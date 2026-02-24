Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Лебедева

Эти дверцы под потолком больше не прячут хлам: как антресоль превращают в умный модуль

Недвижимость

В типовых планировках хрущевок и брежневок антресоль — это не просто деревянный ящик под потолком, а настоящий культурный артефакт. Годами эти конструкции служили "черными дырами", поглощающими старые чемоданы и елочные игрушки. Однако в 2026 году отношение к этим зонам радикально меняется: дизайнеры видят в них не "советское недоразумение", а бесценный кубометр полезного пространства.

Антресоль в коридоре
Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain
Антресоль в коридоре

Когда начинается современный ремонт, владельцы встают перед дилеммой: снести антресоль ради визуальной легкости или инвестировать в ее переделку. Учитывая, что новостройки формально дорожают, каждый квадратный дециметр площади в старом фонде становится стратегическим активом. Правильная организация этого узла способна разгрузить квартиру эффективнее, чем покупка нового громоздкого шкафа.

В этом материале:

Зачем нужны антресоли

Архитектурно антресоль появилась как ответ на острый дефицит места в малогабаритных квартирах. Параметры стандартного модуля впечатляют: при высоте 60-80 см и ширине до 1,5 метра он обеспечивает до 0,6 кубометра объема. Если в коридоре предусмотрено две такие зоны, суммарно вы получаете более одного кубометра хранения, что сопоставимо с полноценным двухстворчатым шкафом, который не занимает место на полу.

Проблема антресолей кроется не в их конструкции, а в "антропологии" использования. Из-за труднодоступности (нужна стремянка или табурет) вещи там оседают на десятилетия. Но если рассматривать этот объем как верхний ярус современной системы, где шкафы исчезают, а пространство дышит, то антресоль превращается в идеальное место для вещей глубокого хранения.

"Антресоль в хрущевке — это резервный фонд квартиры. Часто ее сносят по эстетическим соображениям, не задумываясь, что после демонтажа придется искать место для тех самых двух кубометров вещей. Если высота потолка позволяет, я всегда советую интегрировать антресоль в общий дизайн, используя скрытые фасады", — в беседе с Pravda.Ru объяснила архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам Анастасия Кузнецова.

Почему антресоли становятся свалкой

Основная причина превращения антресоли в склад хлама — отсутствие визуального контроля. Закрытые дверцы создают иллюзию порядка, позволяя годами игнорировать скопление ненужной техники и ветоши. Внутри обычно нет никакого зонирования, из-за чего поиск любой мелочи превращается в сложную экспедицию. В итоге вещи, отправленные "в ссылку" под потолок, эффективно выключаются из жизненного цикла семьи.

Кроме того, старые конструкции часто имеют плохую вентиляцию. Если в ванной или на кухне нарушен микроклимат, вещи на антресоли могут пострадать. Плесень прячется в мелочах, и плохая циркуляция воздуха в закрытом коробе под потолком — идеальное условие для ее развития. Современная переделка подразумевает не только замену фасадов, но и создание вентиляционных зазоров.

Параметр решения Значение / Оценка
Полезный объем 0,3 — 1,2 кубометра
Стоимость демонтажа от 3 000 до 7 000 руб.
Стоимость реновации от 15 000 до 30 000 руб.

Что хранить на антресоли

Логика использования антресоли должна строиться на частоте обращений. Оптимально размещать здесь сезонные предметы: зимнюю одежду летом и пляжные принадлежности зимой. Здесь также отлично приживаются новогодние украшения, громоздкие дорожные сумки и архивы документов. Важно избавить это место от тяжелых предметов, таких как гантели или строительные смеси, чтобы не перегружать перекрытия и дверные проемы.

Нередко на антресолях находят детали старого декора, которые сегодня снова актуальны. Например, винтажная посуда снова в тренде, и забытый бабушкин сервиз может стать украшением кухни. Прежде чем выбрасывать содержимое, проведите тщательную ревизию — возможно, там хранятся вещи, которые добавят вашему интерьеру характер и тепло. Об этом сообщает InMyRoom.

"При разборе антресолей я рекомендую использовать метод обратной сортировки: выньте всё содержимое и возвращайте только то, чем вы пользовались за последний год. Всё остальное — балласт, который крадет ваше пространство. Храните вещи в прозрачных кофрах, чтобы видеть содержимое без необходимости открывать каждую коробку", — подчеркнула специалист по организации жилого пространства Марина Киселёва.

Как организовать антресоль

Для эффективного порядка используйте контейнеры единого стандарта. Квадратные или прямоугольные формы позволяют занять 100% объема без "мертвых зон". Каждую коробку необходимо промаркировать. В 2026 году популярным лайфхаком стало приклеивание QR-кода на торец коробки, который ведет на список вещей внутри в заметках телефона — так вам не придется карабкаться наверх просто для проверки.

Особое внимание стоит уделить свету. Встроенная LED-подсветка меняет интерьер и делает эксплуатацию антресоли гораздо комфортнее. Датчик открытия дверей, включающий мягкую ленту внутри короба, избавит вас от необходимости подсвечивать полки фонариком смартфона.

Варианты переделки

Самый бюджетный способ — косметическое обновление. Достаточно заменить старые распашные створки на современные мебельные фасады из МДФ или заказать дверцы-жалюзи. Это позволит антресоли визуально "раствориться" в отделке стен. Если вы используете технологичные материалы, такие как темный микроцемент для стен коридора, антресоль можно оформить в том же стиле, создав монолитный эффект.

Более основательный подход — полная реконструкция короба. Старые деревянные бруски заменяются на легкий алюминиевый каркас, а внутренняя часть обшивается ламинированным ДСП. Это исключает появление щепок, пыли и неприятного запаха старого дерева. В такую конструкцию легко внедряются современные системы плавного закрывания и бесшумная фурнитура.

"Часто антресоль в коридоре является частью сложной конструкции дверного проема. Прежде чем махать кувалдой, убедитесь, что демонтаж не ослабит крепление соседних стен. При замене короба я советую использовать облегченные плиты МДФ — они экологичнее старого ДСП и лучше держат фурнитуру в условиях перепадов влажности", — рассказал инженер-строитель Алексей Тихонов.

Когда стоит демонтировать

Демонтаж оправдан в двух случаях: критически низкие потолки (ниже 2,5 м) и полная перепланировка с созданием отдельной гардеробной. В узких темных коридорах хрущевок антресоль может создавать давящее ощущение "тоннеля". Избавившись от нее, вы получите визуальный простор, а если дополнить это правильной отделкой, например, шалфейно-зеленым цветом, пространство будет казаться намного больше.

Однако помните, что после сноса вам придется восстанавливать фрагменты потолка и стен. Если в квартире натяжные потолки, частичный демонтаж невозможен без их полной замены. Чтобы обновить вид сверху без радикальных мер, можно изучить советы о том, как бюджетный раствор возвращает глянец покрытиям, чтобы общая картина ремонта выглядела целостной даже со старой конструкцией.

Ответы на популярные вопросы об антресолях

Нужно ли узаконить снос антресоли?

В большинстве случаев встроенный шкаф (антресоль) не является несущей конструкцией и его снос не считается перепланировкой, требующей сложного согласования, если он не указан как стена в техпаспорте БТИ. Однако лучше уточнить этот момент перед началом работ.

Как избавиться от запаха "старой квартиры" внутри антресоли?

Сначала необходимо полностью очистить поверхности, обработать их антисептиком и покрасить качественной краской с блокировкой запахов. Использование саше с кедром или активированного угля поможет поддерживать свежесть в дальнейшем.

Можно ли сделать антресоль зеркальной?

Да, использование зеркал или тонированного стекла на фасадах — отличный прием для визуального расширения узкого коридора. Отражая свет, такая антресоль перестает "давить" на пространство.

Читайте также

Экспертная проверка: архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам Анастасия Кузнецова, специалист по организации жилого пространства Марина Киселёва, инженер-строитель Алексей Тихонов.

Автор Дарья Лебедева
Дарья Лебедева — дизайнер интерьеров с 14-летним стажем. Анализирует планировки, помогает выбирать отделку и мебель.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом ремонт интерьер хранение квартира
Новости Все >
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Символ веры на линии огня: казаки воздвигли Поклонный крест в память о братьях-героях
Пчёлы в роли диверсантов: пасеки расплачиваются за моду на заморские породы
Вчера открылись масленичные гулянья в городском манеже, устраиваемые попечительством о народной трезвости... — писала газета Русский листок 23 февраля 1903 года
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Россия взлетает в мировом яйцепроме: цифры, которые ставят нас в одну лигу с гигантами
Прощёное воскресенье включает режим перезагрузки: один шаг решает, с каким сердцем войти в Великий пост
Среднерусская пчела теряет суровый характер: опасная примесь оставляет ульи без будущего
Ловушка пассивных денег: почему привычные депозиты могут обернуться потерей реальной выгоды
Разгром начался по команде вице-консула. В зрительный зал было брошено несколько флаконов с вонючей жидкостью... — писала газета Известия 22 февраля 1937 года
Сейчас читают
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Садоводство, цветоводство
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
Наука и техника
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
Популярное
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем

Гвоздика-травянка выживает там, где гибнут другие: восковой налет на листьях и стальной иммунитет делают её идеальным выбором для «ленивого» садовода.

Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Японское чудо в огороде: соседи будут завидовать вашей клумбе до заморозков
Японское чудо в огороде: соседи будут завидовать вашей клумбе до заморозков
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Хватит жить в тесном склепе: этот способ хранения вещей сделает спальню вдвое больше
Роторы, змеи и крылья: новые паруса превращают суда в гибриды будущего Сергей Милешкин Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Эти автомобили выдерживают годы пробега: топ моделей, которые не боятся старости
Сад утопает в небесной акварели: 7 синих первоцветов зажигают весну раньше всех
Цветочный допинг из аптеки: заставьте спатифиллум выпускать стрелы одну за другой
Цветочный допинг из аптеки: заставьте спатифиллум выпускать стрелы одну за другой
Последние материалы
Роторы, змеи и крылья: новые паруса превращают суда в гибриды будущего
Список, который порадует кошелёк: названы самые дешевые кроссоверы российских марок
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Хвост как чужой объект: почему домашние хищники внезапно начинают охоту на самих себя
Цветочные облака вместо голых грядок: способ превратить дачу в яркий осенний оазис
Королевский сад на одном квадратном метре: 7 сортов роз, которые не займут много места
Сахар по утрам перестанет играть в американские горки: сбой запускает один ритуал
Мантийный монстр проснулся: под ледниками нашли аномалию, искривляющую океаны
Живое золото в саду: 15 хвойных-хамелеонов, которые меняют цвет и сводят с ума
Оранжевое золото в чашке: этот концентрат заменяет аптечные витамины всю весну
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.