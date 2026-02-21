Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Рябов

Одна стена меняет восприятие квартиры: этот эффект интерьера выглядит как из журнала

Недвижимость

Темные стены больше не ассоциируются с мрачностью и теснотой. В 2026 году дизайнеры делают ставку на глубину фактур и тактильность вместо привычной краски и глянца. В центре внимания оказался материал, который объединяет эстетику бетона и практичность современной отделки.

Гостинная в темных тонах
Фото: Pravda.Ru by Сергей Рябов is licensed under publiс domain
Гостинная в темных тонах

Новый тренд в отделке стен

Все чаще в квартирах и апартаментах используют штукатурку с эффектом микроцемента, особенно в темных оттенках. Такой декоративный слой формирует спокойный архитектурный фон и визуально делает интерьер дороже.

Темный микроцемент создает ощущение глубины. Свет мягко распределяется по текстуре, подчеркивая рельеф, напоминающий бетон или камень, но без эффекта "стройки". Стены не спорят с мебелью, диваном, встроенной кухней и светильниками, а объединяют пространство.

"Фактурные покрытия, особенно в темной гамме, помогают убрать визуальный шум и делают интерьер цельным без сложного декора", — считает дизайнер интерьеров, обозреватель Pravda.Ru Дарья Лебедева.

Материал органично вписывается в минимализм, скандинавский стиль и мягкий лофт. Он хорошо сочетается с деревом, латунной фурнитурой, стеклом и теплой светодиодной подсветкой.

Практичность и износостойкость

Микроцемент ценят не только за внешний вид. Это прочное и влагостойкое покрытие, которое подходит для кухни, прихожей и санузла. В зоне душа или рядом с раковиной он выдерживает влагу лучше обоев и стандартной краски для стен. Поверхность устойчива к бытовым загрязнениям и очищается мягкой губкой с нейтральными средствами.

"Важно помнить, что темные покрытия требуют идеально подготовленного основания, иначе малейшие неровности будут заметны при боковом освещении", — отмечает инженер строительного контроля, обозреватель Pravda.Ru Роман Волков.

Освещение играет ключевую роль. Теплый рассеянный свет, встроенные светильники и подсветка ниш помогают раскрыть глубину фактуры и избежать ощущения мрачности. Об этом сообщает издание "Новый Тамбов".

Как вписать микроцемент в интерьер

Чаще всего темный микроцемент используют акцентно: одна стена в гостиной, ТВ-зона, часть коридора или ванная комната. Такой прием делает пространство выразительным, но не перегруженным.

"Акцентная стена из микроцемента особенно выигрышно смотрится в компактных квартирах, где важно сохранить ощущение объема и не перегрузить интерьер деталями", — считает планировщик интерьеров, обозреватель Pravda.Ru Анна Карпова.

Чтобы интерьер не казался холодным, его дополняют текстилем, коврами, светлыми потолками и мебелью из натурального дерева. Баланс теплых и холодных фактур делает пространство гармоничным.

Сравнение: микроцемент или краска для стен

Краска для стен остается популярным вариантом для быстрого ремонта, но у нее есть ограничения. Она проще в нанесении и дешевле, однако в зонах активной эксплуатации быстрее теряет вид.

Микроцемент образует более прочное покрытие. Он устойчив к влаге и механическим нагрузкам, не имеет швов и выглядит цельно. Для кухни, ванной комнаты и прихожей это решение оказывается практичнее.

Плюсы и минусы темного микроцемента

Перед выбором материала важно учитывать его особенности.

К преимуществам относятся:

  • высокая износостойкость;
  • влагостойкость для кухни и санузла;
  • современная фактура без швов.

Среди минусов:

  • требовательность к качеству основания;
  • более высокая стоимость по сравнению с краской;
  • необходимость профессионального нанесения.

Популярные вопросы о темном микроцементе

Как выбрать оттенок для квартиры?

Ориентируйтесь на площадь и освещенность. В небольших помещениях лучше использовать мягкие графитовые и теплые серые тона.

Сколько стоит отделка микроцементом?

Цена зависит от площади и сложности работ. Обычно она выше покраски, но ниже натурального камня.

Что лучше для ванной — краска или микроцемент?

Для влажных зон практичнее микроцемент благодаря влагостойкости и прочности покрытия.

Автор Сергей Рябов
Рябов Сергей Викторович — отделочник с 22-летним стажем. Объясняет технологии шпаклёвки, покраски и оклейки без типовых ошибок.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом ремонт интерьер квартира строительство
