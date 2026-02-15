Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни

Маленькая кухня способна стать удобной, если продумать каждую деталь. Но одна неточная деталь в ремонте — и пространство начинает буквально "сжиматься". Особенно это заметно в хрущёвках, где на кухню отводится всего пять-шесть квадратных метров.

Уютная маленькая кухня
Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain
Уютная маленькая кухня

Почему маленькая кухня требует точных решений

Кухня в хрущёвке — это пространство, где каждый сантиметр работает на результат. Здесь нельзя позволить себе случайные решения в выборе гарнитура, фартука, техники или освещения. Ошибки в планировке визуально уменьшают помещение и усложняют повседневную готовку.

"На маленькой кухне главная ценность не декор, а логика размещения. Если гарнитур и техника подобраны без учёта реальных проходов и сценариев движения, теснота ощущается даже при аккуратном ремонте", — считает архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам, обозреватель Pravda.Ru Анастасия Кузнецова .

Многие ориентируются на картинки из каталогов, не учитывая реальные габариты комнаты. В результате стильный тёмный фартук или массивные ручки выглядят эффектно, но в жизни "утяжеляют" интерьер. Важно помнить: компактная кухня — это не компромисс, а задача на грамотную эргономику.

Ошибка 1: шкафы не до потолка

Стандартные навесные шкафы часто заканчиваются ниже потолка. Оставшееся пространство не используется функционально и собирает пыль. При этом линия гарнитура визуально "обрывается", и потолок кажется ниже.

Шкафы до потолка создают ощущение вертикали и дают дополнительное хранение для посуды и мелкой бытовой техники. Такой подход помогает избежать хаоса на столешнице и поддерживать порядок.

Ошибка 2: тёмный кухонный фартук

На визуализациях тёмный фартук смотрится контрастно и стильно. Но в пространстве 5 квадратных метров он начинает "давить", особенно при слабом освещении. Глубокие оттенки поглощают свет и делают кухню теснее.

Лучше выбирать светлый фартук и нейтральную столешницу. Глянцевые поверхности отражают свет от потолочных светильников и светодиодной подсветки, создавая эффект расширения.

"Освещение в кухне — это не только эстетика, но и безопасность. Если рабочая зона остаётся в тени, возрастает риск бытовых травм и перегрузки электрики из-за точечных доработок после ремонта", — считает электрик, обозреватель Pravda.Ru Алексей Фрол .

Ошибка 3: массивные ручки и отдельно стоящая техника

Фигурные ручки добавляют к глубине шкафа несколько сантиметров. В узком проходе это критично: можно постоянно задевать мебель одеждой. Альтернатива — профиль-ручка или система push-to-open.

Отдельно стоящая плита шириной 60 см занимает больше места, чем встроенная варочная панель 45 см и духовой шкаф в колонне. Встраиваемая техника дороже, но позволяет выстроить компактную линию фасадов и освободить рабочую зону.

"Когда техника установлена без учёта габаритов и вентиляционных зазоров, это влияет не только на удобство, но и на срок службы приборов. На малых площадях просчёты особенно заметны", — считает инженер строительного контроля, обозреватель Pravda.Ru Роман Волков .

Пять-шесть квадратных метров — это немного. Но продуманная встроенная техника, светлая отделка и грамотное хранение позволяют превратить даже компактную кухню в удобное пространство. Об этом сообщает InMyroom.

Встроенная техника или отдельно стоящая

  1. Встроенная техника экономит место и формирует цельный дизайн.
  2. Отдельные приборы проще заменить, но они "разбивают" линию гарнитура.
  3. Узкие варочные панели и духовые шкафы подходят для малогабариток.
  4. Классическая плита чаще требует больше свободного пространства.

Плюсы и минусы решений для маленькой кухни

Продуманная планировка даёт ощутимые преимущества.

Плюсы:

  1. Рациональное использование каждого сантиметра.
  2. Больше систем хранения без расширения площади.
  3. Визуальное расширение за счёт света и цвета.

Минусы:

  1. Более высокая стоимость встроенной техники.
  2. Необходимость точных замеров и проектирования.

Советы по ремонту маленькой кухни

  1. Точно измерьте помещение с учётом выступов и коммуникаций.
  2. Определите приоритет: хранение, техника или рабочая зона.
  3. Выберите светлые фасады и продуманную подсветку.
  4. Рассмотрите встроенные решения подходящей ширины.

Популярные вопросы о ремонте маленькой кухни

Как выбрать гарнитур для кухни 5-6 м²?

Лучше отдавать предпочтение шкафам до потолка и лаконичной фурнитуре.

Сколько стоит встроенная техника?

Цена зависит от бренда и формата, но узкие модели обычно дороже стандартных.

Что лучше для компактной кухни — глянец или мат?

Глянец отражает свет и визуально расширяет пространство, мат практичнее в уходе.

Автор Дарья Лебедева
Дарья Лебедева — дизайнер интерьеров с 14-летним стажем. Анализирует планировки, помогает выбирать отделку и мебель.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
