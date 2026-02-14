Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Рябов

Одна акцентная зона меняет всё пространство: прием, который добавит объем без ремонта

Недвижимость

Каменный шпон стремительно закрепился в трендах интерьерного дизайна 2026 года. Он позволяет создать эффект массивной каменной стены без лишней нагрузки на перекрытия и бюджет. Этот материал выбирают для акцентных зон в гостиной, кухне и даже спальне.

Современный интерьер стены
Фото: Pravda.Ru by Сергей Рябов is licensed under publiс domain
Современный интерьер стены

Что такое каменный шпон и какие виды актуальны в 2026 году

Каменный шпон, или stone veneer, — это тонкий слой натурального камня толщиной 1-3 мм, закреплённый на гибкой основе. В отличие от гибкого камня или декоративной штукатурки с крошкой, здесь используется именно природный материал с уникальным рисунком.

Технология производства позволяет аккуратно отделять тончайшие пласты от каменного слэба, сохраняя фактуру и глубину цвета. Благодаря этому шпон выглядит как массивная кладка, но остаётся лёгким и удобным в монтаже.

"Натуральный каменный шпон ценят не только за эстетику, но и за возможность снизить нагрузку на стены без потери визуального эффекта массива", — считает инженер строительного контроля, обозреватель Pravda.Ru Роман Волков .

На рынке востребованы несколько видов: сланец с выразительной слоистой структурой, тёплый песчаник, прочный кварцит и полупрозрачный оникс для проектов с подсветкой.

Где использовать: гостиная, кухня, ванная

В жилых пространствах каменный шпон чаще применяют для акцентной стены. В гостиной он формирует фокусную точку и хорошо сочетается с приёмами из практики создания уютной атмосферы, где свет и текстиль усиливают восприятие фактуры.

На кухне материал используют для фартука или зонирования. Лучше выбирать плотный сланец или кварцит с гладкой поверхностью, чтобы облегчить уход. Важно выполнить качественную гидрофобную обработку и аккуратно оформить швы.

"В зоне кухни и ванной ключевое значение имеет защита поверхности — без правильной пропитки даже качественный камень может потерять внешний вид", — отмечает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda.Ru Павел Сидоров .

В ванной шпон уместен для декоративной стены вне зоны прямого попадания воды. Для душевых чаще выбирают альтернативные решения, включая современные стеновые панели.

Каменный шпон, гибкий камень или керамогранит

При выборе отделки важно учитывать не только внешний вид, но и эксплуатационные характеристики.

  • Каменный шпон обеспечивает натуральную фактуру и сравнительно небольшой вес. Он создаёт премиальный акцент, но требует аккуратного монтажа и обязательной пропитки.
  • Гибкий камень проще в работе и дешевле, однако рисунок может повторяться, а устойчивость к механическим повреждениям ниже.
  • Керамогранит под камень отличается высокой прочностью и влагостойкостью. Он подходит для влажных зон, но значительно тяжелее и требует профессиональной укладки. Об этом сообщает издание "Лови инсайд".

Плюсы и минусы каменного шпона

Перед покупкой стоит оценить сильные и слабые стороны материала.

К преимуществам относятся:

  • Натуральный рисунок без повторений.
  • Малый вес по сравнению с плиткой.
  • Эффект массивной кладки.
  • Экологичность.
  • Возможность оформления колонн и сложных поверхностей.

Среди ограничений:

  • Хрупкость при резке.
  • Необходимость регулярной пропитки.
  • Высокая стоимость комплексного монтажа.

Советы по выбору и монтажу каменного шпона

Чтобы отделка служила долго, важно соблюдать базовые этапы:

  1. Подготовить ровную и сухую поверхность.
  2. Использовать рекомендованный клей для натурального камня.
  3. Наносить состав и на стену, и на панель.
  4. После монтажа выполнить затирку и двойную гидрофобную обработку.

Рациональнее оформить одну выразительную акцентную стену, чем облицовывать всё помещение менее качественным материалом.

Популярные вопросы о каменном шпоне

Как выбрать каменный шпон для кухни?

Оптимальны плотные породы с гладкой поверхностью. Обязательна защита от влаги и жира.

Сколько стоит монтаж?

В зависимости от породы и сложности укладки итоговая стоимость "под ключ" может варьироваться в широком диапазоне.

Можно ли использовать шпон в ванной?

Да, но вне зоны прямого попадания воды и с обязательной пропиткой.

Автор Сергей Рябов
Рябов Сергей Викторович — отделочник с 22-летним стажем. Объясняет технологии шпаклёвки, покраски и оклейки без типовых ошибок.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом ремонт интерьер квартира
Новости Все >
НАТО накачивает Сувалкский коридор: участок может обернуться огневым котлом
Луна примет удар, который вспыхнёт ярче Венеры: сценарий судного дня уже просчитан
17 февраля небо исказит привычный полдень: Солнце потеряет центр и вспыхнет по краям
Топливо дорожает второй год подряд: что толкает Новосибирск к рекордам
Telegram замедляют без запрета: странный сценарий, который пугает сильнее блокировки
Ставка упала, а платёж нет: когда рефинансирование работает, а когда подводит
Сувалкский коридор накаляется: разговоры о блокаде ведут к опасной черте
Сельский стаж превращается в деньги: кому надбавку начисляют автоматически
Болезнь-призрак из учебников возвращается: симптомы могут ждать своего часа 15 лет
Заморозки отступили, а растение всё равно под ударом: опасность приходит вместе с теплом
Сейчас читают
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Еда и рецепты
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Садоводство, цветоводство
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Садоводство, цветоводство
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Популярное
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора

Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.

Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки
Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться Ленар Кашапов Тук-тук исчез навсегда: как бесстыковой путь превратил поезд в стального гепарда Сергей Милешкин Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская
Тонкий, лёгкий, но мощный: материал, который выталкивает OSB и сайдинг с рынка
Томаты обгоняют грядку за грядкой: одна хитрость запускает мощный рост с первого дня
Луна примет удар, который вспыхнёт ярче Венеры: сценарий судного дня уже просчитан
Луна примет удар, который вспыхнёт ярче Венеры: сценарий судного дня уже просчитан
Последние материалы
Хилая рассада уходит в прошлое: подкормка, которая запускает скрытые резервы роста
15 февраля: Сретение, YouTube и День памяти воинов-интернационалистов
Посылки тонут в складах: нехватка сотрудников замедлила почту страны
Курорты Таиланда манят ценами: за 60 тысяч дают уровень, который раньше был элитным
Цветы, будто подсвеченные изнутри: сорт, превращающий участок в тихий праздничный зал
Утерянный телефон может обнулить счёт: как остановить чужие операции
Накрывает в самолёте? Эти шаги быстро оборвут нарастающую панику и вернут контроль
Зажатое тело старит быстрее лет: мобильность стала недостающим звеном здоровья
Места, где тени ведут себя иначе: тут отмечают аномалии, не укладывающиеся в нормы
Вибрация есть, результата нет: почему платформа уступает обычной ходьбе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.