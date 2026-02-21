Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Карпова

Кровать прячется, гостиная остаётся: приёмы зонирования из одной комнаты в дуэт

Недвижимость

Одна комната — не повод отказываться от полноценной кровати и комфортного сна. Даже в компактной квартире можно объединить спальню и гостиную без ощущения хаоса. Всё решает грамотное зонирование, свет и продуманная мебель.

Зонированная квартира
Фото: Pravda.Ru by Анна Карпова is licensed under publiс domain
Зонированная квартира

Ниша как способ создать "комнату в комнате"

Если в планировке нет готовой ниши, её можно сформировать с помощью шкафа, стеллажа или гипсокартонной конструкции. В таком "кармане" размещают кровать с ортопедическим матрасом и локальным освещением. Контрастная отделка или мягкая подсветка усиливают эффект отдельной зоны отдыха.

"Даже в однокомнатной квартире важно выделить приватную часть для сна — это повышает ощущение безопасности и качества отдыха", — считает специалист по организации жилого пространства, обозреватель Pravda.Ru Марина Киселёва.

При проектировании стоит учитывать естественный свет и вентиляцию. Если спальное место у окна, важно контролировать влажность и проветривание — особенно в холодный сезон.

Перегородки: стекло, рейки или гипсокартон

Стационарная перегородка даёт более чёткое разделение зон. Закалённое стекло в тонком профиле пропускает свет и не "съедает" площадь. Для большей приватности его дополняют текстилем.

Деревянные реечные модули выглядят теплее и хорошо сочетаются с диваном, журнальным столиком и системой хранения. Гипсокартон создаёт эффект полноценной стены, но требует качественной отделки и учёта звукоизоляции.

"Любая перегородка должна учитывать нагрузки, крепление к перекрытиям и нормы безопасности — особенно если речь идёт о перепланировке", — считает инженер строительного контроля, обозреватель Pravda.Ru Роман Волков.

Важно не перегружать пространство глухими конструкциями, чтобы сохранить ощущение воздуха и света.

Мобильные решения без ремонта

Тем, кто не готов к строительным работам, подойдут ширмы и шторы. Складная ширма позволяет быстро менять сценарий комнаты: днём скрывать кровать, вечером открывать пространство.

Текстиль остаётся универсальным инструментом. Длинные полотна создают приватность, а лёгкий тюль добавляет света. Также зонировать помогает стеллаж со сквозными полками или диван, установленный спинкой к кровати. Это простое решение без капитального ремонта. Об этом сообщает Дом Mail.

Сравнение: перегородка или ширма

Выбор зависит от задач и бюджета.

Перегородка:

  • создаёт устойчивое разделение;
  • повышает приватность;
  • требует монтажа и вложений.

Ширма или шторы:

  • мобильны и не требуют ремонта;
  • подходят для аренды;
  • легко меняют конфигурацию пространства.

Для постоянного проживания чаще выбирают стационарные конструкции, для гибкости — мобильные варианты.

Плюсы и минусы объединённой спальни и гостиной

Такой формат имеет свои особенности.

Плюсы:

  • экономия площади;
  • возможность установить полноценную кровать;
  • гибкость планировки.

Минусы:

  • меньше приватности;
  • необходимость поддерживать порядок;
  • повышенные требования к освещению и вентиляции.

Популярные вопросы о зонировании спальни и гостиной

Как выбрать тип перегородки?

Ориентируйтесь на площадь, освещённость и стиль интерьера.

Что лучше — кровать или раскладной диван?

При достаточном месте кровать обеспечивает более качественный сон.

Сколько стоит зонирование комнаты?

Цена зависит от решения: ширма обойдётся дешевле стеклянной или гипсокартонной конструкции.

Автор Анна Карпова
Анна Карпова — планировщик интерьеров с 16-летним стажем. Анализирует планировки квартир и помогает рационально использовать пространство.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом ремонт интерьер квартира недвижимость
Новости Все >
Медовый сезон больше не про сладость: то, что считали экзотикой, убивает пчёл
Обслуживание карт ждёт тихая революция: в марте появятся новые требования к клиентам
Мороз выбил гул из ульев: названа цена спасения миллионов пчелиных семей
Редкость уровня музейной: в продаже появился авто, вызывающий ажиотаж по всей стране
Кошмар для ректоров вузов: раскрыт фактор который теперь важнее любой корочки в бизнесе
Закаливание может обернуться воспалением: как начать безопасно и не сорвать иммунитет
Раскрыта правда о весне: какой сюрприз готовит климатическая норма в первых числах
Океан кипит — кораллы бледнеют: океаническое пекло стирает подводные города
Океан расслаивается как слоёный пирог: пресная вода меняет баланс Атлантики и климата
Тайный враг вашей активности: как фитнес-трекеры воруют реальные результаты тренировок
Сейчас читают
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Садоводство, цветоводство
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Садоводство, цветоводство
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Популярное
Прощай, провинция: почему дуги на лице больше не носят и на что их срочно заменить

Весной 2026 плоские брови вытесняют выразительную арку: мягкий лифтинг-эффект и естественный макияж без инъекций становятся главным бьюти-ходом сезона.

Прощай, провинция: почему дуги на лице больше не носят и на что их срочно заменить
Забудьте про штык лопаты: белорусский метод даст урожай, который шокирует соседей
Забудьте про штык лопаты: белорусский метод даст урожай, который шокирует соседей
Фронт вошел в режим сплошного поражения: маневры уступили место точечным рывкам
Вас завалят допросами о семенах: эти цветы вызовут дикую зависть у каждого прохожего
Женщина-изобретатель, которая подарила нам тепло зимой: неожиданная история автомобилестроения Сергей Милешкин Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта
Кошмар для ректоров вузов: раскрыт фактор который теперь важнее любой корочки в бизнесе
Стубб повторяет ошибки: Финляндия на грани нового поражения, но уже в другой войне
Стубб повторяет ошибки: Финляндия на грани нового поражения, но уже в другой войне
Последние материалы
Холод сделал своё дело: Jolion повёл себя так, что будущим владельцам стоит задуматься
Солнечный уголок вспыхивает малиновыми искрами: цветок, который держит клумбу в форме
Медовый сезон больше не про сладость: то, что считали экзотикой, убивает пчёл
Хруст стоит стеной, а мясо тает, как масло: шницель играет на контрастах и выигрывает
Обслуживание карт ждёт тихая революция: в марте появятся новые требования к клиентам
Одна стена меняет восприятие квартиры: этот эффект интерьера выглядит как из журнала
Луковицы вырастают мелкими и плохо хранятся: простой приём усиливает вкус и урожай
Женщина-изобретатель, которая подарила нам тепло зимой: неожиданная история автомобилестроения
Эти цветы поднимают клумбу до небес: сад начинает выглядеть как старинная усадьба
Мороз выбил гул из ульев: названа цена спасения миллионов пчелиных семей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.