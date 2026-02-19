Подъезд за ваши деньги превращается в руины: один документ меняет тон разговора с УК

Подъезд в многоквартирном доме — это не "ничейная" территория, а общее имущество, за которое жильцы уже платят ежемесячно. Если стены облупились, лампочки не горят, а дверь не закрывается, это повод требовать ремонта. Закон чётко определяет обязанности управляющей компании и сроки устранения дефектов.

Фото: Pravda.Ru by Марина Иванова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подъезд

Что входит в содержание подъезда

Управляющая компания или ТСЖ обязаны поддерживать порядок в местах общего пользования: следить за состоянием стен, потолков, окон, дверей, освещения, лифтов и перил. Нормы содержания закреплены в Постановлении Госстроя № 170.

Текущий ремонт должен проводиться раз в три-пять лет. Он включает покраску стен и потолков, восстановление полов, ремонт дверей, окон и почтовых ящиков. Эти расходы уже заложены в строку "Содержание и ремонт жилого помещения", поэтому отдельная оплата не требуется. При нарушении порядка проведения работ стоит помнить и о правилах, действующих при ремонт квартиры, особенно если работы затрагивают интересы соседей.

"Подъезд — это визитная карточка дома и одновременно зона повышенной ответственности управляющей компании. Регулярный текущий ремонт напрямую влияет на безопасность и ликвидность жилья", — считает оценщик недвижимости, обозреватель Pravda.Ru Роман Зайцев.

Капитальный ремонт — отдельная категория. Он касается замены лифтов, труб, электропроводки и других инженерных систем и оплачивается по строке "Капремонт".

Сроки устранения поломок

Для разных неисправностей установлены конкретные временные рамки. Разбитое окно должны заменить в течение одного-трёх дней. Неисправную входную дверь обязаны починить за сутки.

Перегоревшую лампочку меняют максимум за семь дней. Столько же времени отводится на ремонт ступенек, перил или проводки, если ситуация не признана аварийной. Лифт обязаны восстановить не позднее чем через 24 часа.

"Чёткие сроки в нормативных актах существуют не формально. Они рассчитаны исходя из реальных рисков для жильцов — от травматизма до коротких замыканий", — считает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda.Ru Павел Сидоров.

Что делать при бездействии УК

Если управляющая компания не реагирует, сначала нужно зафиксировать проблему: сделать фото и указать точный адрес. Затем подать письменное заявление — лично, по электронной почте или заказным письмом.

На рассмотрение обращения законом отводится 30 дней. При отсутствии реакции можно направить жалобу в жилищную инспекцию через ГИС ЖКХ или "Госуслуги. ДОМ". В крайнем случае вопрос решается в суде. Порядок действий во многом схож с ситуациями, когда требуется жалоба на УК.

"Важно действовать последовательно: фиксация, письменное обращение, контроль сроков. Суд — это крайняя мера, но при грамотной подготовке он становится эффективным инструментом защиты прав собственников", — считает юрист по недвижимости, обозреватель Pravda.Ru Анна Мороз.

Текущий и капитальный ремонт

Текущий ремонт проводится регулярно и направлен на поддержание внешнего состояния подъезда. Он включает покраску, замену ламп, восстановление покрытий и мелкие работы.

Капитальный ремонт затрагивает конструктивные элементы и инженерные сети. Это замена лифта, труб водоснабжения, электрики и другие масштабные работы. Финансируется он отдельно, через обязательный взнос. Об этом сообщает портал "Объясняем".

Советы по защите прав жильцов

Регулярно осматривайте подъезд и фиксируйте дефекты. Сохраняйте квитанции со строкой "Содержание жилья". Подавайте обращения письменно и требуйте отметку о приёме. Контролируйте сроки ответа — 30 дней. При необходимости обращайтесь в жилищную инспекцию или суд.

Популярные вопросы о ремонте подъезда

Как выбрать — писать коллективно или одному?

Коллективное обращение чаще ускоряет реакцию УК.

Нужно ли платить отдельно за покраску стен?

Нет, текущий ремонт уже включён в плату за содержание жилья.

Что лучше — жалоба в инспекцию или сразу суд?

Обычно сначала обращаются в инспекцию, а суд используют при системном бездействии.