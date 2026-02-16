Подруги будут пытать расспросами: этот элемент сделает вашу ванную самой стильной

Ванная комната может выглядеть стерильно и скучно даже после свежего ремонта — особенно если в ней царит классическая белая раковина, которая давно стала стандартом. Но в 2026 году дизайнеры все чаще предлагают другое решение: вместо глобальной переделки достаточно заменить один ключевой элемент, чтобы пространство заиграло по-новому. Именно поэтому на первый план выходит неожиданный материал, который стремительно вытесняет привычный фарфор. Об этом сообщает ouest-france.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модная раковина из розового терраццо

Терраццо становится главным конкурентом белой керамики

Белая керамическая раковина долго считалась универсальной: она выглядит чисто, подходит почти к любому интерьеру и ассоциируется с гигиеной. Однако у такого решения есть очевидный минус — оно часто делает ванную комнату слишком "больничной" и безликой.

На этом фоне терраццо превращается в настоящего фаворита сезона. Этот композитный материал сочетает цементную основу и вкрапления камня или мрамора, благодаря чему поверхность выглядит живой и фактурной. Самое важное — каждая раковина получается уникальной, потому что рисунок никогда не повторяется.

Терраццо отвечает запросу на натуральность и уют: оно выглядит теплее и естественнее, чем идеально гладкая белая раковина. Кроме того, такой материал воспринимается как долговечный и устойчивый тренд, а не временная мода.

"Терраццо ценят не только за внешний эффект, но и за его структурную глубину: за счёт минеральных включений поверхность "работает" со светом и создаёт ощущение объёма даже в компактных помещениях", — считает архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам, обозреватель Pravda.RU Кузнецова Анастасия .

Почему терраццо лучше вписывается в интерьер ванной

Успех терраццо во многом объясняется его визуальной гибкостью. Белая раковина иногда выглядит слишком контрастно на фоне дерева, цветных стен или мебели. Терраццо же, благодаря разноцветным вкраплениям, мягко связывает элементы в единую композицию.

Такой эффект особенно заметен в современных ванных комнатах, где используются натуральное дерево, теплый свет и спокойные оттенки плитки. Терраццо помогает сделать интерьер более гармоничным и "дорогим" на вид.

Кроме эстетики важна и практическая сторона. Материал устойчив к влаге и перепадам температуры, а при правильной обработке служит годами без потери внешнего вида.

Два главных оттенка 2026 года: розовый и черный

Современные варианты терраццо в 2026 году заметно отличаются от ярких и пестрых решений прошлого. В тренде более сдержанные оттенки и продуманные цветовые сочетания.

Пудрово-розовое терраццо

Речь идет не о ярком "конфетном" розовом, а о мягких оттенках: пыльная роза, терракота, приглушенный розовый с бежевыми или медными вкраплениями. Такая раковина выглядит уютно и помогает сделать ванную комнату более светлой и теплой.

Особенно выигрышно она смотрится с матовой латунной или медной фурнитурой — интерьер начинает напоминать современный будуар, но без излишней вычурности.

Черное или угольно-серое терраццо

Вторая тенденция — темное терраццо. Его выбирают те, кто хочет подчеркнуть стиль, добавить интерьеру характера и сделать акцент на минимализме. Черный фон с мраморными светлыми вкраплениями выглядит дорого и современно.

Такой вариант хорошо сочетается со столешницей из светлого дерева, например дуба, а также с мебелью глубоких оттенков — темно-синей или зеленой.

Почему замена раковины стала главным лайфхаком

Главное преимущество тренда — его практичность. Полный ремонт ванной комнаты требует бюджета, времени и терпения. А замена раковины — это сравнительно простой шаг, который дает эффект "обновления всего пространства".

При этом не нужно менять плитку или мебель. Достаточно заменить раковину на модель из терраццо, чтобы интерьер визуально стал современнее.

Популярные вопросы о раковинах из терраццо

Терраццо подходит для ванной комнаты?

Да, современные модели обрабатываются так, чтобы выдерживать влагу и ежедневное использование.

Что лучше выбрать — терраццо или белую керамику?

Если нужен универсальный вариант без акцентов, подойдет белая керамика. Если хочется индивидуальности и дизайнерского эффекта — терраццо.

Сложно ли ухаживать за терраццо?

Как правило, нет. Достаточно регулярной уборки, но важно избегать агрессивной химии.