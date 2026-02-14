Ипотека рванула вслед за ценами: 8,7% за год подталкивают покупателей идти на риски

Рынок новостроек в России вновь оказался в центре внимания: по итогам 2025 года квадратные метры заметно подорожали. Темпы роста оказались выше инфляции, что усилило дискуссию о доступности жилья. Спрос на ипотеку при этом ускорился на фоне изменений условий господдержки. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Цены на новостройки обогнали инфляцию

По итогам 2025 года стоимость первичного жилья выросла на 8,7%. Этот показатель превысил инфляцию, а значит, квадратный метр подорожал в реальном выражении. Речь идет о сегменте недвижимость, где значительная часть сделок совершается с привлечением ипотеки.

"И вот такое ускорение у нас было и в прошлом, когда начинало обсуждаться ужесточение условий льготной ипотеки. Мы видели активизацию спроса, и такая активизация спроса на жилищные кредиты — она раньше была недлительной. Думаем, что и сейчас будет не очень длительной", — сказала глава регулятора.

Рост цен в условиях активного кредитования требует аккуратной оценки рисков.

"Когда жильё дорожает быстрее инфляции, покупателю важно понимать, за счёт чего формируется цена — себестоимости строительства или ажиотажного спроса. В противном случае есть риск переплаты", — считает оценщик недвижимости, обозреватель Pravda. ru Зайцев Роман.

Почему растёт спрос на ипотеку

Обсуждение корректировок льготных программ традиционно подталкивает людей ускорять решение о покупке. Это формирует краткосрочный всплеск заявок и увеличивает объёмы кредитования.

После вступления новых условий в силу активность обычно снижается. Ситуация во многом зависит от процессов в сфере экономика и бизнес, включая уровень ключевой ставки и инфляционные ожидания.

Дополнительный фактор — юридические и договорные нюансы сделок.

"При росте цен увеличивается и стоимость возможной ошибки. Покупателям стоит особенно внимательно проверять договор долевого участия и условия обременений", — считает Юрист по недвижимости (сделки, споры, обременения), обозреватель Pravda. ru Анна Мороз.

Доступность жилья и нагрузка на семьи

Подорожание на 8,7% при более низкой инфляции снижает относительную доступность квартир для части граждан. Особенно это заметно для семей с ограниченным первоначальным взносом.

Ипотека остаётся основным инструментом покупки, но при высоких ставках растёт долговая нагрузка. Банки ужесточают требования к заёмщикам, а некоторые покупатели откладывают сделку, ожидая более стабильной макроэкономической ситуации, сообщает издание "Постньюс"

В таких условиях эксперты советуют тщательно рассчитывать бюджет и учитывать не только цену покупки, но и будущие расходы на содержание жилья.