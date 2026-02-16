Линолеум задыхается под жирной плёнкой: обычная смесь сработает как полироль

Потускневший линолеум способен испортить даже самый аккуратный интерьер. Со временем покрытие теряет блеск, становится липким и быстрее изнашивается. Однако вернуть полу свежий вид можно без дорогой бытовой химии и сложной уборки.
Линолеум — одно из самых популярных напольных покрытий для квартиры, кухни и прихожей. Он устойчив к влаге, не боится частой влажной уборки и стоит дешевле паркета или ламината. Но при активной эксплуатации поверхность постепенно покрывается жирной плёнкой, мелкими царапинами и следами от обуви.
Проблема особенно заметна в зонах высокой проходимости. Даже качественное покрытие без правильного ухода быстро теряет внешний вид. Похожие дефекты возникают и при других нагрузках — например, когда появляются вмятины.
"Линолеум не любит агрессивной химии и абразивов — они снимают защитный слой быстрее, чем кажется. Лучше использовать мягкие составы и регулярно обновлять поверхность", — считает специалист по уходу за напольными покрытиями, обозреватель Pravda.Ru Степан Павлов.
Чтобы сохранить блеск, важно не только мыть пол, но и создавать тонкую защитную плёнку, которая снижает оседание пыли и грязи.
Вернуть линолеуму аккуратный вид помогает простой состав из столового уксуса 9% и льняного масла. Эти ингредиенты часто есть на кухне и не требуют дополнительных затрат.
Уксус мягко растворяет налёт и жирные следы, не повреждая покрытие. Льняное масло после высыхания образует тонкий слой, который усиливает естественный блеск и защищает пол от загрязнений.
Регулярная профилактика помогает избежать более серьёзных проблем с сантехникой и влажностью, которые часто возникают при неправильной уборке.
"Домашние средства работают, если соблюдать меру. Важно наносить состав тонким слоем и не заливать пол, чтобы влага не попадала в стыки покрытия", — отмечает инженер-строитель, обозреватель Pravda.Ru Алексей Тихонов.
После первой обработки поверхность начинает лучше отражать свет, а интерьер выглядит более свежим.
Специализированные жидкости для ухода за напольными покрытиями удобны в применении и часто содержат полирующие компоненты. Они подходят для быстрого результата и имеют нейтральный запах.
Домашний раствор экономичнее и не содержит лишних добавок. Он особенно удобен для регулярного ухода за линолеумом в квартире, где важна экологичность и отсутствие агрессивной химии. Об этом сообщает Дом Mail.
Лучше использовать его периодически, чередуя с обычной влажной уборкой.
Полироль даёт быстрый эффект, а масло создаёт защитный слой при регулярном использовании.
Да, если линолеум не имеет серьёзных повреждений и трещин.
