупателя: многие предпочитают "чистый лист" для своего стиля.

Четвертая ошибка: большой запас на торг

Завышение на 15-20% устарело: алгоритмы отсеивают. Закладывайте 3-5% — гибкость как в квантовой механике неопределенности, где торг мотивирует сделку.

"Торг 2-4% в массе, до 10% редко. Гибкость — сигнал надежности, иначе красный флаг", — в разговоре с Pravda. Ru поделился оценщик недвижимости Роман Зайцев.

Пятая ошибка: ждать без действий

Месяцы без анализа — потеря времени и денег, особенно с ипотекой (проценты накапливаются). Через 3-4 недели корректируйте: просмотры без офферов — цена близко, но конкуренты давят.

Стратегия как шахматы: просчитайте сценарии. Цены растут, но в вашем районе — мониторьте.

"С ипотекой промедление — потери. Обсуждаем стратегию заранее", — объяснил девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Артём Мельников.

Ответы на популярные вопросы об установке цены на жилье

Как понять рыночную цену?

Анализируйте продажи аналогов за квартал, реакцию на объявление. Звонки — занижено, тишина — завышено.

Стоит ли ремонтировать перед продажей?

Минимальный косметический — да, окупается. Дорогой — редко полностью, лучше скидка.

Как учесть торг?

3-5% от финальной цены для маневра.

Что если квартира не продается?

Через месяц пересмотрите цену, устраните минусы, протестируйте варианты объявлений.

Экспертная проверка: риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров, оценщик недвижимости Роман Зайцев, девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Артём Мельников.
Автор Анна Мороз
Анна Вячеславовна Мороз — юрист по недвижимости, специалист по сопровождению сделок, имущественным спорам и вопросам обременений, обозреватель Pravda.Ru.
