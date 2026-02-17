Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Рябов

Бетон становится шероховатым и цепким: домашний прием предотвращает отслоение отделки

Недвижимость

Бетонная пыль может свести на нет даже самый аккуратный ремонт. Неподготовленная поверхность становится причиной того, что штукатурка трескается, а обои отходят уже через несколько месяцев. Решение оказывается проще, если грамотно подойти к этапу подготовки основания.

Нанесение раствора на бетонную стену
Фото: Pravda.Ru by Сергей Рябов is licensed under publiс domain
Нанесение раствора на бетонную стену

Зачем грунтовать бетон перед отделкой

Перед нанесением штукатурки, шпаклёвки или поклейкой обоев бетон обязательно грунтуют. Это правило одинаково важно и для новостроек, и для вторичного жилья, где поверхности могут быть ослаблены временем.

Основная задача грунтовки — связать бетонную пыль и улучшить адгезию. Без этого отделочные материалы держатся хуже, а риск отслоений возрастает. Именно ошибки на этапе черновых работ нередко становятся причиной проблем.

Главная задача грунтовки — надежно связать бетонную пыль и мелкодисперсные частицы, которые неизбежно появляются при работе с монолитом или плитами перекрытий. Регулирование водопоглощения — ещё одна функция состава. Это особенно важно при использовании гипсовых смесей и клея для обоев, чувствительных к влаге.

"Даже качественная смесь не спасёт, если основание не подготовлено: адгезия формируется именно на этапе грунтования", — считает инженер-строитель, обозреватель Pravda.Ru Алексей Тихонов.

Почему "бетоноконтакт" подходит не всегда

Популярный "бетоноконтакт" ценят за шероховатый слой и снижение впитываемости. Он удобен в работе и не требует сложной подготовки. Такие составы имеют и минусы, главное среди которых — непрозрачность реального содержимого в сухом остатке.

Из-за этого сложно оценить, насколько равномерно средство взаимодействует с поверхностью. В некоторых случаях достаточно более простого раствора без избыточных добавок, особенно если планируется стандартная гипсовая штукатурка или оклейка обоями.

Самодельная грунтовка: контроль состава и экономия

Мастера отмечают, что при определённых условиях можно приготовить состав самостоятельно. Такой подход позволяет контролировать пропорции и избежать лишних компонентов. Наносить на бетон случайные бытовые растворы недопустимо — это может привести к отслаиванию штукатурки или обоев.

Для концентрата используют хозяйственное мыло (2-3 куска), клей ПВА (4 литра), воду (5 литров) и медный купорос (1 упаковку). Мыло растворяют в кипящей воде, затем добавляют ПВА и купорос, варят около 30 минут и процеживают. После остывания смесь готова к нанесению валиком или кистью.

"Самодельные растворы работают только при строгом соблюдении технологии: нарушение пропорций может привести к повторным затратам на переделку", — считает инженер строительного контроля, обозреватель Pravda.Ru Роман Волков.

При этом использовать чистый ПВА нельзя: плотная плёнка со временем отслаивается вместе с отделочным слоем. Об этом сообщает издание Стерлеград.

"Бетоноконтакт" или самодельная грунтовка

Выбор зависит от условий ремонта и типа покрытия — будь то гипсовая штукатурка, шпаклёвка или обои под покраску.

"Бетоноконтакт":

  1. готов к применению;
  2. создаёт выраженную шероховатость;
  3. стоит дороже;
  4. состав не всегда прозрачен для покупателя.

Самодельный раствор:

  1. дешевле при больших объёмах;
  2. позволяет контролировать ингредиенты;
  3. требует времени на приготовление;
  4. чувствителен к ошибкам в технологии.

Советы по подготовке бетонных стен 

  1. Очистите стены от пыли и остатков старых покрытий.
  2. Проверьте наличие трещин и заделайте их ремонтной смесью.
  3. Нанесите грунтовку равномерным слоем валиком или кистью.
  4. Дождитесь полного высыхания перед нанесением штукатурки или поклейкой обоев.

Соблюдение этих этапов помогает избежать лишних расходов и продлить срок службы отделки.

Популярные вопросы о грунтовке бетонных стен

Как выбрать грунтовку для бетона?

Ориентируйтесь на тип отделки и состояние поверхности: для гипсовых смесей важна хорошая адгезия, для обоев — регулирование впитываемости.

Сколько стоит подготовка стен?

Готовые составы дороже, но экономят время. Самодельный раствор обходится дешевле при больших объёмах работ.

Что лучше: "бетоноконтакт" или самодельная смесь?

Если важны скорость и стабильный результат — промышленный вариант. Если приоритет — экономия и контроль состава, возможен самостоятельный подход при строгом соблюдении технологии.

Автор Сергей Рябов
Рябов Сергей Викторович — отделочник с 22-летним стажем. Объясняет технологии шпаклёвки, покраски и оклейки без типовых ошибок.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
