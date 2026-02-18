Стиль рушится за секунду: что старит ванную в 2026 году

В 2026 году ванная комната всё чаще воспринимается как место восстановления, а не просто функциональное помещение. В интерьерах ценятся ощущение простора, аккуратность деталей и визуальный покой. Но даже дорогой и свежий ремонт может выглядеть устаревшим из-за одного привычного элемента. Об этом сообщает издание "Стерлеград".

Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain Современная ванна

Деталь, которая визуально старит ванную

Современные ванные всё дальше уходят от образа утилитарного пространства. В тренде мягкий свет, стекло, минимализм и чёткая геометрия. На этом фоне привычная душевая шторка выглядит чужеродно и выбивается из общего стиля.

Проблема не только во внешнем виде. Во влажной среде ткань и пластиковые вставки быстро накапливают плесень и бактерии, даже если их регулярно стирать. Шторка часто прилипает к телу, сбивается складками и пропускает воду на пол, что особенно заметно в светлых интерьерах с плиткой и натуральными фактурами.

"Шторка быстро становится рассадником бактерий. Это вредит не только внешнему виду ванной, но и микроклимату помещения, особенно если в доме есть дети или люди с ослабленным иммунитетом", — отмечает эксперт строительного контроля Роман Волков.

Почему от душевых шторок отказываются всё чаще

Ещё несколько лет назад шторка считалась бюджетным и универсальным решением. Но в 2026 году требования к гигиене и визуальной чистоте выросли. Владельцы жилья всё чаще выбирают решения, которые не требуют постоянного ухода и не создают ощущения временности.

Шторка визуально дробит пространство, скрывает свет и нарушает ощущение цельности. В интерьерах с современной сантехникой, встроенными смесителями и качественной отделкой она выглядит компромиссом, а не продуманным элементом дизайна.

"При выборе стеклянных конструкций стоит отдавать предпочтение закалённому стеклу: оно устойчиво к ударам, не боится перепадов температур и не крошится на острые фрагменты. Качественная фурнитура предотвращает перекосы и продлевает срок службы конструкции", — подчёркивает Волков.

Основной выбор — стеклянные раздвижные двери. Они подходят как для душевых зон, так и для ванн с частичным ограждением. Такие конструкции не требуют места для распахивания, сохраняют свет и подчёркивают аккуратность интерьера. Раздвижные системы работают на прочных роликах, легко очищаются и не накапливают влагу. Визуально ванная становится просторнее, а сама душевая зона выглядит как часть общего пространства, а не отдельный элемент.

Стекло как новый стандарт ванной комнаты

Стеклянные ограждения легко адаптируются под разные стили. Прозрачные модели усиливают ощущение простора, матовые добавляют уединённости, а тонированные подчёркивают атмосферу домашнего SPA. Фурнитура тоже играет роль: чёрные элементы подходят для индустриальных интерьеров, а латунные или золотистые — для более статусных решений.

"С точки зрения эксплуатации стеклянные ограждения проще в обслуживании, чем текстильные решения. Главное — предусмотреть герметичность примыканий и корректный монтаж, чтобы избежать протечек", — считает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda. Ru Павел Сидоров.

Дополнительный плюс — простота ухода. Достаточно регулярной очистки стекла и направляющих, чтобы конструкция годами сохраняла аккуратный вид.

Сравнение: душевая шторка и стеклянные двери

Шторка остаётся самым доступным вариантом, но требует частой замены и постоянного контроля чистоты. Она быстрее изнашивается, визуально загромождает пространство и со временем начинает выглядеть неопрятно.

Стеклянные двери дороже на этапе установки, но выигрывают по долговечности, гигиене и эстетике. Они не впитывают влагу, не накапливают запахи и лучше вписываются в современные интерьеры с качественной плиткой, встроенной сантехникой и продуманным светом.

Советы по выбору душевого ограждения

Оцените размеры ванной и расположение сантехники. Выберите тип стекла: прозрачное, матовое или тонированное. Обратите внимание на качество фурнитуры и направляющих. Убедитесь, что стекло закалённое и подходит для влажных помещений. Заложите удобный доступ для уборки и обслуживания.

Популярные вопросы

Как выбрать стеклянные двери для ванной?

Ориентируйтесь на размеры помещения, стиль интерьера и качество стекла. Важно учитывать тип открывания и надёжность фурнитуры.

Сколько служат стеклянные душевые ограждения?

При правильной установке и уходе такие конструкции могут служить 10 лет и дольше без потери внешнего вида.

Что лучше для небольшой ванной — шторка или стекло?

Для компактных помещений чаще выбирают раздвижные стеклянные системы, так как они не "съедают" пространство и пропускают свет.