Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Лебедева

Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут

Недвижимость

Кухонный фартук давно перестал быть просто защитой стены от брызг. Сегодня он работает как главный акцент кухни и способен задать характер всему интерьеру. Дизайнеры всё чаще выбирают нестандартную плитку, превращая рабочую зону в выразительную деталь.

Цветочный фартук в интерьере кухни
Фото: Pravda.ru by Дарья Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветочный фартук в интерьере кухни

Геометрия и цвет как главный акцент

Плитка с геометрическим рисунком остаётся одним из самых эффектных решений. В одном из реализованных проектов для фартука выбрали шестиугольные элементы с чередованием вертикальных и горизонтальных полос. Жёлтые акценты удачно сочетаются со шпонированными фасадами и зелёными дверцами верхних шкафов, а белый фон поддержан столешницей.

Необычный цвет тоже может стать отправной точкой всего дизайна кухни. В проекте с янтарной палитрой фартук выполнен из мелкоформатной плитки медовых и коричневых оттенков — от оранжевого до почти красного. Такая отделка гармонирует с фасадами под орех, палисандр и красное дерево, а молочные верхние шкафы уравновешивают насыщенность композиции. При этом важно учитывать, как выбранная палитра влияет на восприятие пространства и не повторяет ли ошибки в интерьере, сжимающие пространство.

Декоративные мотивы без перегруза

Тематика "фруктов" в интерьере долго считалась спорной, однако многое зависит от подачи. В одном из проектов использовали плитку с декоративными вставками, на которых изображены лимоны. Рисунок поддержан нейтральными белыми и зелёными элементами, благодаря чему фартук выглядит свежо и не перегружает пространство.

Чёрно-белая классика тоже не теряет актуальности. Квадратную плитку уложили по принципу шахматной доски, добавив декоративный бордюр из мелких фрагментов. Такой приём поддержан напольным покрытием и деревянными фасадами кухни, создавая цельную и сбалансированную композицию.

"Контрастная укладка требует точной геометрии и качественной подготовки основания, иначе рисунок начинает "плыть" уже на этапе монтажа", — считает плиточник, обозреватель Pravda.Ru Андрей Лакин.

Текстура и орнамент: акцент без ярких красок

Иногда выразительность достигается не цветом, а фактурой. Плитка в стиле майолики с выпуклым узором добавляет интерьеру средиземноморское настроение, оставаясь при этом нейтральной по оттенку. Белая поверхность с рельефом мягко играет со светом и не спорит с мебелью.

Для классических кухонь и интерьеров с элементами прованса дизайнеры выбирают плитку с цветочным рисунком. В светлой кухне с фасадами с филёнками такой фартук становится единственным ярким акцентом, подчёркивая элегантность пространства. В подобных проектах важно продумать освещение, чтобы не возникал эффект тусклой рабочей зоны и не повторялась ситуация, когда один круглый предмет меняет всю геометрию столовой.

"Фактурная плитка выигрывает при мягком боковом свете: рельеф начинает работать, и кухня выглядит глубже без использования ярких оттенков", — считает планировщик интерьеров, обозреватель Pravda.Ru Анна Карпова.

Яркая плитка или нейтральная фактура

Плитка с геометрией или активным рисунком создаёт выразительный акцент и помогает зонировать кухню. Она подходит для современных интерьеров, где фартук играет главную роль.

Нейтральные варианты — майолика, рельефная белая плитка — более универсальны. Они поддерживают спокойную цветовую гамму и делают акцент на текстуре, а не на цвете. Такой подход часто выбирают для кухонь с выразительными фасадами или сложной планировкой, сообщает сайт IVD.ru.

Советы по выбору плитки для фартука

  • Определите стиль кухни — современный, классический, скандинавский или прованс.
  • Подберите оттенок плитки с учётом фасадов, столешницы и напольного покрытия.
  • Оцените практичность материала: устойчивость к влаге, жиру и чистящим средствам.
  • Проверьте, как плитка выглядит при разном освещении — дневном и искусственном.
  • Продумайте формат укладки и наличие декоративных вставок.

Популярные вопросы

Как выбрать плитку для маленькой кухни

Лучше отдать предпочтение светлым оттенкам или мелкому рисунку, чтобы пространство не выглядело перегруженным.

Сколько стоит отделка фартука плиткой

Стоимость зависит от формата, бренда и сложности укладки. Геометрические и декоративные варианты обычно требуют более точной подгонки.

Что лучше — гладкая или фактурная плитка

Гладкая проще в уходе, а фактурная добавляет выразительность. Выбор зависит от стилистики кухни и готовности уделять время уходу.

Автор Дарья Лебедева
Дарья Лебедева — дизайнер интерьеров с 14-летним стажем. Анализирует планировки, помогает выбирать отделку и мебель.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом кухня стиль советы дизайн ремонт интерьер квартира
Новости Все >
Забытые инфекции могут приехать в чемоданах: заслон может поставить простой фильтр
Заморозки переписывают планы дачников: средства, которые удерживают будущие плоды
НАТО накачивает Сувалкский коридор: участок может обернуться огневым котлом
Луна примет удар, который вспыхнёт ярче Венеры: сценарий судного дня уже просчитан
17 февраля небо исказит привычный полдень: Солнце потеряет центр и вспыхнет по краям
Топливо дорожает второй год подряд: что толкает Новосибирск к рекордам
Telegram замедляют без запрета: странный сценарий, который пугает сильнее блокировки
Ставка упала, а платёж нет: когда рефинансирование работает, а когда подводит
Сувалкский коридор накаляется: разговоры о блокаде ведут к опасной черте
Сельский стаж превращается в деньги: кому надбавку начисляют автоматически
Сейчас читают
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Недвижимость
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Лоферы проигрывают лёгкости, кроссовки — изяществу: тренд весны-2026 нашёл баланс
Красота и стиль
Лоферы проигрывают лёгкости, кроссовки — изяществу: тренд весны-2026 нашёл баланс
Тело подтягивается само: 7 домашних упражнений, которые работают без усилий
Новости спорта
Тело подтягивается само: 7 домашних упражнений, которые работают без усилий
Популярное
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора

Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.

Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки
Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться Ленар Кашапов Тук-тук исчез навсегда: как бесстыковой путь превратил поезд в стального гепарда Сергей Милешкин Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская
Тонкий, лёгкий, но мощный: материал, который выталкивает OSB и сайдинг с рынка
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Томаты обгоняют грядку за грядкой: одна хитрость запускает мощный рост с первого дня
Томаты обгоняют грядку за грядкой: одна хитрость запускает мощный рост с первого дня
Последние материалы
Визуальный мусор на свалку: чем заменить плинтус, чтобы интерьер выглядел на миллион
Ромашки уходят в тень: мексиканский куст вспыхивает в саду ярче июльского солнца
Одна куртка вместо всей капсулы: секрет кроя, который сделает вас иконой стиля весной
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Картофель покрывается золотой корочкой, сыр тянется нитями: ужин, который тает во рту
Весна выбирает максимализм: кожаная куртка с акцентным воротником в центре внимания
Подледный рейх: как Германия построила города там, где человек не может выжить
Скучная стена исчезает под зелёным потоком: растения, которые добавят в сад объёма
Заморозки переписывают планы дачников: средства, которые удерживают будущие плоды
Убить короля в пеленках: хитрый и жестокий план обезьян по захвату саванны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.