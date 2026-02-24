Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Лебедева

Ванная больше не терпит мебельных динозавров: новый тренд выдавил тумбы из проектов

Недвижимость

Эстетика современной ванной комнаты стремительно уходит от концепции "склада вещей" в сторону чистого минимализма. Громоздкие напольные тумбы, которые десятилетиями считались эталоном практичности, сегодня признаны визуальным и функциональным балластом. Дизайнеры и архитекторы все чаще отдают предпочтение облегченным конструкциям, которые не только расширяют пространство, но и решают главную проблему влажных зон — недолговечность материалов.

Эстетичная ванная комната
Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эстетичная ванная комната

Основной риск классической мебели заключается в воздействии конденсата и брызг на кромку ЛДСП, что неизбежно ведет к разбуханию фасадов. В эпоху, когда технологии быстрой отделки без плитки позволяют обновить интерьер за день, требования к выносливости мебели также выросли. На смену тяжеловесным ящикам приходят подвесные консоли и интегрированные системы, которые превращают ванную в персональное SPA-пространство.

В этом материале:

Почему открытые системы лучше тумбочек

Визуальная "легкость" — это не просто каприз моды, а способ борьбы с ощущением тесноты. Типовая планировка маленького санузла часто не прощает использование массивных предметов. Подвесные консоли на металлическом каркасе создают эффект парящей раковины, открывая вид на пол. Это психологически делает помещение больше, так как человеческий глаз считывает площадь комнаты по свободной поверхности пола.

С точки зрения гигиены открытые конструкции также выигрывают. Отсутствие цоколя и глухих углов под мебель исключает скопление пыли и развитие плесени в труднодоступных местах. Вместо забитых до отказа ящиков сегодня используются лаконичные полки из камня или закаленного стекла, дополненные плетеными корзинами или керамическими органайзерами для хранения самого необходимого.

"При выборе мебели для ванной важно помнить, что любая напольная конструкция с ножками — это потенциальный сборщик влаги. Подвесные консоли позволяют не только визуально облегчить интерьер, но и обеспечивают беспрепятственную работу теплого пола, что ускоряет испарение лишней влаги и защищает отделку", — в разговоре с Pravda.Ru объяснила архитектор Анастасия Кузнецова.

Как спрятать бытовой хаос правильно

Отказ от массивной тумбы не означает отказ от порядка. Скорее, наоборот: современные системы хранения предполагают перенос всей бытовой химии в скрытые ниши или шкафы до потолка. Широко используются фальш-стены над инсталляцией унитаза, за которыми прячутся глубокие полки для запасов полотенец и косметики. Это позволяет оставить раковину абсолютно свободной от лишних баночек.

Для тех, кто не готов к полной открытости, альтернативой выступает встроенная мебель с зеркальными фасадами. Такие шкафы-невидимки сливаются с плоскостью стен, не загромождая проход. Внутри всё организовано по принципу эргономики: лотки с разделителями, магнитные держатели для мелочей и встроенные розетки для фена и электрических щеток, что экономит время при утренних сборах.

Характеристика Трендовое решение
Тип установки Подвесная или встроенная
Материал каркаса Металл с порошковым покрытием
Визуальный эффект Увеличение свободного пространства

Интеграция таких решений требует грамотного подхода еще на этапе черновых работ. Ошибки в проектировании могут привести к тому, что ремонт начнет жить своей жизнью, требуя переделок. Важно заранее предусмотреть закладные детали в стенах для надежной фиксации консолей, особенно если планируется установка тяжелой столешницы из натурального камня или кварцевого агломерата.

Материалы и защита от влажности

Качество фурнитуры и материалов в ванной — это вопрос не только красоты, но и долгосрочной экономии. Пока тарифы за коммунальные услуги и стоимость жизни растут, владельцы жилья стараются выбирать решения, не требующие замены через 2-3 года. Натуральное дерево, если оно не обработано специальными составами, быстро сдается под натиском пара. Фаворитами 2026 года стали металл, керамогранит и композитные материалы.

Даже если в доме повышена влажность зимой, правильно подобранная консоль из анодированного алюминия или нержавеющей стали сохранит структуру десятилетиями. В отличие от ламинированного ДСП, металлическое основание не боится прямого контакта с водой и легко очищается бытовыми средствами, не накапливая на себе налет.

"При приемке квартиры или контроле ремонта в ванной, особое внимание уделяйте герметизации стыков между консолью и стеной. Даже самая дорогая система хранения выйдет из строя, если вода будет постоянно затекать за заднюю стенку фальш-короба", — отметил инженер строительного контроля Роман Волков.

Чистота в такой ванной поддерживается гораздо проще. Для уборки достаточно пары движений под консолью, что особенно ценят владельцы роботов-пылесосов. Если вы стремитесь создать уют без лишних затрат, то один лишь отказ от напольной тумбы в пользу легкого металлического стеллажа мгновенно освежит интерьер, придав ему современный архитектурный вид. Об этом сообщает издание  "Лови инсайд".

"В моей практике часто встречаются споры, связанные с порчей имущества из-за некачественной установки сантехники. Подвесная мебель позволяет вовремя заметить протечку труб под раковиной, что невозможно в случае с закрытой напольной тумбой", — поделился судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Ответы на популярные вопросы о мебели в ванной

Выдержит ли подвесная консоль тяжелую раковину?

Да, при использовании качественных настенных креплений и анкеров стандартная консоль выдерживает нагрузку до 100 кг, чего достаточно для любой чаши и столешницы.

Не будет ли интерьер выглядеть неопрятно с открытыми полками?

Секрет порядка — в ограничении количества предметов. Оставьте на виду только эстетичные флаконы, а всё остальное уберите в закрытый шкаф или органайзеры.

Что дешевле: тумба или металлическая консоль?

Качественная влагостойкая тумба часто стоит дороже металлического каркаса, так как требует сложной обработки торцов и дорогой фурнитуры с доводчиками.

Читайте также

Экспертная проверка: архитектор Анастасия Кузнецова, инженер строительного контроля Роман Волков, судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Автор Дарья Лебедева
Дарья Лебедева — дизайнер интерьеров с 14-летним стажем. Анализирует планировки, помогает выбирать отделку и мебель.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом ремонт квартира недвижимость ванная комната
Новости Все >
Золотая пятерка регионов: кто удерживает лидерство в списке самых богатых субъектов
Большая политика входит в каждую строку бюджета: где случится разворот в 2026 году
Роддому в Кузбассе вынесли страшный вердикт заранее: факты изменили тон скандала
Мяукающий хаос дворов затихает: стерилизация тысяч питерских кошек возвращает улицам биологический баланс
Фронт без ракет и танков: противостояние России и Запада выходит за пределы санкций
Нейроны оживают мгновенно: вывески переходят на родной язык по закону с марта во Владивостоке
Экспресс-метод добрался до дорог России: водителей ждет новая процедура освидетельствования
Доступность разошлась по швам: после ставки на мегаклиники системе меняют курс лечения
Красные родинки становятся заметнее: почему они появляются и насколько опасны такие изменения
Поджелудочная обнимает кишку смертельным кольцом: злокачественная опухоль уходит целиком вместе с частью желудка и протоками
Сейчас читают
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Садоводство, цветоводство
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
Недвижимость
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
Наука и техника
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
Популярное
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары

Миниатюрная кошка из Сахары удивляет ученых умением лаять как собака и способностью передвигаться по раскаленному песку абсолютно бесшумно.

Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Японское чудо в огороде: соседи будут завидовать вашей клумбе до заморозков
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал Любовь Степушова Роторы, змеи и крылья: новые паруса превращают суда в гибриды будущего Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Хватит жить в тесном склепе: этот способ хранения вещей сделает спальню вдвое больше
Хватит жить в тесном склепе: этот способ хранения вещей сделает спальню вдвое больше
Последние материалы
Большая политика входит в каждую строку бюджета: где случится разворот в 2026 году
Жир растворяется без остатка: секретный компонент из кухни возвращает вещам белизну
Ощущение огня вместо ухода: как понять, что кожа больше не справляется с нагрузкой
Роддому в Кузбассе вынесли страшный вердикт заранее: факты изменили тон скандала
Европейские кроссоверы, что не ломаются годами: рейтинг, который взволновал вторичку
Еврокомиссия предложит полностью запретить импорт российской нефти после выборов в Венгрии
Мяукающий хаос дворов затихает: стерилизация тысяч питерских кошек возвращает улицам биологический баланс
Лицо становится упругим, как рисовый моти: тренд, который вытесняет стеклянную кожу
Фронт без ракет и танков: противостояние России и Запада выходит за пределы санкций
Нейроны оживают мгновенно: вывески переходят на родной язык по закону с марта во Владивостоке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.