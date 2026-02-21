Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Лебедева

Закат белой плитки: какой неожиданный атрибут из прошлого вернул уют в интерьер года

Недвижимость

В преддверии весны, когда световой день начинает удлиняться, наше восприятие домашнего пространства обостряется. Кухня, которая в 2026 году окончательно трансформировалась в гибрид кулинарной зоны и места для релаксации, требует особого визуального сценария. На смену стерильному белому глянцу и холодной нержавеющей стали приходят материалы с глубокой антропологической историей, способные дарить тепло и тактильный комфорт.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одним из самых ярких камбэков сезона стало дымчатое стекло. Этот материал, долгое время считавшийся реликвией эпохи 70-х, сегодня переживает эстетическую реинкарнацию. В отличие от привычных решений, тонированные поверхности работают как художественный фильтр, преломляя лучи зимнего солнца и создавая в помещении атмосферу "тихой роскоши" без радикальных вложений в остекление или перепланировку.

Эстетический ренессанс тонированного стекла

Современный дизайн интерьера в 2026 году уходит от одноразовых трендов в сторону осознанного потребления и долговечности. Дымчатое стекло идеально вписывается в концепцию "нового уюта", предлагая палитру от нежного угольно-серого до насыщенного бронзового и полупрозрачного черного. Оно лишилось своей былой "дешевой" китчевости, став символом изысканности и глубины.

Тонированные фасады и фартуки позволяют интегрировать бытовую технику в интерьер максимально бесшовно. Например, стекло духовки в дымчатом исполнении выглядит как элемент декора, а не как утилитарный прибор. Это создает визуальную непрерывность, которая так ценится в открытых пространствах кухонь-гостиных.

"Сегодня заказчики все чаще выбирают дымчатое стекло для зонирования кухонных шкафов-витрин. Это позволяет скрыть содержимое полок от посторонних глаз, сохраняя при этом ощущение легкости интерьера", — в беседе с Pravda.Ru объяснила архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам Анастасия Кузнецова.

Визуальные эффекты и расширение пространства

Главная магия дымчатых поверхностей заключается в их работе со светом. В отличие от обычного зеркала, которое может казаться слишком агрессивным, тонированное стекло мягко отражает окружающую обстановку. Этот эффект создает иллюзию "бесконечного пространства", что критически важно для типовых городских квартир, где важно создать уют без загромождения.

Дымчатый фартук работает как сложный оптический инструмент: он поглощает излишнюю яркость и добавляет интерьеру кинематографичности. Полупрозрачность материала позволяет играть с контурами предметов, стоящих за стеклом, превращая обычную посуду в арт-объекты, подернутые легкой дымкой тумана.

 

Использование таких решений позволяет избежать визуального шума. Когда за фасадами из темного стекла скрыта система хранения, даже небольшое нарушение порядка внутри шкафов не бросается в глаза, что делает жизнь владельца более комфортной и спокойной.

Практичность и особенности ухода за поверхностями

Несмотря на кажущуюся хрупкость, современное закаленное стекло обладает высокой прочностью. Оно устойчиво к перепадам температур в зоне варочной панели. Однако любая плита и прилегающие к ней поверхности требуют регулярного внимания, чтобы жировой налет не разрушал эстетическое восприятие материала.

Дымчатое покрытие обладает удивительным свойством: за счет тонировки мелкие брызги воды и известковый налет на нем видны гораздо меньше, чем на кристально прозрачных аналогах. Это делает его идеальным выбором для активных семей, где кухня используется по прямому назначению несколько раз в день.

"При приеме квартиры с элементами стеклянного декора важно проверять качество креплений. Дымчатое стекло — материал тяжелый, и любая микротрещина в местах фиксации может привести к повреждению всей панели со временем", — в разговоре с Pravda.Ru подметил инженер строительного контроля Роман Волков.

Сочетание с материалами и мебелью

Секрет успеха дымчатого стекла в 2026 году — в контрастных парах. Оно безупречно соседствует с натуральным деревом (дубом, грецким орехом) и необработанным бетоном. Стекло привносит в "дикие" фактуры необходимую долю лоска, превращая грубый загородный стиль в элегантный урбанизм.

Для создания гармоничного образа стоит дополнить интерьер лаконичной керамикой и аксессуарами из меди или матовой латуни. Важно не перегружать рабочие поверхности лишними деталями, позволяя стеклу "дышать" и улавливать каждый блик света.

Такой подход позволяет создать пространство, которое выглядит дорого и актуально, но при этом остается живым и "настоящим". Дымчатое стекло — это не просто мода, это способ добавить интерьеру интеллектуальной глубины и характера.

"Нанотехнологические покрытия на фасадах кухонь сегодня часто комбинируют с тонированными стеклянными вставками. Это не только красиво, но и позволяет материалам служить дольше в условиях высокой влажности", — в разговоре с Pravda.Ru отметил специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Ответы на популярные вопросы о дымчатом стекле

Насколько прочен стеклянный фартук на кухне?

Для кухни используется только закаленное стекло. Оно в 5-7 раз прочнее обычного и выдерживает нагрев до 250 градусов, что делает его безопасным для установки рядом с плитой.

Как лучше всего мыть такое стекло, чтобы не было разводов?

Эффективнее всего работают средства на основе спирта и салфетки из микрофибры. Также популярны экологичные методы с использованием слабых растворов лимонного сока или уксуса.

Автор Дарья Лебедева
Дарья Лебедева — дизайнер интерьеров с 14-летним стажем. Анализирует планировки, помогает выбирать отделку и мебель.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
