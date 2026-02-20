Хотели стиль, а получили музей антитрендов: устаревшие решения, которые пора забыть

Интерьер, задуманный "как лучше", иногда превращается в набор устаревших решений. Желание добавить эффектности нередко приводит к перегруженности и потере уюта. Чтобы пространство выглядело современно и гармонично, важно вовремя отказаться от антитрендов.
Многоуровневые натяжные потолки с подсветкой и сложной геометрией сегодня выглядят тяжеловесно. Они уменьшают высоту помещения, перегружают пространство и редко сочетаются с актуальными стилями — от скандинавского до минимализма.
"Сложные потолочные конструкции не только визуально давят, но и усложняют обслуживание скрытых коммуникаций — от проводки до вентиляции", — считает инженер строительного контроля, обозреватель Pravda.Ru Роман Волков.
Арки в дверных проемах допустимы, но только если это оправдано общей концепцией — например, в историческом или средиземноморском стиле. В типовых квартирах стандартные дверные проемы и лаконичные межкомнатные двери практичнее и универсальнее.
Декоративные конструкции из гипсокартона — ниши, волны, сложные короба — задумывались как способ добавить оригинальности. На практике они часто утяжеляют интерьер и быстрее устаревают, чем нейтральная отделка.
Искусственный камень остаётся материалом с широкими возможностями, но отдельные "островки" на стенах давно ассоциируются с интерьером начала 2000-х. Если и использовать декоративный камень, то в рамках целостной идеи — например, для акцентной стены в лофте.
Декоративная штукатурка не входит в строгий стоп-лист, однако блестящие текстуры, золочение и серебрение в жилых помещениях выглядят неуместно.
Аляпистые декорации — лепнина, колонны, ниши и фонтаны — редко подчеркивают статус. Гораздо важнее продуманная планировка, качественная мебель и гармония материалов. Об этом сообщает Домклик.
"Псевдоклассические элементы в стандартных квартирах часто создают ощущение декорации, а не жилого пространства", — отмечает архитектор, обозреватель Pravda.Ru Анастасия Кузнецова.
Пестрота и смешение множества стилей делают пространство хаотичным. Яркие акценты — диван, текстиль, декор — работают лучше, если основная палитра выдержана в одной гамме. Такой подход облегчает выбор мебели и освещения.
Переизбыток источников искусственного света, особенно холодного белого, создаёт эффект офисного пространства. В жилых комнатах комфортнее смотрится тёплый свет и умеренное количество светильников.
Сложные драпировки и ламбрекены подходят для исторических интерьеров. Избыточный декор в текстиле перегружает пространство и визуально уменьшает высоту потолка.
Сегодня на первый план выходят функциональность и простота.
Осознанный выбор в пользу актуального дизайна имеет свои особенности.
Преимущества:
Недостатки:
Ориентируйтесь на площадь, высоту потолков и образ жизни. Минимализм и скандинавский стиль подходят небольшим пространствам.
Стоимость зависит от объёма работ, материалов и мебели. Часто достаточно заменить текстиль, светильники и декор.
Нейтральная база универсальнее: акценты проще менять со временем.
