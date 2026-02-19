Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Прописка в нежилом: как один вердикт суда обрушит рынок комнат в Новосибирске

Недвижимость

Решение, которое для одних выглядит технической правкой, для других может стать поворотной точкой. В Новосибирске, где апартаменты нередко стоят как комната в общежитии, нововведение уже обсуждают как фактор возможного роста спроса.

Ключи от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ключи от квартиры

Апартаменты против общежитий: сравнение цифр

Для части горожан апартаменты остаются единственным шансом приобрести собственное жильё. Они дешевле классических квартир, а по уровню комфорта зачастую выигрывают у комнат в общежитиях.

По данным сервиса Циан, комната на улице Дмитрия Донского с общими душем, кухней и туалетом сегодня продаётся за 1,4-1,75 млн рублей. Апартаменты на Сухановской сопоставимого метража, но уже со своим санузлом и кухней, стоят от 1,75 до 3,35 млн рублей. Разница в цене не всегда существенна, тогда как условия проживания различаются принципиально.

Решение суда и новая возможность регистрации

3 февраля 2026 года Конституционный суд РФ разрешил гражданам оформлять временную регистрацию в помещениях, которые по характеристикам близки к квартирам, но формально относятся к нежилому фонду. Речь идёт исключительно о регистрации по месту пребывания, постоянная прописка по-прежнему недоступна.

До этого невозможность прописаться считалась главным недостатком апартаментов. Люди нередко выбирали общежития ради формального статуса, несмотря на общие кухни, санузлы и распределение коммунальных платежей без учёта индивидуального потребления. В апартаментах же действуют тарифы для нежилых помещений и более высокий налог на имущество.

Позиция эксперта и реакция рынка

Редакция Om1 Новосибирск обратилась к риелтору Александру Даниленко.

"С нашего последнего интервью ситуация мало изменилась: апартаменты по-прежнему новая волна на рынке Новосибирска", — отметил риелтор Александр Даниленко.

По его оценке, разрешение временной регистрации облегчит положение собственников, которые приобретают такие объекты для личного проживания. Он считает, что нововведение способно увеличить спрос, особенно в бюджетном сегменте, где апартаменты традиционно дешевле квартир. При этом эксперт подчёркивает, что общий рост цен на недвижимость продолжится на фоне снижения ключевой ставки.

Доля на рынке и инфраструктурные вопросы

По подсчётам Даниленко, апартаменты составляют около 3 % предложений на первичном рынке Новосибирска. Формально это небольшая доля, но в абсолютных цифрах речь идёт о тысячах потенциальных жителей.

Отдельный вопрос касается нагрузки на инфраструктуру. По словам эксперта, апарт-комплексы чаще всего расположены точечно и рядом с уже существующими жилыми массивами, поэтому текущая потребность в школах и поликлиниках компенсируется существующей сетью. Масштабные изменения, по его мнению, возможны лишь при значительном расширении сегмента.

Пока участники рынка осторожны в прогнозах. Спрос может усилиться, но дорогая ипотека и сдержанная ценовая политика застройщиков ограничивают резкие скачки стоимости.

Осторожный оптимизм рынка

Решение Конституционного суда стало для сегмента апартаментов важным юридическим шагом, но рынок реагирует без резких движений. Эксперты допускают постепенный рост интереса со стороны покупателей, особенно в бюджетном сегменте, однако резкого скачка цен не ожидают из-за дорогой ипотеки и высокой конкуренции. В ближайшей перспективе апартаменты, вероятно, укрепят статус самой доступной альтернативы традиционному жилью, сохраняя баланс между ценой, комфортом и новыми возможностями временной регистрации, сообщает Om1 Новосибирск.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом жильё россия квартира новосибирск недвижимость конституционный суд
Новости Все >
Мир будто под плёнкой: почему катаракту больше не выжидают годами
Наушники Здравый смысл, которые вы можете носить ночью, исправляют этот недостаток тайно и безболезненно... — писала газета Русское слово 19 февраля 1908 года
Один сугроб — и шаг до некроза: как детская шалость едва не стоила школьнику ног
Зимнее утро в суде: как чистка стекла может закончиться лишением прав и экспертизой
Весна решит судьбу кредитов: ключевая ставка готовит поворот, который изменит рынок
Праздник начинается красиво: блины с какао-узором превращают Масленицу в шоу на кухне
Афера на 14 миллиардов сорвана: как ресурсники пытались тайно раздуть счета за ЖКХ
Забудьте о валютных заначках: этот способ вложений в 2026 году принесет одни убытки
Утильсбор перепишут, но не для всех: кому разрешат ввозить авто по старым условиям
От бассейна до моста: почему проекты по концессии не доходят до финиша
Сейчас читают
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Садоводство, цветоводство
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Садоводство, цветоводство
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Северная сестра киви: эта ягода не боится мороза и поражает вкусом
Садоводство, цветоводство
Северная сестра киви: эта ягода не боится мороза и поражает вкусом
Популярное
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время

Архивное фото 1941 года породило версию о путешественнике во времени. Экспертиза не нашла монтажа, но детали снимка всё ещё вызывают споры.

Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Июньская вакханалия синего: один посев — и ваш сад утонет в махровой роскоши
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Попытки договориться с Трампом могут стать ошибкой: Россия потеряет контроль над нефтью и газом Любовь Степушова Где безопасно отдыхать на море летом 2026: честное сравнение Крыма, Кубани, Азова и Калининграда Александр Шторм Водородный восход: как белое топливо меняет энергетическую картину мира Сергей Ивaнов
Чёрная зима пришла в Германию: американский газовоз застрял во льдах на Балтике
Попытки договориться с Трампом могут стать ошибкой: Россия потеряет контроль над нефтью и газом
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Последние материалы
Один раз — и в клинику: почему ваша любовь к питомцу может закончиться трагедией
Прописка в нежилом: как один вердикт суда обрушит рынок комнат в Новосибирске
Малиновый взрыв на даче: 7 секретов, от которых кусты будут ломиться до заморозков
Грубость хлопка против нежности кружева: дуэт из денима и ажура стал хитом 2026 года
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Забудьте про соду и дрожжи: этот секретный метод сделает ваши блины пышными как пух
Забудьте про четкие линии — они старят: простой прием меняет архитектуру всего лица
Китай уже год обходится без СПГ из США
Клубника со сливками на грядке: этот розовый помпон превратит дачу в элитный парк
Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.