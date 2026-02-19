Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Иванова

Подъезд за ваши деньги превращается в руины: один документ меняет тон разговора с УК

Недвижимость

Подъезд в многоквартирном доме — это не "ничейная" территория, а общее имущество, за которое жильцы уже платят ежемесячно. Если стены облупились, лампочки не горят, а дверь не закрывается, это повод требовать ремонта. Закон чётко определяет обязанности управляющей компании и сроки устранения дефектов.

Подъезд
Фото: Pravda.Ru by Марина Иванова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подъезд

Что входит в содержание подъезда

Управляющая компания или ТСЖ обязаны поддерживать порядок в местах общего пользования: следить за состоянием стен, потолков, окон, дверей, освещения, лифтов и перил. Нормы содержания закреплены в Постановлении Госстроя № 170.

Текущий ремонт должен проводиться раз в три-пять лет. Он включает покраску стен и потолков, восстановление полов, ремонт дверей, окон и почтовых ящиков. Эти расходы уже заложены в строку "Содержание и ремонт жилого помещения", поэтому отдельная оплата не требуется. При нарушении порядка проведения работ стоит помнить и о правилах, действующих при ремонт квартиры, особенно если работы затрагивают интересы соседей.

"Подъезд — это визитная карточка дома и одновременно зона повышенной ответственности управляющей компании. Регулярный текущий ремонт напрямую влияет на безопасность и ликвидность жилья", — считает оценщик недвижимости, обозреватель Pravda.Ru Роман Зайцев.

Капитальный ремонт — отдельная категория. Он касается замены лифтов, труб, электропроводки и других инженерных систем и оплачивается по строке "Капремонт".

Сроки устранения поломок

Для разных неисправностей установлены конкретные временные рамки. Разбитое окно должны заменить в течение одного-трёх дней. Неисправную входную дверь обязаны починить за сутки.

Перегоревшую лампочку меняют максимум за семь дней. Столько же времени отводится на ремонт ступенек, перил или проводки, если ситуация не признана аварийной. Лифт обязаны восстановить не позднее чем через 24 часа.

"Чёткие сроки в нормативных актах существуют не формально. Они рассчитаны исходя из реальных рисков для жильцов — от травматизма до коротких замыканий", — считает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda.Ru Павел Сидоров.

Что делать при бездействии УК

Если управляющая компания не реагирует, сначала нужно зафиксировать проблему: сделать фото и указать точный адрес. Затем подать письменное заявление — лично, по электронной почте или заказным письмом.

На рассмотрение обращения законом отводится 30 дней. При отсутствии реакции можно направить жалобу в жилищную инспекцию через ГИС ЖКХ или "Госуслуги. ДОМ". В крайнем случае вопрос решается в суде. Порядок действий во многом схож с ситуациями, когда требуется жалоба на УК.

"Важно действовать последовательно: фиксация, письменное обращение, контроль сроков. Суд — это крайняя мера, но при грамотной подготовке он становится эффективным инструментом защиты прав собственников", — считает юрист по недвижимости, обозреватель Pravda.Ru Анна Мороз.

Текущий и капитальный ремонт

Текущий ремонт проводится регулярно и направлен на поддержание внешнего состояния подъезда. Он включает покраску, замену ламп, восстановление покрытий и мелкие работы.

Капитальный ремонт затрагивает конструктивные элементы и инженерные сети. Это замена лифта, труб водоснабжения, электрики и другие масштабные работы. Финансируется он отдельно, через обязательный взнос. Об этом сообщает портал "Объясняем".

Советы по защите прав жильцов 

  1. Регулярно осматривайте подъезд и фиксируйте дефекты.
  2. Сохраняйте квитанции со строкой "Содержание жилья".
  3. Подавайте обращения письменно и требуйте отметку о приёме.
  4. Контролируйте сроки ответа — 30 дней.
  5. При необходимости обращайтесь в жилищную инспекцию или суд.

Популярные вопросы о ремонте подъезда

Как выбрать — писать коллективно или одному?

Коллективное обращение чаще ускоряет реакцию УК.

Нужно ли платить отдельно за покраску стен?

Нет, текущий ремонт уже включён в плату за содержание жилья.

Что лучше — жалоба в инспекцию или сразу суд?

Обычно сначала обращаются в инспекцию, а суд используют при системном бездействии.

Автор Марина Иванова
Иванова Марина Олеговна — специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы жкх недвижимость
Новости Все >
Город стал героем без официального звания: как в Шебекино страх ставят на смену
Горящие туры — это фейк: раскрыт единственный способ улететь за границу за полцены
Тайная гимнастика для мозга: один способ победить укачивание без лишних таблеток
США прижали Кубу нефтью — миллионы растворяются: Россия готовится к непростому ответу
Секретная доза для рассады: один микроэлемент который делает плоды в два раза крупнее
Я другой, но актёр — по-прежнему основа: Пётр Орлов, художественный руководитель Театра Всеволода Шиловского
Война за тишину: как законно выжить шумных соседей из дома если полиция не помогает
Украина проиграла раньше финала: главного соперника увидели вовсе не в Киеве
Слабое звено под знаком Кубинской революции: на кого делает ставку Вашингтон
Секрет тишины под ногами: как избавиться от адского скрежета половиц за один вечер
Сейчас читают
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Садоводство, цветоводство
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Садоводство, цветоводство
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Не томат, а пищевой конвейер : один куст кормит всю семью до самых заморозков
Садоводство, цветоводство
Не томат, а пищевой конвейер : один куст кормит всю семью до самых заморозков
Популярное
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа

Москва и Тегеран продвинулись в реализации проекта по поставкам российского газа в Исламскую Республику.

Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Июньская вакханалия синего: один посев — и ваш сад утонет в махровой роскоши
Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров Россия возвращается на Венеру: долгоживущая станция бросает вызов адской планете Сергей Ивaнов Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть Любовь Степушова
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Чёрная зима пришла в Германию: американский газовоз застрял во льдах на Балтике
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Последние материалы
Усталость в ногах — тревожный знак: какие упражнения разгружают колени и бедра
Горящие туры — это фейк: раскрыт единственный способ улететь за границу за полцены
Город стал героем без официального звания: как в Шебекино страх ставят на смену
Соседи больше не заглядывают во двор: эти 3 лианы создают живой забор за одно лето
Тайная гимнастика для мозга: один способ победить укачивание без лишних таблеток
США прижали Кубу нефтью — миллионы растворяются: Россия готовится к непростому ответу
Рынок шепчет о снижении ставок: кредиты подешевеют, но только для самых внимательных
Удар по лишнему весу: сколько шагов на самом деле нужно сделать чтобы сжечь кило жира
Провода больше не висят гирляндой: идеи, которые спасают даже готовый интерьер
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.