Кирилл Фёдоров

Ипотека рванула вслед за ценами: 8,7% за год подталкивают покупателей идти на риски

Недвижимость

Рынок новостроек в России вновь оказался в центре внимания: по итогам 2025 года квадратные метры заметно подорожали. Темпы роста оказались выше инфляции, что усилило дискуссию о доступности жилья. Спрос на ипотеку при этом ускорился на фоне изменений условий господдержки. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цены на новостройки обогнали инфляцию

По итогам 2025 года стоимость первичного жилья выросла на 8,7%. Этот показатель превысил инфляцию, а значит, квадратный метр подорожал в реальном выражении. Речь идет о сегменте недвижимость, где значительная часть сделок совершается с привлечением ипотеки.

"И вот такое ускорение у нас было и в прошлом, когда начинало обсуждаться ужесточение условий льготной ипотеки. Мы видели активизацию спроса, и такая активизация спроса на жилищные кредиты — она раньше была недлительной. Думаем, что и сейчас будет не очень длительной", — сказала глава регулятора.

Рост цен в условиях активного кредитования требует аккуратной оценки рисков.

"Когда жильё дорожает быстрее инфляции, покупателю важно понимать, за счёт чего формируется цена — себестоимости строительства или ажиотажного спроса. В противном случае есть риск переплаты", — считает оценщик недвижимости, обозреватель Pravda. ru Зайцев Роман.

Почему растёт спрос на ипотеку

Обсуждение корректировок льготных программ традиционно подталкивает людей ускорять решение о покупке. Это формирует краткосрочный всплеск заявок и увеличивает объёмы кредитования.

После вступления новых условий в силу активность обычно снижается. Ситуация во многом зависит от процессов в сфере экономика и бизнес, включая уровень ключевой ставки и инфляционные ожидания.

Дополнительный фактор — юридические и договорные нюансы сделок.

"При росте цен увеличивается и стоимость возможной ошибки. Покупателям стоит особенно внимательно проверять договор долевого участия и условия обременений", — считает Юрист по недвижимости (сделки, споры, обременения), обозреватель Pravda. ru Анна Мороз.

Доступность жилья и нагрузка на семьи

Подорожание на 8,7% при более низкой инфляции снижает относительную доступность квартир для части граждан. Особенно это заметно для семей с ограниченным первоначальным взносом.

Ипотека остаётся основным инструментом покупки, но при высоких ставках растёт долговая нагрузка. Банки ужесточают требования к заёмщикам, а некоторые покупатели откладывают сделку, ожидая более стабильной макроэкономической ситуации, сообщает издание "Постньюс"

В таких условиях эксперты советуют тщательно рассчитывать бюджет и учитывать не только цену покупки, но и будущие расходы на содержание жилья.

Автор Кирилл Фёдоров
Фёдоров Кирилл Михайлович — риелтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы ипотека инфляция экономика центробанк новостройки недвижимость
