Комбинированный, электрический или водяной: какой полотенцесушитель лучше для дома

Выбор полотенцесушителя часто откладывают до момента, когда ванная начинает "цвести" от сырости. На самом деле именно змеевик помогает поддерживать комфортную температуру и защищает стены от грибка. Разобраться в типах, материалах и подключении проще, чем кажется.
Первое решение — источник тепла. От него зависят и расходы, и удобство эксплуатации.
Водяные модели подключаются к горячему водоснабжению или отоплению. При врезке в систему отопления прибор работает только в сезон, а при подключении к ГВС — почти круглый год. Это экономичный вариант без дополнительных затрат на электричество, но монтаж требует аккуратности и учёта давления в трубах.
"При выборе водяного полотенцесушителя важно учитывать не только дизайн, но и рабочее давление в стояке — иначе риск протечек возрастает", — считает судебный строительный эксперт, обозреватель Pravda. ru Сергей Поляков.
Электрические полотенцесушители работают от розетки и не зависят от сезона. Их мощность обычно до 150 Вт, поэтому отдельная линия не требуется. Масляные дольше сохраняют тепло, "сухие" с нагревательным кабелем служат дольше. Часто предусмотрены термостат и таймер.
Комбинированные устройства совмещают оба принципа. Они дороже и сложнее в установке, зато обеспечивают стабильную работу в любое время года.
Для квартир с возможными гидроударами лучше выбирать нержавеющую сталь толщиной от 3 мм. Она устойчива к коррозии и выдерживает давление до 7 Атм. Латунь и медь подходят для частных домов с мягкими условиями эксплуатации.
Форма тоже влияет на практичность. U- и М-образные модели компактны, "лесенка" позволяет сушить больше текстиля, а варианты с полкой удобны для хранения.
"Форма полотенцесушителя должна учитывать планировку: иногда лучше выбрать компактную "лесенку", чем массивную модель, которая перегрузит стену", — отмечает архитектор, обозреватель Pravda.Ru Анастасия Кузнецова.
Перед покупкой уточняют межосевое расстояние патрубков — чаще всего 50 см. Ошибка в этом параметре усложнит монтаж.
Водяные приборы подключаются боковым, нижним или диагональным способом. Диагональная схема чаще обеспечивает равномерный прогрев. Электрические можно подключить открыто или скрыто, спрятав проводку в стену.
Если ванная страдает от повышенной влажности, стоит обратить внимание и на вентиляцию. Полотенцесушитель усиливает эффект, но не заменяет приток воздуха. Об этом сообщает "В СВОЁМ ДОМЕ".
"Даже хороший полотенцесушитель не решит проблему сырости без нормального воздухообмена — система должна работать комплексно", — подчёркивает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda.Ru Павел Сидоров.
Водяные модели:
Электрические модели:
Комбинированные:
Подойдут компактные "лесенки" или узкие U-образные варианты.
При нестабильном ГВС удобнее электрический, при постоянной горячей воде экономичнее водяной.
Нержавеющая сталь при правильной установке может прослужить много лет.
Он помогает поддерживать комфортную температуру и снижать расходы.
