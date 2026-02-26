Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Лебедева

Гул мотора остаётся за стеной: эта схема вентиляции навсегда уберёт шум с кухни

Недвижимость

Если при включении кухонной вытяжки невозможно разговаривать по телефону, а жир превращает решётку в липкий панцирь уже через неделю, значит, дело не в плите. Проблема кроется в самой архитектуре бытовых приборов, где двигатель расположен непосредственно над зоной кипения. Раскаленный пар, насыщенный органическими частицами, моментально охлаждается на лопастях вентилятора, создавая слой липкого налета, который со временем дебалансирует мотор и усиливает шум.

Современная кухонная вытяжка
Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Современная кухонная вытяжка

Многие владельцы жилья, задумываясь о том, какой оттенок кухонной мебели выбрать, забывают о технической составляющей комфорта. В США и Европе инженеры давно перешли на систему выносной вентиляции. В такой схеме мотор монтируется на неотапливаемом чердаке или в техническом помещении, а над плитой остается лишь эстетичный зонт-приемник. Это не только избавляет от гула, но и радикально меняет подход к гигиене пространства.

В этом материале:

Почему обычные вытяжки шумят и быстро загрязняются

Классическая вытяжка — это компромисс между мощностью и габаритами. Когда двигатель находится в метре от ваших ушей, уровень звукового давления достигает 60 дБ. Это сопоставимо с громким разговором нескольких человек. Помимо акустического дискомфорта, такая конструкция является "микробным магнитом". Как и грязная посуда в раковине, засаленный фильтр и моторный блок становятся средой для размножения бактерий, которые потоками воздуха могут разноситься по всей квартире.

"При проектировании современных кухонь мы все чаще уходим от стандартных решений. Вынос двигателя — это единственный способ добиться настоящей тишины. Когда шум уходит с кухни, интерьер начинает восприниматься иначе, становясь зоной для жизни, а не просто местом приготовления пищи", — в беседе с Pravda. Ru объяснила архитектор Анастасия Кузнецова.

Использование выносных моделей, например специализированных вентиляторов для агрессивных сред, позволяет снизить уровень шума в жилой зоне до 30-35 дБ. Это уровень приглушенного шепота, который не мешает отдыху. Кроме того, такие системы долговечнее: профессиональные моторы рассчитаны на работу при температурах до +70°C и имеют ресурс более 30 000 часов непрерывной эксплуатации без перегрева и потери производительности.

Преимущества выносного двигателя для здоровья и бюджета

Перенос мотора за пределы кухни — это инвестиция в долговечность ремонта. Обычные вытяжки со временем начинают "плеваться" микрокаплями жира, которые оседают на шкафах. Если вы вовремя сделали теневой плинтус вместо обычного, вы заметите, как быстро там скапливается трудновыводимая пыль, если вентиляция работает неэффективно. Выносной мотор же обеспечивает стабильное разрежение воздуха, не давая запахам покинуть зону плиты.

Характеристика Значение для системы
Уровень шума на кухне 30-35 дБ (шепот)
Срок службы мотора от 10 лет и выше
Производительность 300-500 м³/ч
Частота обслуживания Раз в 2-3 года

С точки зрения экономии, такая система избавляет от необходимости ежегодного ремонта или покупки новой вытяжки из-за сгоревшего от перегрева двигателя. Хотя стоимость владения может показаться выше из-за монтажа, отсутствие шума и вибраций сохраняет целостность кухонного гарнитура. Это так же важно, как и правильный выбор шкафа для хранения вещей: техническая база определяет долгосрочный комфорт.

"Любая техника требует профилактики. Выносной вентилятор, находясь в технической зоне, защищен от резких перепадов температур и испарений масла. Это существенно продлевает жизнь подшипникам и обмотке электромотора, делая систему практически вечной при минимальном надзоре", — в разговоре с Pravda. Ru подчеркнул специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Технические особенности монтажа и эксплуатации

Монтаж выносной системы требует планирования на этапе проектирования дома или капитального ремонта квартиры. Необходимо предусмотреть утепленный воздуховод, чтобы избежать появления конденсата, который может стать такой же проблемой, как и наледь на кровле в зимний период. Также потребуется прокладка кабеля управления от панели над плитой к самому вентилятору.

Особенно актуально это решение для владельцев недвижимости, где кухня объединена с гостиной. В таких пространствах обычная вытяжка лишает смысла работу дизайнера, так как находиться в комнате при включенном приборе неприятно. Интеграция бесшумной вентиляции позволяет использовать даже натуральный декор на столе без риска, что он пропитается запахом жареной рыбы или масла.

"В случае с квартирами в типовых домах внедрение выносных систем может быть ограничено особенностями общедомового вентканала. Однако при грамотном подходе и наличии места в запотолочном пространстве коридора, можно создать систему с промежуточным шумоглушителем, которая будет в разы тише стандартных моделей", — подметил инженер строительного контроля Роман Волков.

Помните, что инвестиции в инженерные системы дома — это не только про текущий комфорт, но и про рыночную стоимость объекта. Подобные технологичные решения ценятся выше. И пока другие обсуждают переменчивые тарифы на коммунальные услуги, вы можете создать среду, которая будет работать на ваше здоровье и спокойствие годами.

Можно ли установить выносной мотор в обычной квартире?

Технически это возможно, если у вас есть доступ к техническому этажу или возможность разместить вентилятор за пределами жилой зоны (например, на утепленной лоджии). В стандартных хрущевках это реализовать крайне сложно без нарушения строительных норм.

Насколько сложнее чистить такую систему?

Сложность чистки минимальна: раз в 2-3 года нужно очищать лопасти самого вентилятора. При этом жировые фильтры на самой решетке над плитой все равно остаются — их нужно мыть в обычном режиме, но они забиваются медленнее из-за более мощного и равномерного потока воздуха.

Влияет ли длина воздуховода на мощность всасывания?

Да, изгибы и длина трубы создают сопротивление. Именно поэтому для выносных систем выбирают радиальные вентиляторы с высоким статическим давлением, которые "продавливают" воздух намного эффективнее, чем осевые моторы бытовых вытяжек.

Экспертная проверка: архитектор Анастасия Кузнецова, специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров, инженер строительного контроля Роман Волков.
Автор Дарья Лебедева
Дарья Лебедева — дизайнер интерьеров с 14-летним стажем. Анализирует планировки, помогает выбирать отделку и мебель.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом кухня ремонт квартира
