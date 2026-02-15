Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут

Кухонный фартук давно перестал быть просто защитой стены от брызг. Сегодня он работает как главный акцент кухни и способен задать характер всему интерьеру. Дизайнеры всё чаще выбирают нестандартную плитку, превращая рабочую зону в выразительную деталь.

Фото: Pravda.ru by Дарья Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветочный фартук в интерьере кухни

Геометрия и цвет как главный акцент

Плитка с геометрическим рисунком остаётся одним из самых эффектных решений. В одном из реализованных проектов для фартука выбрали шестиугольные элементы с чередованием вертикальных и горизонтальных полос. Жёлтые акценты удачно сочетаются со шпонированными фасадами и зелёными дверцами верхних шкафов, а белый фон поддержан столешницей.

Необычный цвет тоже может стать отправной точкой всего дизайна кухни. В проекте с янтарной палитрой фартук выполнен из мелкоформатной плитки медовых и коричневых оттенков — от оранжевого до почти красного. Такая отделка гармонирует с фасадами под орех, палисандр и красное дерево, а молочные верхние шкафы уравновешивают насыщенность композиции. При этом важно учитывать, как выбранная палитра влияет на восприятие пространства и не повторяет ли ошибки в интерьере, сжимающие пространство.

Декоративные мотивы без перегруза

Тематика "фруктов" в интерьере долго считалась спорной, однако многое зависит от подачи. В одном из проектов использовали плитку с декоративными вставками, на которых изображены лимоны. Рисунок поддержан нейтральными белыми и зелёными элементами, благодаря чему фартук выглядит свежо и не перегружает пространство.

Чёрно-белая классика тоже не теряет актуальности. Квадратную плитку уложили по принципу шахматной доски, добавив декоративный бордюр из мелких фрагментов. Такой приём поддержан напольным покрытием и деревянными фасадами кухни, создавая цельную и сбалансированную композицию.

"Контрастная укладка требует точной геометрии и качественной подготовки основания, иначе рисунок начинает "плыть" уже на этапе монтажа", — считает плиточник, обозреватель Pravda.Ru Андрей Лакин.

Текстура и орнамент: акцент без ярких красок

Иногда выразительность достигается не цветом, а фактурой. Плитка в стиле майолики с выпуклым узором добавляет интерьеру средиземноморское настроение, оставаясь при этом нейтральной по оттенку. Белая поверхность с рельефом мягко играет со светом и не спорит с мебелью.

Для классических кухонь и интерьеров с элементами прованса дизайнеры выбирают плитку с цветочным рисунком. В светлой кухне с фасадами с филёнками такой фартук становится единственным ярким акцентом, подчёркивая элегантность пространства. В подобных проектах важно продумать освещение, чтобы не возникал эффект тусклой рабочей зоны и не повторялась ситуация, когда один круглый предмет меняет всю геометрию столовой.

"Фактурная плитка выигрывает при мягком боковом свете: рельеф начинает работать, и кухня выглядит глубже без использования ярких оттенков", — считает планировщик интерьеров, обозреватель Pravda.Ru Анна Карпова.

Яркая плитка или нейтральная фактура

Плитка с геометрией или активным рисунком создаёт выразительный акцент и помогает зонировать кухню. Она подходит для современных интерьеров, где фартук играет главную роль.

Нейтральные варианты — майолика, рельефная белая плитка — более универсальны. Они поддерживают спокойную цветовую гамму и делают акцент на текстуре, а не на цвете. Такой подход часто выбирают для кухонь с выразительными фасадами или сложной планировкой, сообщает сайт IVD.ru.

Советы по выбору плитки для фартука

Определите стиль кухни — современный, классический, скандинавский или прованс.

Подберите оттенок плитки с учётом фасадов, столешницы и напольного покрытия.

Оцените практичность материала: устойчивость к влаге, жиру и чистящим средствам.

Проверьте, как плитка выглядит при разном освещении — дневном и искусственном.

Продумайте формат укладки и наличие декоративных вставок.

Популярные вопросы

Как выбрать плитку для маленькой кухни

Лучше отдать предпочтение светлым оттенкам или мелкому рисунку, чтобы пространство не выглядело перегруженным.

Сколько стоит отделка фартука плиткой

Стоимость зависит от формата, бренда и сложности укладки. Геометрические и декоративные варианты обычно требуют более точной подгонки.

Что лучше — гладкая или фактурная плитка

Гладкая проще в уходе, а фактурная добавляет выразительность. Выбор зависит от стилистики кухни и готовности уделять время уходу.