Шорохи в стене — не мистика: за гипсокартоном растёт колония, и дом уже в зоне риска

Шорохи и скрежет за гипсокартоном — тревожный сигнал для владельца частного дома. Чаще всего это означает, что в утеплителе поселились мыши и начали строить гнёзда. Проблема стала особенно актуальной с появлением каркасных технологий, где стены представляют собой многослойную конструкцию с мягкой "начинкой". Разбираемся, почему грызуны выбирают утеплитель и как защитить дом от мышиной колонии. Об этом сообщает Rambler.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мышь

Почему мыши селятся именно в стенах

В старых кирпичных или бетонных домах грызунам было сложно устроиться внутри стены. Современные конструкции устроены иначе: каркас, утеплитель, пароизоляция и отделка создают тёплое, сухое и защищённое пространство.

Для мышей это идеальные условия:

тепло и отсутствие сквозняков;

защита от хищников;

близость кухни, кладовой или мусора;

мягкий материал для гнезда.

Особенно привлекательны волокнистые и плитные утеплители. Несмотря на то что минеральная вата и стекловата вызывают раздражение у человека, мышам они почти не мешают — грызуны спокойно прогрызают ходы и формируют внутри "комнаты".

Чаще всего мыши селятся в:

пенопласте (пенополистироле);

минеральной вате и стекловате;

экструдированном пенополистироле (XPS).

Как только в утеплителе появляется пара грызунов, через несколько месяцев может сформироваться целая колония. Они не живут поодиночке, а размножаются быстро, оставаясь за слоем отделки.

Что делать, если мыши уже поселились в утеплителе

Ультразвуковые отпугиватели, резкие запахи и народные средства внутри стены почти не работают. В глубине утеплителя мыши их не ощущают. Кошка может поймать случайную особь в комнате, но не справится с колонией в стене.

Если вы замечаете характерные шорохи, царапанье и запах, лучше не затягивать и действовать сразу — иногда достаточно простых мер, похожих на те, что используют в самодельных ловушках.

Нужен последовательный комплексный подход.

Уничтожить грызунов. Используются профессиональные приманки, яды или услуги службы дератизации.

Найти и перекрыть пути проникновения. Обычно это щели внизу фасада, возле фундамента, вводов коммуникаций. Их закрывают металлической сеткой и герметиком.

При необходимости заменить утеплитель. В заражённом материале остаются запахи и следы жизнедеятельности, которые могут привлечь новых мышей.

Без устранения входов новые грызуны придут снова — на запах прежней колонии.

Как правильно защитить утеплитель от мышей

Самый надёжный способ — создать физический барьер между улицей и утеплителем. Лучше всего для этого подходит мелкоячеистая металлическая сетка.

Требования к защите:

диаметр прутка — от 1 мм;

размер ячейки — не более 6 мм;

установка под фасадной отделкой;

обязательное перекрытие всех уязвимых зон.

"При защите сеткой самое главное — полностью закрыть все уязвимые места сплошным 'коконом'. Если останется хотя бы одно незащищённое место, мыши его найдут. Лучше всего, если сетку будут монтировать сами строители сразу поверх фундамента — ещё на этапе возведения каркаса дома. Не надо обшивать сеткой весь дом целиком, но хотя бы на полметра выше уровня самых высоких прилегающих к дому сугробов она должна быть", — советует Ильдар Ахтямов.

Дополнительно важно не допускать условий, которые делают дом привлекательным для грызунов. Например, сырость и затхлый воздух только усиливают проблему — поэтому полезно следить за микроклиматом и вентиляцией, как в случаях, когда появляются признаки мышей в доме.

Какие утеплители меньше привлекают мышей

Полной гарантии не даёт ни один материал, но есть варианты, которые грызунам сложнее использовать.

К таким относятся:

керамзит, перлит и вермикулит — гранулы невозможно прогрызть и трудно использовать для гнезда;

пеностекло — очень прочный материал;

эковата с антисептиками и антипиренами (обычная эковата без добавок может быть привлекательной).

"Из всех существующих на рынке утеплителей мыши не могут прогрызть только редко используемое в частном домостроении пеностекло. Из остальных материалов некоторые нравятся им меньше, некоторые больше, но такого, который даст полную гарантию непроникновения мышей, нет", — предупреждает эксперт.

Сравнение: утеплитель без защиты и утеплитель с сеткой

Если утеплитель установлен без физического барьера, грызуны могут проникнуть внутрь через малейшую щель. В каркасных домах это происходит особенно быстро.

Если же предусмотрена металлическая сетка и герметизация уязвимых мест, риск заселения резко снижается. Даже при использовании минеральной ваты такая защита делает конструкцию значительно безопаснее.

Плюсы и минусы разных способов защиты

Комплексная защита требует усилий, но экономит средства в будущем.

Плюсы:

предотвращение разрушения теплоизоляции;

снижение теплопотерь;

отсутствие запахов и санитарных проблем;

защита конструкций от повреждений.

Минусы:

дополнительные расходы на этапе строительства;

необходимость частичного вскрытия стены при уже возникшей проблеме;

сложность ремонта в готовом доме.

Советы по защите дома от мышей

Осмотрите фундамент и нижнюю часть фасада на наличие щелей.

Закройте все вводы коммуникаций металлической сеткой.

Установите барьер на этапе строительства или реконструкции.

Выбирайте утеплитель с учётом риска заселения.

Не храните мусор и корм для животных рядом с домом.

При первых признаках шума в стенах сразу принимайте меры.

Популярные вопросы о мышах в стенах

Помогает ли ультразвук против мышей в утеплителе?

Как правило, нет. Внутри стены сигнал почти не ощущается.

Можно ли обойтись без вскрытия стены?

Если колония небольшая и доступ перекрыт вовремя, иногда удаётся обойтись дератизацией. Но при сильном заражении утеплитель приходится менять.

Есть ли полностью "анти-мышиный" утеплитель?

Нет. Наиболее устойчивым считается пеностекло, но даже оно требует грамотной защиты конструкции.