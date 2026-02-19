Ловушка Пхукета: Кирилл Вялых о нюансах вложений в недвижимость на острове

Международный эксперт, CEO девелоперской компании, работающей с долгосрочной семейной релокацией, объясняет, как переизбыток предложения и ошибки управления меняют экономику недвижимости Пхукета, и на что обращать внимание инвестору.

Фото: из личного архива Кирилла Вялых is licensed under Pravda.Ru Кирилл Вялых, CEO компании-застройщика

За последние пять лет интерес россиян к недвижимости в Таиланде вырос в три раза, а к началу 2026 года они закрепили за собой статус крупнейшей иностранной группы покупателей на Пхукете — порядка 25% всех зарубежных сделок. Для многих остров перестал быть "курортом на две недели", превратившись в место долгосрочной жизни и сохранения капитала, и этот сдвиг в психологии потребителя обнажил проблему рынка, которую учитывают не все участники. На фоне рекордного объема предложения — более 40 000 объектов - растет риск купить мертвый актив, и все чаще возникает вопрос: что из этого объема жилья будет действительно востребовано через несколько лет, а что может превратиться в неликвид. С этим вопросом редакция обратилась к Кириллу Вялых — CEO компании-застройщика, который занимается полным циклом проектов, от строительства до эксплуатации и управления недвижимостью, и видит решение проблемных вопросов в изменении роли застройщиков на рынке. Этот подход был отмечен международной наградой.

От "стен" к автономному городу

Объем сделок со стороны граждан РФ в 2026 году, по прогнозам, может составить около 175 млн долларов. Но рост вложений не всегда означает рост качества активов. В условиях высокого объема предложения инвестор сталкивается с жестокой реальностью: тысячи стандартных кондоминиумов конкурируют между собой на равных, а риск купить актив, который будет простаивать месяцами, становится все более реальным. Привычная модель вложения перестала работать — спрос смещается от "квадратных метров" к качеству среды, в которой эти метры находятся.

Работая на рынке недвижимости Таиланда с начала 2010-х годов, Кирилл Вялых одним из первых осознал фундаментальный сдвиг в психологии потребителя. Когда рынок перестал воспринимать остров как временный курорт, он первым предложил концепцию перехода от строительства "бетонных стен" к созданию полноценной социальной среды.

Его флагманский проект — Rawayana Beachfront Village — стал воплощением этой философии. Кирилл доказал, что интеграция в проект школ, детских садов и медицинских сервисов — это не благотворительность, а жесткий прагматичный расчет, обеспечивающий ликвидность объекта даже в периоды сезонных спадов.

"Доходность недвижимости на Пхукете — это производная от качества жизни, которую застройщик смог упаковать в проект. Тот, кто строит только стены, обречен на демпинг. Тот, кто строит "город в городе”, управляет рынком", — подчеркивает предприниматель.

Его подход совершил революцию на консервативном тайском рынке, а компания под его руководством привлекла инвесторов не только из России, но и других стран. Сегодня и другие застройщики стали действовать по этому принципу, создавая жилые комплексы с инфраструктурой. В долгосрочной перспективе такие комплексы превращаются в точки притяжения для всего района, что отражается и на стоимости земли, и на стоимости самих объектов.

Выход из сервисного тупика

Если переизбыток предложения — наиболее заметная проблема рынка, то кризис управления остается менее обсуждаемым, но не менее значимым фактором. Большинство застройщиков на Пхукете десятилетиями продавали квадратные метры, оставляя собственника один на один с вопросами эксплуатации. Такая модель превращает инвестицию в постоянный источник операционных рисков, особенно для владельцев, находящихся за пределами страны.

Одним из ключевых достижений Кирилла Вялых стала победа над "кризисом управления", который годами тормозил развитие рынка. Предприниматель выстроил уникальную экосистему полного цикла, где за каждый аспект отвечает сам застройщик, а не случайный аутсорс, что стало выходом из сервисного тупика.

Под руководством Кирилла компания достигла впечатляющих результатов. Ее штат был расширен до более чем 1500 человек, что позволило полностью отказаться от ненадежного аутсорса. Компания взяла под собственный контроль все этапы: от проектирования и строительства до эксплуатации и работы с резидентами. И, как итог, совершила финансовый прорыв: по словам руководителя, за последние четыре года, благодаря переходу на модель управления полным циклом, выручка компании выросла в несколько раз.

В 2024 году этот подход был отмечен международной наградой Европейского общества исследований качества — это швейцарская организация, которая занимается оценкой и продвижением качества в компаниях и учреждениях по всему миру, отмечая их за достижения в области управления качеством и инноваций.

Сегодня Кирилл Вялых продолжает задавать тренды на Пхукете. Его опыт доказывает: в 2026 году успех девелопера определяется не количеством проданных метров, а способностью создавать защищенную и эффективную среду для жизни и инвестиций.