Одна акцентная зона меняет всё пространство: прием, который добавит объем без ремонта

Каменный шпон стремительно закрепился в трендах интерьерного дизайна 2026 года. Он позволяет создать эффект массивной каменной стены без лишней нагрузки на перекрытия и бюджет. Этот материал выбирают для акцентных зон в гостиной, кухне и даже спальне.
Каменный шпон, или stone veneer, — это тонкий слой натурального камня толщиной 1-3 мм, закреплённый на гибкой основе. В отличие от гибкого камня или декоративной штукатурки с крошкой, здесь используется именно природный материал с уникальным рисунком.
Технология производства позволяет аккуратно отделять тончайшие пласты от каменного слэба, сохраняя фактуру и глубину цвета. Благодаря этому шпон выглядит как массивная кладка, но остаётся лёгким и удобным в монтаже.
"Натуральный каменный шпон ценят не только за эстетику, но и за возможность снизить нагрузку на стены без потери визуального эффекта массива", — считает инженер строительного контроля, обозреватель Pravda.Ru Роман Волков .
На рынке востребованы несколько видов: сланец с выразительной слоистой структурой, тёплый песчаник, прочный кварцит и полупрозрачный оникс для проектов с подсветкой.
В жилых пространствах каменный шпон чаще применяют для акцентной стены. В гостиной он формирует фокусную точку и хорошо сочетается с приёмами из практики создания уютной атмосферы, где свет и текстиль усиливают восприятие фактуры.
На кухне материал используют для фартука или зонирования. Лучше выбирать плотный сланец или кварцит с гладкой поверхностью, чтобы облегчить уход. Важно выполнить качественную гидрофобную обработку и аккуратно оформить швы.
"В зоне кухни и ванной ключевое значение имеет защита поверхности — без правильной пропитки даже качественный камень может потерять внешний вид", — отмечает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda.Ru Павел Сидоров .
В ванной шпон уместен для декоративной стены вне зоны прямого попадания воды. Для душевых чаще выбирают альтернативные решения, включая современные стеновые панели.
При выборе отделки важно учитывать не только внешний вид, но и эксплуатационные характеристики.
Перед покупкой стоит оценить сильные и слабые стороны материала.
К преимуществам относятся:
Среди ограничений:
Чтобы отделка служила долго, важно соблюдать базовые этапы:
Рациональнее оформить одну выразительную акцентную стену, чем облицовывать всё помещение менее качественным материалом.
Оптимальны плотные породы с гладкой поверхностью. Обязательна защита от влаги и жира.
В зависимости от породы и сложности укладки итоговая стоимость "под ключ" может варьироваться в широком диапазоне.
Да, но вне зоны прямого попадания воды и с обязательной пропиткой.
