Бетон становится шероховатым и цепким: домашний прием предотвращает отслоение отделки

Бетонная пыль может свести на нет даже самый аккуратный ремонт. Неподготовленная поверхность становится причиной того, что штукатурка трескается, а обои отходят уже через несколько месяцев. Решение оказывается проще, если грамотно подойти к этапу подготовки основания.
Перед нанесением штукатурки, шпаклёвки или поклейкой обоев бетон обязательно грунтуют. Это правило одинаково важно и для новостроек, и для вторичного жилья, где поверхности могут быть ослаблены временем.
Основная задача грунтовки — связать бетонную пыль и улучшить адгезию. Без этого отделочные материалы держатся хуже, а риск отслоений возрастает. Именно ошибки на этапе черновых работ нередко становятся причиной проблем.
Главная задача грунтовки — надежно связать бетонную пыль и мелкодисперсные частицы, которые неизбежно появляются при работе с монолитом или плитами перекрытий. Регулирование водопоглощения — ещё одна функция состава. Это особенно важно при использовании гипсовых смесей и клея для обоев, чувствительных к влаге.
"Даже качественная смесь не спасёт, если основание не подготовлено: адгезия формируется именно на этапе грунтования", — считает инженер-строитель, обозреватель Pravda.Ru Алексей Тихонов.
Популярный "бетоноконтакт" ценят за шероховатый слой и снижение впитываемости. Он удобен в работе и не требует сложной подготовки. Такие составы имеют и минусы, главное среди которых — непрозрачность реального содержимого в сухом остатке.
Из-за этого сложно оценить, насколько равномерно средство взаимодействует с поверхностью. В некоторых случаях достаточно более простого раствора без избыточных добавок, особенно если планируется стандартная гипсовая штукатурка или оклейка обоями.
Мастера отмечают, что при определённых условиях можно приготовить состав самостоятельно. Такой подход позволяет контролировать пропорции и избежать лишних компонентов. Наносить на бетон случайные бытовые растворы недопустимо — это может привести к отслаиванию штукатурки или обоев.
Для концентрата используют хозяйственное мыло (2-3 куска), клей ПВА (4 литра), воду (5 литров) и медный купорос (1 упаковку). Мыло растворяют в кипящей воде, затем добавляют ПВА и купорос, варят около 30 минут и процеживают. После остывания смесь готова к нанесению валиком или кистью.
"Самодельные растворы работают только при строгом соблюдении технологии: нарушение пропорций может привести к повторным затратам на переделку", — считает инженер строительного контроля, обозреватель Pravda.Ru Роман Волков.
При этом использовать чистый ПВА нельзя: плотная плёнка со временем отслаивается вместе с отделочным слоем. Об этом сообщает издание Стерлеград.
Выбор зависит от условий ремонта и типа покрытия — будь то гипсовая штукатурка, шпаклёвка или обои под покраску.
"Бетоноконтакт":
Самодельный раствор:
Соблюдение этих этапов помогает избежать лишних расходов и продлить срок службы отделки.
Ориентируйтесь на тип отделки и состояние поверхности: для гипсовых смесей важна хорошая адгезия, для обоев — регулирование впитываемости.
Готовые составы дороже, но экономят время. Самодельный раствор обходится дешевле при больших объёмах работ.
Если важны скорость и стабильный результат — промышленный вариант. Если приоритет — экономия и контроль состава, возможен самостоятельный подход при строгом соблюдении технологии.
