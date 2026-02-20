Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство

После ремонта остаются рулоны и обрезки обоев, которые обычно отправляются на балкон или в кладовку. Однако даже небольшие фрагменты с узором способны преобразить интерьер без серьёзных затрат. Немного креатива — и обычные остатки превращаются в стильный декор.

Фото: Pravda.Ru by Полина Савельева is licensed under publiс domain
Панно и настенный декор

Из разноцветных кусков легко собрать декоративное панно. Фрагменты нарезают квадратами или произвольными формами, комбинируют по цвету и фактуре и фиксируют на стене либо на листе фанеры.

В детской комнате такой приём помогает скрыть мелкие дефекты и добавить яркости. В гостиной интересно смотрятся абстрактные композиции или стилизованные силуэты городов и карт.

"Остатки обоев позволяют создать индивидуальный акцент без капитального ремонта. Главное — соблюдать цветовой баланс и не перегружать пространство", — считает дизайнер интерьеров, обозреватель Pravda.Ru Дарья Лебедева.

Оформленное в багет панно выглядит как готовая интерьерная картина и гармонично сочетается с текстилем, шторами и мягкой мебелью.

Обновление мебели и фасадов

Старый комод, шкаф или тумбочку можно освежить, оклеив фасады плотными бумажными или флизелиновыми обоями. Фрагменты вырезают по размеру дверец и ящиков, затем покрывают прозрачным лаком для защиты от влаги.

Иногда достаточно оформить внутренние полки — при открывании появляется аккуратный декоративный акцент.

"При работе с мебелью важно правильно подготовить поверхность и использовать подходящий клей. Тогда покрытие прослужит долго и не будет отслаиваться", — считает мастер по мелкому бытовому ремонту, обозреватель Pravda.Ru Арсений Федосеев.

Комбинация однотонных поверхностей и цветочных или геометрических принтов создаёт гармоничный контраст.

Светильники и мелкий декор

Полосой обоев можно обновить абажур настольной лампы. Свет мягко проходит через рисунок, создавая уютную атмосферу в спальне или гостиной.

Стеклянные бутылки легко превратить в декоративные вазы или светильники, обернув их ярким фрагментом. Такой декор подойдёт для кухни, балкона или дачи. Об этом сообщает "Тайны Звезд".

"Даже небольшие детали из обоев помогают зонировать пространство и добавить интерьеру индивидуальность без серьёзных вложений", — считает специалист по организации жилого пространства, обозреватель Pravda.Ru Марина Киселёва.

Советы по работе с обоями

  1. Отсортируйте обрезки по плотности и цвету.
  2. Очистите и обезжирьте поверхность перед оклейкой.
  3. Используйте подходящий клей для бумажных или флизелиновых материалов.
  4. Зафиксируйте результат лаком для долговечности.

Популярные вопросы об использовании остатков обоев

Как выбрать обои для мебели?

Лучше подойдут плотные и устойчивые к износу варианты.

Сколько стоит такой декор?

Если обои остались после ремонта, расходы ограничиваются клеем и лаком.

Что лучше — панно или обновление фасадов?

Выбор зависит от задач: панно создаёт акцент на стене, а фасады добавляют декоративность функциональной мебели.

