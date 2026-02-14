Чёрная корка тает сама: простой пакет превращает посуду в зеркало

Пригоревший жир и плотный нагар на сковороде часто кажутся приговором даже для качественной посуды. Со временем поверхность тускнеет, а отмыть её обычной губкой становится всё сложнее. Однако вернуть чистоту можно без агрессивной химии и дорогих средств — с помощью простого домашнего метода. Об этом сообщает "Стерлеград".
Идея метода проста: создать замкнутую среду, в которой очищающий состав будет дольше и равномернее воздействовать на загрязнение. Для этого сковороду помещают в плотный полиэтиленовый пакет с активным раствором, который размягчает пригоревший жир и нагар.
Используются доступные компоненты: 250 мл газированного напитка с ортофосфорной кислотой, по 2 столовые ложки пищевой соды и средства для мытья посуды, 1 столовая ложка крупной соли. Похожий принцип мягкого воздействия применяется и в других домашних способах уборки, где важно не повредить поверхность.
Метод не требует специальных навыков и занимает минимум активного времени.
При сильных загрязнениях процедуру допускается повторить. Метод подходит для чугуна, нержавеющей стали и керамики.
Пакет не даёт влаге испаряться, поэтому активные вещества дольше контактируют с загрязнением. Ортофосфорная кислота размягчает нагар, сода и соль усиливают эффект, а моющее средство расщепляет жир. Аналогичный щадящий подход используют и при уходе за кухонной посудой, когда важно сохранить внешний слой.
"Замкнутая среда усиливает действие раствора без риска повредить металл или покрытие, что особенно важно для старой посуды", — считает специалист по уходу за напольными покрытиями и поверхностями, обозреватель Pravda. Ru Степан Павлов.
Промышленные средства действуют быстрее, но часто имеют резкий запах и требуют защиты рук и дыхания. Домашний способ мягче, дешевле и безопаснее для регулярного применения. Его минус — необходимость подождать, но риск повреждения поверхности заметно ниже.
Для деликатных покрытий метод лучше тестировать на небольшом участке и избегать активного трения.
Важно наличие ортофосфорной кислоты — именно она размягчает нагар.
Чистку можно повторять до полного удаления загрязнений.
