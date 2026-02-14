Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Лебедева

Кухня 5 метров вырастает на глазах: один оттенок раздвигает стены без ремонта

Недвижимость

Маленькая кухня может выглядеть просторнее даже без перепланировки — иногда достаточно правильно выбрать цвет стен, фасадов и фартука. Привычное решение "покрасить всё в белый" работает не всегда: при плохом освещении белизна становится серой и плоской, а помещение превращается в тесную коробку. Дизайнеры советуют использовать более сложные оттенки и играть с контрастами, чтобы создать эффект глубины и воздуха. Об этом сообщает Rambler.

Матовая кухня
Фото: Pravda.Ru by Анастасия Кузнецова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Матовая кухня

Почему белый цвет не всегда увеличивает пространство

Белый действительно считается универсальным цветом для маленьких помещений. Он отражает свет и визуально облегчает интерьер. Но на практике монохромная белая кухня в 5-6 квадратных метров может выглядеть не просторной, а "зажатой".

Проблема чаще всего в освещении. Если в кухне мало естественного света, белые поверхности перестают "светиться" и превращаются в глухую сероватую плоскость. Кроме того, стерильность без теней и оттенков убирает ощущение глубины, и помещение кажется замкнутым.

"Отсутствие теневых переходов лишает пространство глубины — взгляд не находит точек фокусировки и воспринимает помещение как замкнутый объём. Но несколько приглушённых оттенков на дальних поверхностях создадут иллюзию глубины эффективнее, чем тотальный белый", — отмечает архитектор и дизайнер Марина Павлова.

Как цвет "обманывает" восприятие в маленькой кухне

Визуальное расширение пространства строится на трёх ключевых принципах. Именно они объясняют, почему тёмные и сложные оттенки иногда работают лучше, чем белый.

Светлотный контраст

Если дальняя стена чуть светлее боковых, мозг воспринимает её как более удалённую. Даже разница в пару тонов способна сделать кухню визуально глубже. Этот приём работает и внутри одной цветовой гаммы.

Температурный баланс

Холодные оттенки (серо-голубой, мятный, лавандовый) кажутся отступающими, а тёплые (персиковый, охра, терракота) визуально приближают поверхности. Поэтому холодный фон и тёплые акценты создают ощущение многослойности.

Тональная перспектива

Приглушённые и сложные оттенки на дальних поверхностях выглядят как будто "размытыми". Это создаёт эффект дымки и добавляет глубины даже в очень маленькой кухне.

"Разные оттенки одного цвета — мягкого мятного или лавандового — визуально отступают, 'раздвигая' стены. Ключ — в их сложности и приглушённости, которые создают эффект воздушной дымки и тональной перспективы", — объясняет дизайнер.

Какие оттенки лучше подходят для маленькой кухни

Главный принцип — не гнаться за чистым белым, а выбирать светлые, но сложные оттенки. Например:

  • слоновая кость;
  • светлый беж;
  • молочный с серым подтоном;
  • мягкий мятный;
  • серо-голубой;
  • приглушённая лаванда.

Такие цвета дают больше глубины и выглядят уютнее, особенно при искусственном освещении.

Как сочетать цвета, чтобы кухня казалась больше

Вертикальное зонирование

Если нижний ярус кухни сделать темнее, а верх — светлее, взгляд автоматически тянется вверх, и потолки кажутся выше. Внизу хорошо работают глубокие оттенки вроде индиго, графита или тёмной зелени, а верхние шкафы и потолок лучше оставить светлыми, но не снежно-белыми.

"Цветовое зонирование с вертикальной градацией от насыщенного к светлому добавляет высоты и воздуха даже компактным помещениям. Это создаёт направленное движение взгляда вверх и усложняет пространственную картину", — объясняет Марина Павлова.

Глубокие оттенки в нижнем ярусе особенно хорошо смотрятся, если дополнить интерьер спокойной фактурой и минимализмом — такой подход сегодня часто используют в тенденциях 2026 года.

Горизонтальное зонирование

Чтобы "раздвинуть" стены, дальнюю стену можно сделать холоднее и светлее, чем боковые. Например, серо-голубой или мягкий мятный оттенок на задней поверхности будет выглядеть более отдалённым, а кухня покажется шире.

Ещё один приём — использовать один цвет, но менять его насыщенность: более яркий оттенок возле окна и более приглушённый ближе к входу.

Почему фактура важнее, чем кажется

Даже правильно выбранный цвет может не сработать, если поверхность слишком блестящая. Глянец создаёт хаотичные блики и визуально дробит пространство. Матовые покрытия, наоборот, делают интерьер цельным и спокойным.

"Глянцевые поверхности, особенно в малогабаритных кухнях, создают хаотичные блики и дробят пространство. Тогда как матовые фактуры формируют цельное восприятие объёма. Они мягко рассеивают свет, делая пространство спокойным и монолитным", — объясняет дизайнер.

Чтобы кухня выглядела гармонично, важно учитывать не только цвет, но и детали вроде мебели и её расстановки — иногда даже привычная планировка с диваном может "съедать" ощущение пространства.

Ошибки, которые делают кухню визуально меньше

Чаще всего пространство "съедают" не сами метры, а неудачные дизайнерские решения.

Основные промахи:

  • слишком много ярких акцентов и контрастов;
  • крупный рисунок на плитке или обоях;
  • хаотичная подсветка с множеством точечных светильников;
  • резкий контраст между полом и стенами.

Особенно спорно выглядит сочетание тёмного пола и белых стен — оно создаёт эффект колодца.

"Да, стены кажутся выше, но площадь — меньше. Оптимальное решение — пол на один-два тона темнее стен, но в той же температурной гамме", — советует Марина Павлова.

Сравнение: белая кухня и кухня со сложными оттенками

Полностью белая кухня при хорошем дневном свете может выглядеть свежо и просторно. Но если света мало, она становится плоской и холодной.

Кухня в приглушённых оттенках, особенно с правильной температурой цвета и градацией тонов, создаёт более глубокое и объёмное восприятие. Она кажется уютнее и визуально "раздвигает" стены.

Плюсы и минусы нестандартных оттенков для маленькой кухни

Сложные цвета могут работать лучше белого, но требуют аккуратности.

Плюсы:

  • добавляют глубину и объём;
  • выглядят уютнее при искусственном свете;
  • делают интерьер более стильным;
  • меньше заметны загрязнения.

Минусы:

  • важно правильно подобрать освещение;
  • слишком тёмные оттенки могут утяжелить интерьер;
  • требуется чувство меры в сочетаниях.

Советы по выбору цвета для маленькой кухни

Оцените, сколько естественного света в помещении.

Откажитесь от чистого белого в пользу молочных и сложных оттенков.

Сделайте дальнюю стену чуть светлее или холоднее боковых.

Используйте вертикальное зонирование: тёмный низ, светлый верх.

Выбирайте матовые поверхности вместо глянца.

Не добавляйте больше 2-3 оттенков в интерьер.

Подбирайте пол на 1-2 тона темнее стен, но в одной температуре.

Популярные вопросы о цвете маленькой кухни

Какой цвет лучше всего расширяет кухню?

Лучше всего работают холодные приглушённые оттенки — серо-голубой, мятный, лавандовый, особенно на дальней стене.

Стоит ли делать кухню полностью белой?

Только если в помещении хорошее естественное освещение. В тёмной кухне белый может выглядеть плоско и усиливать ощущение тесноты.

Что лучше — матовые или глянцевые фасады?

Для маленькой кухни чаще рекомендуют матовые поверхности, так как они не создают хаотичных бликов и выглядят более цельно.

Автор Дарья Лебедева
Дарья Лебедева — дизайнер интерьеров с 14-летним стажем. Анализирует планировки, помогает выбирать отделку и мебель.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом кухня советы недвижимость
Новости Все >
Болезнь-призрак из учебников возвращается: симптомы могут ждать своего часа 15 лет
Заморозки отступили, а растение всё равно под ударом: опасность приходит вместе с теплом
Пираты сменили ром на регламенты: Балтийское море втягивают в опасную игру
Закрытые ворота, открытый интерес: граница Финляндии уже собирает тургруппы
Новый налог ударит по покупателям: жильё в Новосибирске может подорожать
Признание на стене обернётся бедой: 14 февраля может закончиться уголовкой
НАТО стягивает силы к Сувалкскому коридору: участок может стать огневым котлом
Огурцы дороже фруктов: что скрыто формирует шокирующую стоимость овоща
Смена поясов превращает ночь в утро: как пережить сбой, который мозг считает угрозой
Самокритика выходит из-под контроля: когда стремление к лучшему становится ловушкой
Сейчас читают
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Новости Армении
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Недвижимость
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Популярное
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей

Один куст, посаженный в феврале, может превратить сад в настоящий магнит для бабочек и пчёл. Но есть важный приём, который решает всё.

Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Ягоды висят крупными рубинами: простой способ сделать вишню крупнее и слаще
Тук-тук исчез навсегда: как бесстыковой путь превратил поезд в стального гепарда Сергей Милешкин Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна Александр Рощин
Нежность под шоколадной глазурью: блинный торт, который удаётся с первого раза
Цветение до сентября и ноль капризов: многолетники, которые растут на любом грунте
Лоферы проигрывают лёгкости, кроссовки — изяществу: тренд весны-2026 нашёл баланс
Лоферы проигрывают лёгкости, кроссовки — изяществу: тренд весны-2026 нашёл баланс
Последние материалы
Сковорода шипит, аромат собирает всех к столу: лепёшки на кефире исчезают за минуты
Болезнь-призрак из учебников возвращается: симптомы могут ждать своего часа 15 лет
Томаты обгоняют грядку за грядкой: одна хитрость запускает мощный рост с первого дня
Пароизоляция — щит или мина? Как один неправильный стык запускает разрушение каркаса
Пирог из стакана варенья покоряет всех: нежный десерт получается без единого замеса
Закуска, которая обманывает всех: паштет без мяса, а по вкусу будто два вида печени
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Чёрная корка тает сама: простой пакет превращает посуду в зеркало
Соседей не видно, зато красиво: новая идея забора вытесняет скучный профлист
Шёлковый шоколад и солнечный апельсин: торт, способный заменить признание в любви
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.