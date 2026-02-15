Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут

Кухонный фартук давно перестал быть просто защитой стены от брызг. Сегодня он работает как главный акцент кухни и способен задать характер всему интерьеру. Дизайнеры всё чаще выбирают нестандартную плитку, превращая рабочую зону в выразительную деталь.
Плитка с геометрическим рисунком остаётся одним из самых эффектных решений. В одном из реализованных проектов для фартука выбрали шестиугольные элементы с чередованием вертикальных и горизонтальных полос. Жёлтые акценты удачно сочетаются со шпонированными фасадами и зелёными дверцами верхних шкафов, а белый фон поддержан столешницей.
Необычный цвет тоже может стать отправной точкой всего дизайна кухни. В проекте с янтарной палитрой фартук выполнен из мелкоформатной плитки медовых и коричневых оттенков — от оранжевого до почти красного. Такая отделка гармонирует с фасадами под орех, палисандр и красное дерево, а молочные верхние шкафы уравновешивают насыщенность композиции. При этом важно учитывать, как выбранная палитра влияет на восприятие пространства и не повторяет ли ошибки в интерьере, сжимающие пространство.
Тематика "фруктов" в интерьере долго считалась спорной, однако многое зависит от подачи. В одном из проектов использовали плитку с декоративными вставками, на которых изображены лимоны. Рисунок поддержан нейтральными белыми и зелёными элементами, благодаря чему фартук выглядит свежо и не перегружает пространство.
Чёрно-белая классика тоже не теряет актуальности. Квадратную плитку уложили по принципу шахматной доски, добавив декоративный бордюр из мелких фрагментов. Такой приём поддержан напольным покрытием и деревянными фасадами кухни, создавая цельную и сбалансированную композицию.
"Контрастная укладка требует точной геометрии и качественной подготовки основания, иначе рисунок начинает "плыть" уже на этапе монтажа", — считает плиточник, обозреватель Pravda.Ru Андрей Лакин.
Иногда выразительность достигается не цветом, а фактурой. Плитка в стиле майолики с выпуклым узором добавляет интерьеру средиземноморское настроение, оставаясь при этом нейтральной по оттенку. Белая поверхность с рельефом мягко играет со светом и не спорит с мебелью.
Для классических кухонь и интерьеров с элементами прованса дизайнеры выбирают плитку с цветочным рисунком. В светлой кухне с фасадами с филёнками такой фартук становится единственным ярким акцентом, подчёркивая элегантность пространства. В подобных проектах важно продумать освещение, чтобы не возникал эффект тусклой рабочей зоны и не повторялась ситуация, когда один круглый предмет меняет всю геометрию столовой.
"Фактурная плитка выигрывает при мягком боковом свете: рельеф начинает работать, и кухня выглядит глубже без использования ярких оттенков", — считает планировщик интерьеров, обозреватель Pravda.Ru Анна Карпова.
Плитка с геометрией или активным рисунком создаёт выразительный акцент и помогает зонировать кухню. Она подходит для современных интерьеров, где фартук играет главную роль.
Нейтральные варианты — майолика, рельефная белая плитка — более универсальны. Они поддерживают спокойную цветовую гамму и делают акцент на текстуре, а не на цвете. Такой подход часто выбирают для кухонь с выразительными фасадами или сложной планировкой, сообщает сайт IVD.ru.
Лучше отдать предпочтение светлым оттенкам или мелкому рисунку, чтобы пространство не выглядело перегруженным.
Стоимость зависит от формата, бренда и сложности укладки. Геометрические и декоративные варианты обычно требуют более точной подгонки.
Гладкая проще в уходе, а фактурная добавляет выразительность. Выбор зависит от стилистики кухни и готовности уделять время уходу.
