Сергей Рябов

Минимализм без швов и пузырей: эта штукатурка создаёт ровный фон для интерьера в доме

Недвижимость

Гладкие стены без швов всё чаще становятся главным акцентом современного интерьера. Пространство выглядит чище, спокойнее и визуально дороже без лишнего декора. В 2026 году дизайнеры всё чаще отказываются от классических обоев в пользу фактурных покрытий.

Декоративная штукатурка в гостинной
Фото: Pravda.Ru by Сергей Рябов is licensed under publiс domain
Декоративная штукатурка в гостинной

Новый стандарт отделки: ставка на микроцемент и декоративную штукатурку

Если раньше обои считались универсальным решением для ремонта квартиры, то сегодня на первый план выходят микроцемент и декоративная штукатурка. Они формируют цельную поверхность без стыков, создавая эффект монолитной стены. Такой приём особенно востребован в минимализме, скандинавском стиле и мягком лофте.

Материал наносится тонким слоем — всего 1-3 мм. Благодаря этому стены выглядят ровными, а мелкие дефекты менее заметны. Визуальный шум исчезает, и интерьер воспринимается как более продуманный и аккуратный.

"Бесшовные покрытия ценятся не только за эстетику, но и за предсказуемость результата — при правильной подготовке основания они служат стабильно и без сюрпризов", — считает судебный строительный эксперт, обозреватель Pravda.Ru Сергей Поляков.

Особенно выигрышно такие стены смотрятся в зонах активной эксплуатации — на кухне, в коридоре, в гостиной. Фактурные покрытия становятся логичным продолжением идеи "тёплого" интерьера.

Эстетика без лишнего декора

Фактура микроцемента работает как спокойный фон для дерева, камня, текстиля и металлической фурнитуры. Тёплые оттенки — кремовый, серо-бежевый, мягкий серый — создают атмосферу уюта без перегрузки деталями. Даже лаконичная мебель выглядит выразительно.

"Когда поверхность стены нейтральна и тактильна, пространство легче адаптировать под будущие изменения — достаточно сменить декор или свет", — считает специалист по организации жилого пространства, обозреватель Pravda.Ru Марина Киселёва.

Покрытие можно интегрировать и в ванную комнату при условии финишной обработки лаком.

Практичность и срок службы

Современные составы устойчивы к влаге и свету, выдерживают умеренные механические нагрузки. При правильной защите срок службы достигает 10-15 лет. Кроме того, микроцемент можно наносить на старую плитку, гипсокартон или окрашенные стены, сокращая объём демонтажа.

"Чем меньше мокрых и пыльных этапов в ремонте, тем проще контролировать качество и бюджет", — считает инженер-сметчик, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Орлов .

Обои при этом не исчезают полностью — их выбирают для быстрых обновлений и локальных акцентов. Однако в капитальном ремонте всё чаще ставка делается на долговечные решения. Об этом сообщает "SM NEWS".

Сравнение микроцемента и обоев

  1. Микроцемент создаёт бесшовную поверхность, обои имеют стыки.
  2. Срок службы микроцемента — до 15 лет, обои чаще требуют замены раньше.
  3. Обои проще заменить, микроцемент сложнее демонтировать.
  4. По влагостойкости декоративные штукатурки выигрывают у большинства бумажных и флизелиновых вариантов.

Плюсы и минусы микроцемента

Перед выбором важно оценить особенности материала.

Преимущества:

  • Современный бесшовный вид.
  • Устойчивость к влаге и свету.
  • Долговечность.
  • Универсальность нанесения.

Ограничения:

  • Более высокая стоимость по сравнению с бюджетными обоями.
  • Требовательность к квалификации мастера.
  • Сложность локального ремонта.

Советы по выбору бесшовного покрытия

  1. Оцените состояние основания — поверхность должна быть подготовлена.
  2. Подбирайте оттенок с учётом освещения и мебели.
  3. Уточняйте тип защитного лака для кухни и ванной.
  4. Работайте с мастерами, имеющими опыт именно в декоративных покрытиях.

Популярные вопросы о микроцементе и декоративной штукатурке

Как выбрать между микроцементом и обоями?

Для капитального ремонта подойдут долговечные покрытия, для временного обновления — обои.

Сколько стоит отделка микроцементом?

Цена зависит от площади, сложности основания и состава, обычно выше стоимости стандартных обоев.

Что лучше для кухни — обои или штукатурка?

Для зон с повышенной влажностью практичнее штукатурка с защитным лаком.

Автор Сергей Рябов
Рябов Сергей Викторович — отделочник с 22-летним стажем. Объясняет технологии шпаклёвки, покраски и оклейки без типовых ошибок.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом ремонт интерьер квартира
