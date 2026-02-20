Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хотели стиль, а получили музей антитрендов: устаревшие решения, которые пора забыть

Интерьер, задуманный "как лучше", иногда превращается в набор устаревших решений. Желание добавить эффектности нередко приводит к перегруженности и потере уюта. Чтобы пространство выглядело современно и гармонично, важно вовремя отказаться от антитрендов.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain
Потолки и архитектурные элементы, которые устарели

Многоуровневые натяжные потолки с подсветкой и сложной геометрией сегодня выглядят тяжеловесно. Они уменьшают высоту помещения, перегружают пространство и редко сочетаются с актуальными стилями — от скандинавского до минимализма.

"Сложные потолочные конструкции не только визуально давят, но и усложняют обслуживание скрытых коммуникаций — от проводки до вентиляции", — считает инженер строительного контроля, обозреватель Pravda.Ru Роман Волков.

Арки в дверных проемах допустимы, но только если это оправдано общей концепцией — например, в историческом или средиземноморском стиле. В типовых квартирах стандартные дверные проемы и лаконичные межкомнатные двери практичнее и универсальнее.

Декоративные конструкции из гипсокартона — ниши, волны, сложные короба — задумывались как способ добавить оригинальности. На практике они часто утяжеляют интерьер и быстрее устаревают, чем нейтральная отделка.

Отделка стен: что не украшает квартиру

Искусственный камень остаётся материалом с широкими возможностями, но отдельные "островки" на стенах давно ассоциируются с интерьером начала 2000-х. Если и использовать декоративный камень, то в рамках целостной идеи — например, для акцентной стены в лофте.

Декоративная штукатурка не входит в строгий стоп-лист, однако блестящие текстуры, золочение и серебрение в жилых помещениях выглядят неуместно.

Аляпистые декорации — лепнина, колонны, ниши и фонтаны — редко подчеркивают статус. Гораздо важнее продуманная планировка, качественная мебель и гармония материалов. Об этом сообщает Домклик.

"Псевдоклассические элементы в стандартных квартирах часто создают ощущение декорации, а не жилого пространства", — отмечает архитектор, обозреватель Pravda.Ru Анастасия Кузнецова.

Цвет, свет и текстиль: баланс вместо излишеств

Пестрота и смешение множества стилей делают пространство хаотичным. Яркие акценты — диван, текстиль, декор — работают лучше, если основная палитра выдержана в одной гамме. Такой подход облегчает выбор мебели и освещения.

Переизбыток источников искусственного света, особенно холодного белого, создаёт эффект офисного пространства. В жилых комнатах комфортнее смотрится тёплый свет и умеренное количество светильников.

Сложные драпировки и ламбрекены подходят для исторических интерьеров. Избыточный декор в текстиле перегружает пространство и визуально уменьшает высоту потолка.

Сравнение: устаревшие решения и современные альтернативы

Сегодня на первый план выходят функциональность и простота.

  1. Многоуровневые потолки — против ровных окрашенных поверхностей.
  2. Каменные вставки "фрагментами" — против цельной акцентной стены.
  3. Лепнина в типовой квартире — против лаконичной мебели и света.
  4. Холодный белый свет — против тёплой подсветки и диммеров.

Плюсы и минусы отказа от антитрендов

Осознанный выбор в пользу актуального дизайна имеет свои особенности.

Преимущества:

  • Интерьер дольше остаётся современным.
  • Пространство выглядит светлее и визуально больше.
  • Проще обновлять декор без капитального ремонта.

Недостатки:

  • Требуется больше внимания к деталям.
  • Качественные материалы могут стоить дороже на старте.

Советы по планированию современного интерьера

  1. Определите базовый стиль и цветовую палитру.
  2. Продумайте освещение — основное и локальное.
  3. Выбирайте нейтральную отделку стен и пола.
  4. Добавляйте индивидуальные акценты дозированно.

Популярные вопросы о современном дизайне интерьера

Как выбрать стиль для квартиры?

Ориентируйтесь на площадь, высоту потолков и образ жизни. Минимализм и скандинавский стиль подходят небольшим пространствам.

Сколько стоит обновить интерьер без капитального ремонта?

Стоимость зависит от объёма работ, материалов и мебели. Часто достаточно заменить текстиль, светильники и декор.

Что лучше — яркий интерьер или нейтральная база?

Нейтральная база универсальнее: акценты проще менять со временем.

Автор Дарья Лебедева
Дарья Лебедева — дизайнер интерьеров с 14-летним стажем. Анализирует планировки, помогает выбирать отделку и мебель.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
