Джакузи — это прошлый век: одно решение из дерева сделает ваш двор самым желанным местом

Владельцы загородных домов всё чаще отказываются от классических бассейнов и джакузи. Причина не только в цене и сложном уходе, но и в желании сделать отдых более простым, природным и экологичным. На смену современным спа-системам возвращается старинное решение, которое стремительно набирает популярность в 2026 году, — скандинавская баня. Об этом сообщает ouest-france.
Скандинавская баня — это круглая деревянная купель, рассчитанная на несколько человек. Вода в ней обычно нагревается до 36-40 °C, а пользоваться такой ванной можно на улице круглый год, даже зимой.
Идея пришла из Норвегии, Швеции и Финляндии, где традиции купания на свежем воздухе всегда были частью культуры. Сегодня этот формат воспринимается как домашний ритуал расслабления: горячая вода, прохладный воздух и ощущение контакта с природой превращают процедуру в особое удовольствие.
В отличие от массивных бассейнов, которые требуют больших площадей и часто нарушают стиль сада, скандинавская купель выглядит компактно и уютно. Она не доминирует в пространстве, а скорее становится частью ландшафта.
Чаще всего такие ванны делают из красного кедра, лиственницы или термообработанной сосны. Деревянная фактура и круглая форма создают эффект "живого" объекта, который органично смотрится как рядом с современным домом, так и возле дачи в деревенском стиле.
"Скандинавская купель хорошо вписывается в участок именно потому, что визуально работает как часть архитектуры, а не как отдельный громоздкий объект", — считает дизайнер интерьеров, обозреватель Pravda.RU Дарья Лебедева.
Скандинавскую баню часто устанавливают на террасе, возле беседки или рядом с небольшим домиком, превращая участок в комфортную зону отдыха.
Популярность скандинавской бани связана и с её более бережным отношением к природе. В отличие от бассейнов, она не требует бетонных конструкций и постоянного использования химии. Воду можно менять регулярно или использовать мягкие системы фильтрации.
Ещё один плюс — экономия энергии. Многие модели нагреваются дровяной печью, встроенной в купель или вынесенной наружу. Такая система позволяет прогреть воду примерно за два часа без электричества. Есть и электрические версии, но они обычно рассчитаны на умеренное потребление.
Скандинавская баня ценится не только за внешний вид, но и за эффект, который она даёт. Тёплая вода расслабляет мышцы, помогает снять напряжение и усталость. Особенно заметен эффект зимой, когда контраст между горячей водой и холодным воздухом бодрит и стимулирует кровообращение.
Регулярные процедуры часто рекомендуют тем, кто испытывает стресс, проблемы со сном или дискомфорт в суставах. Купание становится способом переключиться от экрана телефона и провести время в тишине.
Многие считают, что установка подобной купели потребует масштабных работ, но в большинстве случаев всё намного проще. Отдельно стоящую модель можно поставить на ровную и устойчивую поверхность без сложного строительства.
Скандинавская баня обычно не требует подключения к канализации или установки дорогих фильтров. Уход тоже минимален: достаточно промывать стенки и очищать дно мягкой щёткой. В среднем воду меняют раз в три-шесть недель — всё зависит от частоты использования.
Скандинавская баня становится частью современной культуры отдыха. Люди используют её не только для релакса, но и как место для общения. Вечером там собираются семьёй или с друзьями, разговаривают, смотрят на звёзды и устраивают спокойные паузы без спешки.
Чтобы усилить атмосферу, рядом часто устанавливают душ на улице, ставят жаровню, добавляют гирлянды, небольшую сауну или зону для чаепития. В итоге участок превращается в личное пространство для восстановления сил.
Чем скандинавская баня отличается от джакузи?
Главное отличие — в концепции: скандинавская баня проще, чаще нагревается дровами и не требует сложной электроники.
Можно ли пользоваться такой купелью зимой?
Да, именно зимой она особенно популярна: горячая вода и холодный воздух создают приятный контраст.
Сколько времени нагревается вода?
В большинстве случаев — до двух часов, если используется дровяная печь.
Вербена гибридная — неприхотливый цветок для клумбы, который цветёт всё лето без сложного ухода и частых подкормок. Почему её выбирают дачники?