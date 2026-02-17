Минимализм без швов и пузырей: эта штукатурка создаёт ровный фон для интерьера в доме

Гладкие стены без швов всё чаще становятся главным акцентом современного интерьера. Пространство выглядит чище, спокойнее и визуально дороже без лишнего декора. В 2026 году дизайнеры всё чаще отказываются от классических обоев в пользу фактурных покрытий.
Если раньше обои считались универсальным решением для ремонта квартиры, то сегодня на первый план выходят микроцемент и декоративная штукатурка. Они формируют цельную поверхность без стыков, создавая эффект монолитной стены. Такой приём особенно востребован в минимализме, скандинавском стиле и мягком лофте.
Материал наносится тонким слоем — всего 1-3 мм. Благодаря этому стены выглядят ровными, а мелкие дефекты менее заметны. Визуальный шум исчезает, и интерьер воспринимается как более продуманный и аккуратный.
"Бесшовные покрытия ценятся не только за эстетику, но и за предсказуемость результата — при правильной подготовке основания они служат стабильно и без сюрпризов", — считает судебный строительный эксперт, обозреватель Pravda.Ru Сергей Поляков.
Особенно выигрышно такие стены смотрятся в зонах активной эксплуатации — на кухне, в коридоре, в гостиной. Фактурные покрытия становятся логичным продолжением идеи "тёплого" интерьера.
Фактура микроцемента работает как спокойный фон для дерева, камня, текстиля и металлической фурнитуры. Тёплые оттенки — кремовый, серо-бежевый, мягкий серый — создают атмосферу уюта без перегрузки деталями. Даже лаконичная мебель выглядит выразительно.
"Когда поверхность стены нейтральна и тактильна, пространство легче адаптировать под будущие изменения — достаточно сменить декор или свет", — считает специалист по организации жилого пространства, обозреватель Pravda.Ru Марина Киселёва.
Покрытие можно интегрировать и в ванную комнату при условии финишной обработки лаком.
Современные составы устойчивы к влаге и свету, выдерживают умеренные механические нагрузки. При правильной защите срок службы достигает 10-15 лет. Кроме того, микроцемент можно наносить на старую плитку, гипсокартон или окрашенные стены, сокращая объём демонтажа.
"Чем меньше мокрых и пыльных этапов в ремонте, тем проще контролировать качество и бюджет", — считает инженер-сметчик, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Орлов .
Обои при этом не исчезают полностью — их выбирают для быстрых обновлений и локальных акцентов. Однако в капитальном ремонте всё чаще ставка делается на долговечные решения. Об этом сообщает "SM NEWS".
Перед выбором важно оценить особенности материала.
