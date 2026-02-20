Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Весна принесет новые ценники: владельцы квартир в Москве резко меняют тактику найма

Недвижимость

Зимнее затишье на рынке аренды оказалось временным. Уже в марте ставки начинают корректироваться вверх, а собственники постепенно отказываются от февральских уступок. По оценке финансиста, бизнес-эксперта Pronline Дмитрия Трепольского, в марте 2026 года аренда подорожает в среднем на 2-4% по сравнению с февралем.

Передача ключей при аренде квартиры
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Передача ключей при аренде квартиры

Весенний фактор и ипотечный тупик

Февраль традиционно считается периодом паузы: предложение на рынке максимально, а владельцы готовы идти на уступки, чтобы не держать жилье пустым. Однако в первые недели весны спрос восстанавливается, и арендодатели получают возможность индексировать цены.

Трепольский пояснил, что главным фактором остается так называемый "ипотечный тупик". По его словам, при сохранении высокой ключевой ставки и ужесточении условий по льготным программам, включая семейную ипотеку, покупка квартиры в 2026 году остается недоступной для значительной части потенциальных заемщиков. В результате те, кто рассчитывал на приобретение жилья, остаются в сегменте найма, формируя устойчивый избыточный спрос, который рынок не успевает компенсировать новым предложением.

Давление со стороны предложения

Эксперт также отметил, что дополнительное влияние оказывает сокращение ввода жилья. В 2025–2026 годах объем строительства снизился примерно до 40 млн кв. м, что отразилось на доступности современных квартир в аренде. Особенно заметна нехватка объектов с качественным ремонтом в развитых районах.

По словам финансиста, владельцы таких лотов в марте чувствуют себя уверенно и практически не оставляют пространства для торга. Это усиливает общий тренд на постепенный рост ставок в наиболее востребованных сегментах.

Диапазоны цен в регионах и столицах

По оценке Трепольского, в среднем по России однокомнатные квартиры в городах-миллионниках, за исключением Москвы, будут сдаваться за 32-38 тыс. рублей. В Москве медианная ставка на качественные "однушки" закрепится в диапазоне 75-85 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — около 48-55 тыс. рублей.

Двухкомнатные квартиры дорожают более умеренно, но остаются востребованными у семей. В региональных центрах аренда "двушки" составит 42-50 тыс. рублей, а в столице комфортный вариант обойдется в среднем в 100-115 тыс. рублей. Эксперт уточнил, что спрос смещается в сторону спальных районов с хорошей транспортной доступностью, где стоимость ближе к нижней границе диапазона.

Трехкомнатные квартиры в регионах, по его оценке, будут стоить от 55 тыс. рублей, в Москве — от 140 тыс. рублей и выше. Этот сегмент, как подчеркнул финансист, наиболее чувствителен к локации и инфраструктуре: близость школ, парков и транспорта существенно влияет на итоговую цену. Разброс ставок остается максимальным — от 90-110 тыс. рублей за МКАД и в Новой Москве до 250 тыс. рублей и выше в центре и премиальных районах.

В пределах "старой" Москвы динамика будет более выраженной: однокомнатные квартиры в популярных районах внутри ТТК и рядом с метро могут достигать 95 тыс. рублей, прибавив около 3% к февралю. Двухкомнатные варианты закрепятся в диапазоне 100-120 тыс. рублей, а аренда "трешки" в среднем составит 150-180 тыс. рублей при широком ценовом коридоре.

Перспектива на ближайшие месяцы

Таким образом, рынок аренды входит в весну с устойчивым ростом ставок и ограниченным предложением качественного жилья. Сочетание высокого спроса и сдержанного ввода новых объектов формирует условия, при которых ценовая динамика остается положительной. При сохранении текущих макроэкономических факторов умеренная индексация стоимости найма может закрепиться как базовый сценарий на ближайшие месяцы, сообщает Газета.Ru.

