Кровать прячется, гостиная остаётся: приёмы зонирования из одной комнаты в дуэт

Одна комната — не повод отказываться от полноценной кровати и комфортного сна. Даже в компактной квартире можно объединить спальню и гостиную без ощущения хаоса. Всё решает грамотное зонирование, свет и продуманная мебель.

Фото: Pravda.Ru by Анна Карпова is licensed under publiс domain Зонированная квартира

Ниша как способ создать "комнату в комнате"

Если в планировке нет готовой ниши, её можно сформировать с помощью шкафа, стеллажа или гипсокартонной конструкции. В таком "кармане" размещают кровать с ортопедическим матрасом и локальным освещением. Контрастная отделка или мягкая подсветка усиливают эффект отдельной зоны отдыха.

"Даже в однокомнатной квартире важно выделить приватную часть для сна — это повышает ощущение безопасности и качества отдыха", — считает специалист по организации жилого пространства, обозреватель Pravda.Ru Марина Киселёва.

При проектировании стоит учитывать естественный свет и вентиляцию. Если спальное место у окна, важно контролировать влажность и проветривание — особенно в холодный сезон.

Перегородки: стекло, рейки или гипсокартон

Стационарная перегородка даёт более чёткое разделение зон. Закалённое стекло в тонком профиле пропускает свет и не "съедает" площадь. Для большей приватности его дополняют текстилем.

Деревянные реечные модули выглядят теплее и хорошо сочетаются с диваном, журнальным столиком и системой хранения. Гипсокартон создаёт эффект полноценной стены, но требует качественной отделки и учёта звукоизоляции.

"Любая перегородка должна учитывать нагрузки, крепление к перекрытиям и нормы безопасности — особенно если речь идёт о перепланировке", — считает инженер строительного контроля, обозреватель Pravda.Ru Роман Волков.

Важно не перегружать пространство глухими конструкциями, чтобы сохранить ощущение воздуха и света.

Мобильные решения без ремонта

Тем, кто не готов к строительным работам, подойдут ширмы и шторы. Складная ширма позволяет быстро менять сценарий комнаты: днём скрывать кровать, вечером открывать пространство.

Текстиль остаётся универсальным инструментом. Длинные полотна создают приватность, а лёгкий тюль добавляет света. Также зонировать помогает стеллаж со сквозными полками или диван, установленный спинкой к кровати. Это простое решение без капитального ремонта. Об этом сообщает Дом Mail.

Сравнение: перегородка или ширма

Выбор зависит от задач и бюджета.

Перегородка:

создаёт устойчивое разделение;

повышает приватность;

требует монтажа и вложений.

Ширма или шторы:

мобильны и не требуют ремонта;

подходят для аренды;

легко меняют конфигурацию пространства.

Для постоянного проживания чаще выбирают стационарные конструкции, для гибкости — мобильные варианты.

Плюсы и минусы объединённой спальни и гостиной

Такой формат имеет свои особенности.

Плюсы:

экономия площади;

возможность установить полноценную кровать;

гибкость планировки.

Минусы:

меньше приватности;

необходимость поддерживать порядок;

повышенные требования к освещению и вентиляции.

Популярные вопросы о зонировании спальни и гостиной

Как выбрать тип перегородки?

Ориентируйтесь на площадь, освещённость и стиль интерьера.

Что лучше — кровать или раскладной диван?

При достаточном месте кровать обеспечивает более качественный сон.

Сколько стоит зонирование комнаты?

Цена зависит от решения: ширма обойдётся дешевле стеклянной или гипсокартонной конструкции.