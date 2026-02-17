Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Тихонов

Дом за копейки или ловушка на века: из чего строить, чтобы не разориться на ремонте

Недвижимость

Построить дом сегодня можно быстро — иногда коробку собирают меньше чем за неделю. Но выбор материала по-прежнему решает всё: сколько прослужит здание, сколько придется тратить на отопление и насколько сложным будет фундамент. Одни технологии дают скорость и экономию, другие — надежность на десятилетия.

Деревянный дом из профилированного бруса
Фото: Pravda.Ru by Алексей Тихонов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деревянный дом из профилированного бруса

На что смотреть при выборе материала

Перед началом строительства важно учитывать сразу несколько факторов. Во-первых, бюджет: стоимость стен — это только часть расходов, ведь тяжелые материалы требуют дорогого фундамента. Во-вторых, назначение дома: для постоянного проживания нужны теплые и долговечные решения, для дачи подойдут легкие варианты. Также важны климат, сроки строительства, сложность архитектуры и будущие затраты на обслуживание.

Материалы для дома постоянного проживания

Газосиликатные блоки

Газоблоки популярны из-за удачного баланса цены и теплоэффективности. Материал легкий, поэтому позволяет экономить на фундаменте, а крупный формат ускоряет кладку. При этом блоки требуют обязательной защиты от влаги и качественной отделки фасада.

"Стена толщиной 375 миллиметров из блоков плотностью D400 закрывает требования по теплосопротивлению без дополнительного утепления", — отмечает руководитель строительной компании "Бастион" Виталий Хижный.

Керамические блоки

Керамоблоки считаются более "премиальным" вариантом. Они прочные, долговечные, хорошо регулируют влажность в доме и позволяют строить стены без утепления. Главные минусы — высокая цена и необходимость опытной бригады, так как материал хрупкий при транспортировке.

Кирпич

Кирпич — классика капитального строительства. Он долговечен и позволяет реализовать сложные архитектурные проекты. Но такие дома обходятся дорого: нужен мощный фундамент, кладка занимает много времени, а стены обычно требуют утепления.

Бетон

Монолитный бетон подходит для сложных условий, отличается высокой прочностью и пожаробезопасностью. Однако он плохо держит тепло, поэтому чаще требует утепления или технологии несъемной опалубки. Кроме того, для строительства нужна спецтехника.

"Монолит и кирпич дают высокий запас прочности, но без продуманной теплоизоляции владелец столкнётся с постоянными теплопотерями и перерасходом энергии", — отмечает инженер-энергетик, специалист по электроснабжению и дефициту мощности, обозреватель Pravda.RU Мартынов Сергей .

Из чего строить дачный дом или жилье быстро и недорого

Каркасные технологии

Каркасный дом строится быстро, стоит относительно недорого и хорошо сохраняет тепло за счет многослойных стен. Но качество напрямую зависит от соблюдения технологии: ошибки в пароизоляции могут привести к проблемам уже через несколько лет.

"Каркасник — самая быстрая технология из всех. Дом под ключ за три-четыре месяца сделать реально", — говорит Виталий Хижный.

Профилированный брус

Брус выбирают за натуральность и уют. Он удобнее в сборке, чем классический сруб, но дает усадку и требует регулярной защиты от влаги и грибка. По теплоэффективности деревянная стена заметно уступает газобетону.

СИП-панели

СИП-панели позволяют собрать коробку дома буквально за несколько дней. Они теплые и легкие, но требуют вентиляции и тщательного контроля качества стыков. Также существуют риски, связанные с пожаробезопасностью и грызунами. Об этом сообщает Домклик.

Модульные дома

Модульные конструкции собирают из готовых заводских блоков. Это быстрое решение, но оно ограничено типовыми планировками и сильно зависит от логистики.

Популярные вопросы о строительстве дома

Из чего дешевле построить дом?

Чаще всего дешевле обходятся каркасные технологии и СИП-панели.

Что лучше для круглогодичного проживания?

Газобетон, керамические блоки и кирпич считаются самыми надежными вариантами.

Можно ли построить дом быстро и жить зимой?

Да, но важно предусмотреть утепление, вентиляцию и качественный монтаж.

Автор Алексей Тихонов
Тихонов Алексей Дмитриевич — инженер-строитель (ПГС), специалист по качеству строительных работ и выявлению дефектов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Забудьте про носки и пену: этот сытный салат к 23 февраля станет главным хитом стола
