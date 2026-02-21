Кровать прячется, гостиная остаётся: приёмы зонирования из одной комнаты в дуэт

Одна комната — не повод отказываться от полноценной кровати и комфортного сна. Даже в компактной квартире можно объединить спальню и гостиную без ощущения хаоса. Всё решает грамотное зонирование, свет и продуманная мебель.
Если в планировке нет готовой ниши, её можно сформировать с помощью шкафа, стеллажа или гипсокартонной конструкции. В таком "кармане" размещают кровать с ортопедическим матрасом и локальным освещением. Контрастная отделка или мягкая подсветка усиливают эффект отдельной зоны отдыха.
"Даже в однокомнатной квартире важно выделить приватную часть для сна — это повышает ощущение безопасности и качества отдыха", — считает специалист по организации жилого пространства, обозреватель Pravda.Ru Марина Киселёва.
При проектировании стоит учитывать естественный свет и вентиляцию. Если спальное место у окна, важно контролировать влажность и проветривание — особенно в холодный сезон.
Стационарная перегородка даёт более чёткое разделение зон. Закалённое стекло в тонком профиле пропускает свет и не "съедает" площадь. Для большей приватности его дополняют текстилем.
Деревянные реечные модули выглядят теплее и хорошо сочетаются с диваном, журнальным столиком и системой хранения. Гипсокартон создаёт эффект полноценной стены, но требует качественной отделки и учёта звукоизоляции.
"Любая перегородка должна учитывать нагрузки, крепление к перекрытиям и нормы безопасности — особенно если речь идёт о перепланировке", — считает инженер строительного контроля, обозреватель Pravda.Ru Роман Волков.
Важно не перегружать пространство глухими конструкциями, чтобы сохранить ощущение воздуха и света.
Тем, кто не готов к строительным работам, подойдут ширмы и шторы. Складная ширма позволяет быстро менять сценарий комнаты: днём скрывать кровать, вечером открывать пространство.
Текстиль остаётся универсальным инструментом. Длинные полотна создают приватность, а лёгкий тюль добавляет света. Также зонировать помогает стеллаж со сквозными полками или диван, установленный спинкой к кровати. Это простое решение без капитального ремонта. Об этом сообщает Дом Mail.
Выбор зависит от задач и бюджета.
Перегородка:
Ширма или шторы:
Для постоянного проживания чаще выбирают стационарные конструкции, для гибкости — мобильные варианты.
Такой формат имеет свои особенности.
Плюсы:
Минусы:
Ориентируйтесь на площадь, освещённость и стиль интерьера.
При достаточном месте кровать обеспечивает более качественный сон.
Цена зависит от решения: ширма обойдётся дешевле стеклянной или гипсокартонной конструкции.
