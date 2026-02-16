Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Полина Савельева

Бабушкин сервиз возвращается в моду: посуда с историей стала символом 2026 года

Недвижимость

Винтажная посуда, которую ещё недавно прятали на антресолях, неожиданно вернулась в центр внимания. Чашки с золотой каймой, хрустальные салатницы и эмалированные чайники снова украшают кухни и гостиные. За ними охотятся коллекционеры, а интерьерные стилисты снимают их для обложек.

Кухонный сервиз
Фото: Pravda.Ru by Полина Савельева is licensed under publiс domain
Кухонный сервиз

Индивидуальность вместо массовости

Ещё несколько лет назад старую фарфоровую чашку без сожалений отправляли на дачу. Сегодня такие предметы становятся частью продуманного интерьера — от скандинавского минимализма до эклектики с элементами ретро, как и в тренде советского винтажа. Причина не только в ностальгии, но и в усталости от однотипных решений масс-маркета.

Когда одинаковая мебель стоит в каждой второй квартире, уникальность превращается в редкость. Даже сервиз из ГДР или Чехословакии, выпущенный большим тиражом, в конкретном доме существует в единственном экземпляре. Это создаёт ощущение личного выбора и подчёркивает вкус владельца.

"Возврат к вещам с историей — это не про экономию, а про осознанность. Люди хотят, чтобы дом отражал их личность, а не каталог", — считает дизайнер интерьеров, обозреватель Pravda.Ru Лебедева Дарья .

Винтажная посуда легко сочетается с современной бытовой техникой, текстилем и освещением. Она добавляет интерьеру глубину и визуальный акцент без показного люкса.

Качество, проверенное временем

Современные товары часто рассчитаны на ограниченный срок службы. Винтажные предметы, напротив, создавались "на десятилетия". Эмалированный чайник середины прошлого века по-прежнему греет воду, а дубовый стул остаётся устойчивым.

Такие вещи отличаются плотностью материала и вниманием к деталям. Они не маскируют основу под декоративной плёнкой, а демонстрируют натуральную фактуру — стекло с пузырьками, керамику с неровностями, массив дерева.

"С точки зрения эксплуатации, старые предметы часто выигрывают за счёт качества сборки и материалов. Их делали с запасом прочности", — отмечает специалист по эксплуатации жилых помещений, обозреватель Pravda.Ru Илья Кондратьев .

В эпоху, когда "качество" стало рекламным штампом, реальная долговечность воспринимается как ценность.

Память, атмосфера и новый статус

Старая посуда запускает личные воспоминания: узор на тарелке, тяжёлая стеклянная ваза, характерный звон фарфора. Даже если вещь куплена на блошином рынке, она уже несёт культурный контекст эпохи.

Тренд поддерживают и соцсети: фактурные поверхности и естественные трещины выглядят выразительнее нового пластика. Показное потребление уступает месту "тихому статусу" — без логотипов, но со вкусом. Об этом сообщает pg12.

Винтажная или современная посуда

Выбирая между новыми наборами из масс-маркета и ретро-сервизами, стоит учитывать несколько факторов.

  1. Долговечность: винтаж чаще выигрывает благодаря качеству материалов.
  2. Дизайн: современные коллекции следуют трендам сезона, винтаж предлагает уникальные формы.
  3. Цена: редкие экземпляры стоят дорого, но на барахолках можно найти доступные варианты.
  4. Экологичность: покупка винтажа поддерживает повторное использование.

Плюсы и минусы винтажной посуды

Перед покупкой важно оценить практические аспекты.

Преимущества:

  1. Уникальный внешний вид.
  2. Прочность и натуральные материалы.
  3. Экологичность.
  4. Возможность создать выразительный интерьер.

Недостатки:

  1. Сложность поиска комплектов.
  2. Возможные сколы и микротрещины.
  3. Ограниченная совместимость с посудомоечной машиной.

Советы по выбору винтажной посуды

  1. Осмотрите предмет на наличие сколов и трещин.
  2. Уточните происхождение и возраст.
  3. Проверьте пригодность для ежедневного использования.
  4. Сочетайте винтаж с современными элементами кухни.

Популярные вопросы о винтажной посуде

Как выбрать качественный винтажный сервиз?

Обратите внимание на состояние глазури и отсутствие трещин.

Сколько стоит винтажная посуда?

Цена зависит от редкости и состояния, разброс может быть значительным.

Что лучше — винтаж или современная посуда?

Всё зависит от задач: для атмосферы винтаж даёт больше индивидуальности.

Автор Полина Савельева
Полина Савельева — декоратор интерьеров с 13-летним стажем. Помогает подбирать декор, текстиль и цветовые решения.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом дизайн интерьер квартира экология
Новости Все >
Ипотека перестает быть грузом: родители превращают выплаты в стратегию к совершеннолетию детей
Приз будет присужден тому авиатору, который, поднявшись с земли, продержится в воздухе в течение 10 минут... — писала газета Новое время 16 февраля 1908 года
Ипотечный нарыв вскрыт: в каких регионах России массово перестали платить по долгам
Тайна пустых бокалов: один документ резко изменил ситуацию на рынке вина в России
Балтийский шторм бушует на словах: охота на российские танкеры может выйти Европе боком
Золотая жила 2026 года: в каких отраслях доходы сотрудников выросли до небес
Древняя встреча в храме изменила историю: почему Сретение Господне касается каждого сегодня
Галактики готовят столкновение века: Вселенная выдала координаты мировой катастрофы
Турция делает ход первой: новые отели и гибкие цены меняют правила отдыха на 2026 год
15,5% — это разворот или пауза перед бурей: что на самом деле задумал Центробанк
Сейчас читают
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Садоводство, цветоводство
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Весна выбирает максимализм: кожаная куртка с акцентным воротником в центре внимания
Красота и стиль
Весна выбирает максимализм: кожаная куртка с акцентным воротником в центре внимания
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Садоводство, цветоводство
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Популярное
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью

Вишнёво-фиолетовые соцветия, устойчивые к времени, и куст, который превращает клумбу в акцентный центр. Что скрывает амарант "Вишнёвый бархат"?

Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Дипломатический блеф Рубио: Индия жёстко ответила на притязания США в энергетической сфере Любовь Степушова Сломанный рычаг всё изменил: один случай на гонке подарил миру автомобильный руль Сергей Милешкин Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться Ленар Кашапов
Смерть Гитлера в 1945-м была спектаклем? 1850 документов Аргентины вскрыли правду
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни
Последние материалы
Бабушкин сервиз возвращается в моду: посуда с историей стала символом 2026 года
Шелковый путь на шести сотках: эти живые бордюры создают эффект голливудского сада
Ипотека перестает быть грузом: родители превращают выплаты в стратегию к совершеннолетию детей
Тайная миссия в Арктике: зачем разведка Третьего рейха искала дыру в центре Земли
Десерт-облако из морозилки: как превратить горсть ледяных запасов в нежную пену
Огород крепнет без лишних затрат: эти сорняки, как живой щит защищают от тли и засухи
Зачем грызть кормовую? Морковь, которая растет сахарной даже в плохой земле
Вкус детства без капли крема: секрет влажного торта с хрустящей корочкой и глазурью
Креветки раскрываются за 40 секунд: этот соус делает их сочными, нежными и ароматными
Подруги будут пытать расспросами: этот элемент сделает вашу ванную самой стильной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.