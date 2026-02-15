Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Кондратьев

Визуальный мусор на свалку: чем заменить плинтус, чтобы интерьер выглядел на миллион

Недвижимость

Нижняя линия стены больше не обязана заканчиваться привычной планкой. В интерьерах 2026 года дизайнеры всё чаще отказываются от классических плинтусов в пользу более лаконичных и технологичных решений. Тренд на "чистую геометрию" меняет подход к оформлению пола и стен.

Теневой профиль в интерьере
Фото: Pravda.ru by Илья Кондратьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Теневой профиль в интерьере

Почему дизайнеры пересматривают роль плинтуса

Традиционный плинтус долгие годы считался обязательным элементом отделки, скрывающим стык между стеной и полом. Однако современные стили — минимализм, хай-тек, лофт — требуют аккуратных линий и отсутствия лишних деталей. Выступающая планка начинает восприниматься как визуальный шум.

"Традиционные плинтусы всё чаще воспринимаются как архаичный элемент, который разрушает гармонию в современных интерьерах", — отмечает архитектор-дизайнер Дмитрий Юдин.

Кроме того, классический плинтус осложняет монтаж дверей скрытого типа и не всегда гармонирует с однотонной покраской стен или декоративной штукатуркой. В проектах с тёплым полом и сложной подсветкой его функциональность также ставится под сомнение. Особенно это заметно там, где изначально допущены ошибки в интерьере, сжимающие пространство.

"Отказ от выступающих элементов усиливает ощущение цельности пространства и подчёркивает архитектуру стен", — считает архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам, обозреватель Pravda.Ru Анастасия Кузнецова.

Современные альтернативы: от пробки до теневого профиля

Одним из популярных решений стал пробковый демпфер. Узкая лента из натуральной пробки формирует мягкий переход между стеной и ламинатом или паркетом. Материал подчёркивает экологичность интерьера и легко монтируется на клей.

Для кухонь и ванных комнат применяют жидкую пробку — герметик с пробковой крошкой, устойчивый к влаге и загрязнениям. Он обеспечивает аккуратный стык без дополнительного декора, хотя его демонтаж может быть сложным.

Эффектным архитектурным приёмом считается теневой профиль. Между стеной и полом оставляют небольшой зазор, создающий ощущение "парящей" стены. Внутрь часто монтируют LED-подсветку, что усиливает глубину пространства и подходит для премиальных интерьеров.

"Теневой зазор требует идеальной подготовки основания: любые неровности будут заметны сразу", — считает инженер строительного контроля, обозреватель Pravda.Ru Роман Волков.

Не менее востребован скрытый плинтус. Он устанавливается вровень со стеной и позволяет спрятать кабели или технические элементы. Монтаж требует предварительной подготовки стен, но результат — строгая и чистая линия без выступов.

Практичные решения для повседневных интерьеров

В проектах с керамогранитом, линолеумом или ламинатом применяются окантовочные профили из пластика и металла. Их фиксируют клеем или дюбелями, а гибкие версии подходят для сложной геометрии помещения.

Отдельное направление — стеклянные вставки. Они влагостойкие, прочные и позволяют реализовать индивидуальный дизайн, включая гравировку или фотопечать. Однако стекло требует регулярного ухода, поскольку на нём заметны пыль и отпечатки. В помещениях с повышенной влажностью также важно учитывать, как организована вентиляция и не повторяется ли сценарий, при котором ванная перестаёт превращаться в катастрофу.

Сравнение классического плинтуса и современных альтернатив

Классический плинтус прост в установке и привычен в эксплуатации, но визуально делит пространство и может утяжелять интерьер. Он подходит для традиционных стилей и бюджетного ремонта.

Современные решения — теневой профиль, скрытый плинтус, пробковые элементы — обеспечивают более аккуратный вид и лучше сочетаются с однотонной отделкой стен и дверями скрытого монтажа. Однако они требуют более тщательной подготовки основания и часто увеличивают стоимость проекта.

Выбор зависит от задач: если приоритет — минимализм и технологичность, альтернативы выглядят убедительнее, сообщает "Стерлеград".

Советы по выбору альтернативы

  • Определите тип помещения: спальня, гостиная, кухня или ванная.
  • Оцените уровень влажности и наличие тёплого пола.
  • Согласуйте решение с типом напольного покрытия — паркет, ламинат, керамогранит.
  • Учтите бюджет и сложность монтажа, особенно если планируется скрытая подсветка.
  • Обсудите проект с дизайнером до начала отделочных работ.

Популярные вопросы

Как выбрать решение для квартиры с тёплым полом

Важно учитывать расширение материалов и выбирать гибкие или специализированные профили, совместимые с системой отопления.

Сколько стоит монтаж теневого профиля

Цена зависит от сложности проекта, длины периметра и наличия LED-подсветки. Обычно это дороже классического плинтуса.

Что лучше — скрытый плинтус или пробковый демпфер

Для современных минималистичных интерьеров чаще выбирают скрытый плинтус. Для экологичных и натуральных покрытий подойдёт пробковый вариант.

Автор Илья Кондратьев
Илья Кондратьев — специалист по эксплуатации жилья с 18-летним стажем. Анализирует работу УК, инженерные системы и содержание домов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом дизайн ремонт советы интерьер квартира технологии архитектура
