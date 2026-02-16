Линолеум задыхается под жирной плёнкой: обычная смесь сработает как полироль

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Потускневший линолеум способен испортить даже самый аккуратный интерьер. Со временем покрытие теряет блеск, становится липким и быстрее изнашивается. Однако вернуть полу свежий вид можно без дорогой бытовой химии и сложной уборки.

Мытье линолеума
Фото: Pravda.Ru by Нина Захарова is licensed under publiс domain
Почему линолеум теряет блеск и как это исправить

Линолеум — одно из самых популярных напольных покрытий для квартиры, кухни и прихожей. Он устойчив к влаге, не боится частой влажной уборки и стоит дешевле паркета или ламината. Но при активной эксплуатации поверхность постепенно покрывается жирной плёнкой, мелкими царапинами и следами от обуви.

Проблема особенно заметна в зонах высокой проходимости. Даже качественное покрытие без правильного ухода быстро теряет внешний вид. Похожие дефекты возникают и при других нагрузках — например, когда появляются вмятины.

"Линолеум не любит агрессивной химии и абразивов — они снимают защитный слой быстрее, чем кажется. Лучше использовать мягкие составы и регулярно обновлять поверхность", — считает специалист по уходу за напольными покрытиями, обозреватель Pravda.Ru Степан Павлов.

Чтобы сохранить блеск, важно не только мыть пол, но и создавать тонкую защитную плёнку, которая снижает оседание пыли и грязи.

Домашний способ для сияющего пола

Вернуть линолеуму аккуратный вид помогает простой состав из столового уксуса 9% и льняного масла. Эти ингредиенты часто есть на кухне и не требуют дополнительных затрат.

Уксус мягко растворяет налёт и жирные следы, не повреждая покрытие. Льняное масло после высыхания образует тонкий слой, который усиливает естественный блеск и защищает пол от загрязнений.

Инструкция

  1. Смешайте уксус и льняное масло в равных пропорциях.
  2. Нанесите раствор мягкой салфеткой из микрофибры.
  3. Оставьте поверхность высыхать без дополнительного вытирания.

Регулярная профилактика помогает избежать более серьёзных проблем с сантехникой и влажностью, которые часто возникают при неправильной уборке.

"Домашние средства работают, если соблюдать меру. Важно наносить состав тонким слоем и не заливать пол, чтобы влага не попадала в стыки покрытия", — отмечает инженер-строитель, обозреватель Pravda.Ru Алексей Тихонов.

После первой обработки поверхность начинает лучше отражать свет, а интерьер выглядит более свежим.

Домашний раствор или магазинные средства

Специализированные жидкости для ухода за напольными покрытиями удобны в применении и часто содержат полирующие компоненты. Они подходят для быстрого результата и имеют нейтральный запах.

Домашний раствор экономичнее и не содержит лишних добавок. Он особенно удобен для регулярного ухода за линолеумом в квартире, где важна экологичность и отсутствие агрессивной химии. Об этом сообщает Дом Mail.

Советы по уходу за линолеумом 

  1. Регулярно удаляйте пыль пылесосом или мягкой щёткой.
  2. Используйте тёплую воду без абразивных порошков.
  3. Старайтесь не допускать скопления влаги в стыках.
  4. Периодически обновляйте защитный слой.
  5. Под мебель подкладывайте специальные накладки.

Популярные вопросы о уходе за линолеумом

Можно ли применять уксус регулярно?

Лучше использовать его периодически, чередуя с обычной влажной уборкой.

Что лучше для блеска — полироль или льняное масло?

Полироль даёт быстрый эффект, а масло создаёт защитный слой при регулярном использовании.

Подходит ли способ для старого покрытия?

Да, если линолеум не имеет серьёзных повреждений и трещин.

Автор Нина Захарова
Нина Захарова — профессиональная домработница с 15-летним стажем. Объясняет стандарты ухода за домом и бытовыми поверхностями.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Тонкий, лёгкий, но мощный: материал, который выталкивает OSB и сайдинг с рынка
Блины горкой больше не модно: на Масленицу-2026 все готовят этот нежный десерт
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью

Вишнёво-фиолетовые соцветия, устойчивые к времени, и куст, который превращает клумбу в акцентный центр. Что скрывает амарант "Вишнёвый бархат"?

Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Смерть Гитлера в 1945-м была спектаклем? 1850 документов Аргентины вскрыли правду
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
