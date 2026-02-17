Однушка за 10 миллионов в Новой Москве: где искать самые выгодные лоты в марте-2026

Рост цен на новостройки продолжается, однако реальная динамика сделок выглядит сложнее официальных прайсов. В марте стоимость квартир в новых домах увеличится на 1-1,5% по сравнению с февралем, но фактические условия покупки могут оказаться заметно мягче заявленных. Такой прогноз озвучил эксперт по финансам Дмитрий Трепольский.

Технический рост на фоне издержек

По его оценке, однокомнатная квартира площадью 35-38 кв. м будет стоить в среднем 5,8-7,2 млн рублей. Двухкомнатные варианты 50-55 кв. м оцениваются в 7,8-9,8 млн рублей, а трехкомнатные 70-80 кв. м — в 11,5-14,5 млн рублей. Повышение, по словам эксперта, носит технический характер и связано с индексацией цен по мере готовности объектов.

Он пояснил, что застройщики не стремятся к резкому росту стоимости из-за заградительных ставок по рыночной ипотеке. Одновременно снижать цены им не позволяет инфляция издержек. К началу 2026 года строительные материалы, логистика и оплата труда подорожали в среднем на 12-15% за год, что напрямую влияет на себестоимость проектов.

Скидки до четверти стоимости

Несмотря на номинальный рост, реальные цены сделок могут оставаться стабильными или даже снижаться. Эксперт отметил, что девелоперы используют скрытые скидки и субсидированные программы, и в марте такие дисконты способны достигать 20-25%. Он также указал, что дополнительное давление на рынок оказывает повышение НДС и высокая стоимость обслуживания проектного финансирования в условиях жесткой денежно-кредитной политики.

По его словам, маржа застройщиков сжата до минимума, поэтому значительные официальные скидки для них рискованны. В результате формируется модель так называемых "прокси-скидок", когда формальная цена сохраняется, а покупателю предлагают более выгодные индивидуальные условия.

Столичный сегмент и структура спроса

В Москве средний бюджет покупки однокомнатной квартиры составит 14-16,5 млн рублей. В Новой Москве можно найти предложения за 10-12 млн рублей, тогда как внутри МКАД стоимость редко опускается ниже 15 млн. Двухкомнатные квартиры оцениваются в 20-24 млн рублей, а трехкомнатные — в 32-38 млн рублей.

Спрос в марте, как считает Трепольский, будет носить преимущественно инвестиционный характер "для жизни". Речь идет о покупателях, которые накопили средства на депозитах под высокие проценты в 2025 году. Он добавил, что рынок стал более избирательным: покупатели внимательно оценивают инфраструктуру и репутацию застройщика, а решения принимают осторожнее, чем в предыдущие периоды.

Баланс между ростом и уступками

Таким образом, рынок новостроек входит в март с противоречивыми сигналами: номинальный рост цен сочетается с гибкими условиями продаж. Девелоперы стараются сохранить финансовую устойчивость проектов, одновременно подстраиваясь под осторожный спрос. В этих условиях итоговая стоимость квартиры все чаще определяется не прайсом, а индивидуальными переговорами и возможностями конкретного покупателя, сообщает Газета.Ru.