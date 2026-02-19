Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бабушкины ложки больше не пылятся: столовые приборы превращаются в дизайнерский декор

Недвижимость

Старые ложки и вилки годами лежат в кухонном ящике, хотя способны стать ярким акцентом в доме. Немного фантазии — и привычные столовые приборы превращаются в крючки, ручки для шкафов или даже светильники. Такой подход поддерживает идею разумного потребления и добавляет интерьеру индивидуальности.

Вешалки для полотенец из ложек
Фото: Pravda.Ru by Полина Савельева is licensed under publiс domain
Вешалки для полотенец из ложек

Вторая жизнь металла в интерьере

Переделка столовых приборов — простой способ освежить кухню или прихожую без серьёзных вложений. Из нержавеющей стали получаются прочные крючки для полотенец и ключей: достаточно аккуратно согнуть ручку ложки или зубцы вилки, просверлить отверстие и закрепить на стене.

"Даже небольшие металлические детали могут изменить восприятие пространства, если они поддерживают общую концепцию интерьера и выполнены аккуратно", — считает дизайнер интерьеров, обозреватель Pravda.Ru Дарья Лебедева.

Особенно эффектно смотрятся винтажные приборы с узорами. Их можно оставить в естественном цвете или покрыть акриловой краской, подобрав оттенок под кухонный гарнитур и фурнитуру.

Идеи для кухни и хранения

Ложки и вилки нередко используют как ручки для шкафов, держатели для салфеток и специй. В зоне приготовления пищи такой декор гармонично сочетается с деревом, стеклом и текстилем. При создании композиций важно учитывать нагрузку и выбирать прочный металл.

Некоторые мастера собирают из приборов подвесные элементы для светильников. В этом случае стоит продумать крепление и не перегружать конструкцию, чтобы сохранить безопасность.

"Любой элемент декора в жилом помещении должен быть надёжно закреплён и не создавать рисков при эксплуатации, особенно если речь идёт о кухне", — считает специалист по эксплуатации жилых помещений, обозреватель Pravda.Ru Илья Кондратьев .

Украшения и акценты

Изящные вилки подходят для создания браслетов и декоративных подвесок. Ложки с гравировкой превращаются в оригинальные таблички или элементы настенного панно. Такой декор уместен не только в квартире, но и на даче — например, в беседке или летней кухне.

Перед работой края металла важно зачистить наждачной бумагой, чтобы избежать травм. Для дополнительной защиты можно покрыть изделие лаком по металлу.

Сравнение: покупной декор и DIY

Готовые аксессуары удобны — их не нужно изготавливать самостоятельно. Однако они часто лишены индивидуальности и выпускаются массово.

  1. Самодельный декор уникален и отражает характер владельца.
  2. Переделка помогает сэкономить бюджет.
  3. Покупные изделия экономят время, но редко становятся "изюминкой" интерьера.

Выбор зависит от того, что важнее — скорость или персональный стиль. Об этом сообщает Дом Mail.

Плюсы и минусы декора из столовых приборов

Перед началом работы стоит оценить особенности такого решения.

Преимущества:

Недостатки:

  • Потребуются инструменты — дрель, плоскогубцы, наждачная бумага.
  • Не все приборы подходят по прочности.
  • Требуется аккуратность при сгибании металла.

Советы по созданию декора

  1. Отберите прочные приборы без трещин.
  2. Определите форму и назначение изделия.
  3. Аккуратно согните металл плоскогубцами.
  4. Просверлите отверстие для крепления.
  5. Обработайте края и при желании покрасьте.

Популярные вопросы о декоре из столовых приборов

Как выбрать ложки и вилки для переделки?

Лучше использовать изделия из нержавеющей стали — они прочнее и долговечнее.

Сколько стоит такой декор?

Если приборы уже есть дома, расходы будут минимальными и ограничатся инструментами или краской.

Что проще всего сделать новичку?

Начать стоит с крючков или ручек для шкафов — это самый доступный вариант.

Можно ли использовать такой декор в ванной?

Да, при условии устойчивости металла к влаге и надёжного крепления.

Автор Полина Савельева
Полина Савельева — декоратор интерьеров с 13-летним стажем. Помогает подбирать декор, текстиль и цветовые решения.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
