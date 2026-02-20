Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство

После ремонта остаются рулоны и обрезки обоев, которые обычно отправляются на балкон или в кладовку. Однако даже небольшие фрагменты с узором способны преобразить интерьер без серьёзных затрат. Немного креатива — и обычные остатки превращаются в стильный декор.
Из разноцветных кусков легко собрать декоративное панно. Фрагменты нарезают квадратами или произвольными формами, комбинируют по цвету и фактуре и фиксируют на стене либо на листе фанеры.
В детской комнате такой приём помогает скрыть мелкие дефекты и добавить яркости. В гостиной интересно смотрятся абстрактные композиции или стилизованные силуэты городов и карт.
"Остатки обоев позволяют создать индивидуальный акцент без капитального ремонта. Главное — соблюдать цветовой баланс и не перегружать пространство", — считает дизайнер интерьеров, обозреватель Pravda.Ru Дарья Лебедева.
Оформленное в багет панно выглядит как готовая интерьерная картина и гармонично сочетается с текстилем, шторами и мягкой мебелью.
Старый комод, шкаф или тумбочку можно освежить, оклеив фасады плотными бумажными или флизелиновыми обоями. Фрагменты вырезают по размеру дверец и ящиков, затем покрывают прозрачным лаком для защиты от влаги.
Иногда достаточно оформить внутренние полки — при открывании появляется аккуратный декоративный акцент.
"При работе с мебелью важно правильно подготовить поверхность и использовать подходящий клей. Тогда покрытие прослужит долго и не будет отслаиваться", — считает мастер по мелкому бытовому ремонту, обозреватель Pravda.Ru Арсений Федосеев.
Комбинация однотонных поверхностей и цветочных или геометрических принтов создаёт гармоничный контраст.
Полосой обоев можно обновить абажур настольной лампы. Свет мягко проходит через рисунок, создавая уютную атмосферу в спальне или гостиной.
Стеклянные бутылки легко превратить в декоративные вазы или светильники, обернув их ярким фрагментом. Такой декор подойдёт для кухни, балкона или дачи. Об этом сообщает "Тайны Звезд".
"Даже небольшие детали из обоев помогают зонировать пространство и добавить интерьеру индивидуальность без серьёзных вложений", — считает специалист по организации жилого пространства, обозреватель Pravda.Ru Марина Киселёва.
Лучше подойдут плотные и устойчивые к износу варианты.
Если обои остались после ремонта, расходы ограничиваются клеем и лаком.
Выбор зависит от задач: панно создаёт акцент на стене, а фасады добавляют декоративность функциональной мебели.
