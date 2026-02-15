Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нина Захарова

Чемодан, вокзал, подвал: как выселить тараканов из дома с помощью обычного лимона

Недвижимость

Тараканы умеют выживать там, где другим насекомым не остаётся шансов. Они быстро приспосабливаются к ядам и могут долго обходиться без еды. Однако даже у таких "чемпионов выживания" есть уязвимые места, которыми можно воспользоваться.

Тень таракана на кухонной стене
Фото: Pravda.ru by Нина Захарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тень таракана на кухонной стене

Почему тараканы задерживаются в квартире

Главная причина появления насекомых — доступ к воде и пище. Даже несколько крошек, капли под раковиной или влажная вентиляционная шахта создают комфортные условия. Тараканы ориентируются по феромонным тропам и обонянию, поэтому активно осваивают пространство, где чувствуют стабильный источник ресурсов.

Важную роль играют щели в стенах, плинтусах и вентиляции. Через них насекомые мигрируют от соседей, особенно в многоквартирных домах. Если не устранить пути проникновения, даже самые эффективные средства будут давать лишь временный результат. Именно поэтому параллельно стоит уделить внимание состоянию инженерных зон и обычным продуктам в вашей раковине, которые могут провоцировать засоры и повышенную влажность.

"Без герметизации щелей и контроля вентиляции борьба превращается в бесконечный цикл: насекомые просто возвращаются тем же маршрутом", — считает специалист по эксплуатации жилых помещений, обозреватель Pravda.Ru Илья Кондратьев.

Запахи, которые заставляют насекомых уйти

Резкие ароматы способны сбить тараканов с ориентиров. Хлорсодержащие средства создают для них неприятную среду, поэтому обработка санузла, зон у вентиляции и плинтусов помогает сформировать своеобразный "барьер".

Цитрусовые работают как природный репеллент. Лимонные корки или раствор эфирного масла лимона можно распылить вдоль стен и под шкафами. Аналогичный эффект дают масла мяты, гвоздики и чайного дерева — их добавляют в воду и используют для обработки потенциальных путей проникновения.

Полынь и уксус также применяются как отпугивающие средства. Свежие веточки травы раскладывают в углах, а уксусный раствор помогает уничтожить феромонные следы, по которым насекомые находят дорогу к пище.

Приманки и механические способы уничтожения

Если популяция уже сформировалась, одних запахов недостаточно. Один из популярных методов — использование борной кислоты (буры). Её добавляют в пищевую приманку, формируя шарики, которые насекомые переносят в гнездо, заражая сородичей.

"Приманки работают эффективнее, когда в квартире нет альтернативных источников пищи: иначе насекомые просто проигнорируют отраву", — считает мастер по прочистке и обслуживанию канализационных систем, обозреватель Pravda.Ru Олег Смирнов.

Ещё одно средство — диатомит. Порошок из измельчённых панцирей древних водорослей безопасен для людей, но разрушает защитный покров насекомых и приводит к их гибели от обезвоживания. Важно, чтобы средство оставалось сухим.

Альтернативой химии становятся клеевые ловушки. Их изготавливают из густого клеевого раствора с добавлением сладкой приманки. Насекомые прилипают к поверхности и не могут выбраться. Для крупных особей используют ёмкости с крутыми стенками и приманкой на дне.

Генеральная уборка и температурный метод

Чистота остаётся главным инструментом борьбы. Перекрытие доступа к воде и еде лишает тараканов условий для размножения. Влажная уборка с нашатырным спиртом, обработка углов хлоркой, герметизация щелей и хранение круп в закрытых контейнерах значительно снижают риск повторного появления. Особенно это актуально в помещениях, где ранее уже фиксировались признаки, которые выдадут блох без микроскопа.

В холодное время года возможен метод вымораживания. При минусовой температуре насекомые гибнут, однако способ подходит не для всех помещений — важно учитывать состояние труб и системы отопления.

Yародные методы и профессиональные средства

Народные способы доступны и безопасны для детей и домашних животных при соблюдении дозировок. Они подходят для профилактики и при небольшом количестве насекомых.

Профессиональные инсектициды действуют быстрее и эффективнее при масштабном заражении, но требуют осторожности и соблюдения инструкций. В ряде случаев оптимальным становится комбинированный подход: санитарные меры плюс точечное применение средств, сообщает портал Pro город.

Советы по борьбе с тараканами шаг за шагом

  • Проведите генеральную уборку и устраните источники воды.
  • Загерметизируйте щели в стенах, плинтусах и вентиляции.
  • Используйте отпугивающие средства для создания барьера.
  • При необходимости примените приманки с борной кислотой или диатомитом.
  • Контролируйте результат и повторяйте обработку при необходимости.

Популярные вопросы

Как выбрать безопасное средство для семьи с детьми

Лучше отдавать предпочтение борной кислоте и диатомиту, соблюдая инструкции и размещая средства вне доступа ребёнка.

Сколько времени занимает полное избавление

При небольшом заражении результат заметен через 1-2 недели. В сложных случаях может потребоваться комплекс мер и больше времени.

Что лучше — народные методы или профессиональная дезинсекция

Если проблема локальная, достаточно домашних способов. При масштабном заражении эффективнее обратиться к специалистам.

Автор Нина Захарова
Нина Захарова — профессиональная домработница с 15-летним стажем. Объясняет стандарты ухода за домом и бытовыми поверхностями.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом уборка советы квартира насекомые профилактика борьба с вредителями
Новости Все >
Забытые инфекции могут приехать в чемоданах: заслон может поставить простой фильтр
Заморозки переписывают планы дачников: средства, которые удерживают будущие плоды
НАТО накачивает Сувалкский коридор: участок может обернуться огневым котлом
Луна примет удар, который вспыхнёт ярче Венеры: сценарий судного дня уже просчитан
17 февраля небо исказит привычный полдень: Солнце потеряет центр и вспыхнет по краям
Топливо дорожает второй год подряд: что толкает Новосибирск к рекордам
Telegram замедляют без запрета: странный сценарий, который пугает сильнее блокировки
Ставка упала, а платёж нет: когда рефинансирование работает, а когда подводит
Сувалкский коридор накаляется: разговоры о блокаде ведут к опасной черте
Сельский стаж превращается в деньги: кому надбавку начисляют автоматически
Сейчас читают
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Садоводство, цветоводство
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки
Садоводство, цветоводство
Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Садоводство, цветоводство
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Популярное
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора

Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.

Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки
Сломанный рычаг всё изменил: один случай на гонке подарил миру автомобильный руль Сергей Милешкин Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться Ленар Кашапов Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская
Тонкий, лёгкий, но мощный: материал, который выталкивает OSB и сайдинг с рынка
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Томаты обгоняют грядку за грядкой: одна хитрость запускает мощный рост с первого дня
Томаты обгоняют грядку за грядкой: одна хитрость запускает мощный рост с первого дня
Последние материалы
Рис делает фарш воздушным, соус — насыщенным: тефтели получаются мягкими и ароматными
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
От первых тренировок до фигуры мечты: когда усилия наконец начинают работать наружу
Забытые инфекции могут приехать в чемоданах: заслон может поставить простой фильтр
Сад взорвется сладким дымом: соседи будут караулить у вашего забора ради черенка
Смерть Гитлера в 1945-м была спектаклем? 1850 документов Аргентины вскрыли правду
Визуальный мусор на свалку: чем заменить плинтус, чтобы интерьер выглядел на миллион
Ромашки уходят в тень: мексиканский куст вспыхивает в саду ярче июльского солнца
Одна куртка вместо всей капсулы: секрет кроя, который сделает вас иконой стиля весной
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.