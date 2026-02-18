Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Платёж пугает цифрами: ипотека неожиданно проиграла аренде

Недвижимость

Ежемесячные расходы на жильё в крупных городах всё чаще становятся предметом математического расчёта, а не эмоционального выбора. При высоких ставках по кредитам разница между покупкой квартиры и её арендой оказывается столь значительной, что традиционная модель "лучше платить за своё" перестаёт работать.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ипотека против аренды в регионах

По оценке экспертов, в марте 2026 года аренда жилья остаётся более рациональной стратегией для большинства россиян, не имеющих доступа к адресным программам господдержки, включая обновлённую семейную ипотеку. Рыночные ставки по ипотечным кредитам по-прежнему превышают 18-20% годовых, что напрямую отражается на размере ежемесячных платежей.

Финансист и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский отмечает, что в регионах платёж по ипотеке за типовую квартиру оказывается в 2-2,5 раза выше стоимости аренды аналогичного жилья. "В такой ситуации арендатор может снимать аналогичное жилье, а разницу между платежом по ипотеке и арендной ставкой размещать на банковских депозитах", — сказал эксперт по финансам Дмитрий Трепольский. По его словам, финансовое преимущество аренды связано с тем, что цены на вторичном рынке недвижимости снижаются крайне неохотно, тогда как арендные ставки пока не догнали стоимость владения квартирой в кредит.

Московский разрыв в цифрах

В Москве дисбаланс между арендой и покупкой, по словам эксперта, становится критическим. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры внутри МКАД в марте 2026 года составляет около 110 тыс. рублей в месяц, тогда как ипотечный платёж за аналогичный объект при минимальном первоначальном взносе может достигать 250-280 тыс. рублей. В таких условиях аренда выигрывает у покупки в краткосрочной и среднесрочной перспективе сроком до пяти лет.

Трепольский также обращает внимание на доходность альтернативных инструментов. В столице доход от сдачи квартиры в аренду оценивается примерно в 4-5% годовых, в то время как банковские вклады в марте 2026 года способны приносить в несколько раз больше. Это создаёт ситуацию, при которой владельцу капитала выгоднее сохранить деньги в ликвидной форме, оплачивая аренду за счёт процентов.

Кому покупка всё же оправдана

Несмотря на общее преимущество аренды, финансист выделяет категории покупателей, для которых приобретение жилья остаётся приоритетом. В первую очередь это те, кто рассматривает недвижимость как долгосрочный инструмент сохранения капитала сроком более десяти лет. Кроме того, покупка может быть оправдана в рамках альтернативных сделок, когда новое жильё приобретается с минимальным кредитным плечом.

По словам эксперта, аренда в текущих условиях особенно выгодна молодым специалистам, семьям без права на льготную ипотеку и тем, кто ценит мобильность. Покупка же остаётся разумным выбором для семей с субсидированными ставками до 6% и инвесторов, располагающих полной суммой наличных. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
