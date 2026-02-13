Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Карпова

Шкаф трещит по швам, а надеть нечего: 7 шагов, которые наводят порядок без нервов

Недвижимость

Иногда кажется, что идеальный шкаф возможен только в большой гардеробной. Но на деле порядок зависит не от размеров, а от системы: если вещи разложены логично, находить их становится легко, а утро начинается спокойнее. Организатор пространства Ирина Яшина уверена, что достаточно нескольких простых шагов, чтобы шкаф перестал быть источником хаоса и превратился в удобный инструмент на каждый день. Об этом сообщает Rambler.

Упорядоченный шкаф с одеждой и аксессуарами
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Упорядоченный шкаф с одеждой и аксессуарами

Полностью освободите шкаф

Первое, что нужно сделать, — вынуть из шкафа абсолютно всё. Только так можно увидеть реальный объём одежды и понять, сколько вещей на самом деле хранится дома. Этот этап кажется трудоёмким, но без него порядок чаще всего остаётся лишь красивой идеей.

"Пока вы не вытащите абсолютно всё, уборка так и останется на уровне планов. Хотите перемен — начните с пустого пространства", — отмечает организатор пространства Ирина Яшина.

Разделите одежду на понятные категории

Когда вещи перед глазами, их проще распределить по группам. Например, выделить одежду для дома, работы, спорта или выходов. Главное, чтобы категории были удобны именно вам — не существует универсальной схемы, подходящей всем.

Такая сортировка помогает увидеть, какие вещи реально используются чаще, а какие просто занимают место годами.

Уберите лишнее без сожалений

Расхламление — самый сложный, но самый важный шаг. Если шкаф переполнен, никакие органайзеры не спасут. Чтобы легче принять решение, полезно задать себе несколько вопросов: нужна ли вещь, носили ли её за последний год, нравится ли она сейчас.

Если появляются сомнения, чаще всего ответ очевиден.

"Не держитесь за одежду из чувства вины или 'на всякий случай'. Шкаф должен освобождать энергию, а не отнимать её", — советует Ирина Яшина.

Чтобы процесс был проще, удобно заранее подготовить три пакета: для выброса, для передачи знакомым и для благотворительности. Если вещь требует ремонта, её лучше отложить отдельно и сразу назначить срок, когда вы займётесь этим.

Закрепите за каждой вещью своё место

После сортировки оставшиеся вещи нужно разложить так, чтобы всё имело постоянное место. Один из удобных подходов — разделить одежду по частоте использования: на повседневную, еженедельную, редкую и сезонную.

То, что нужно каждый день, лучше хранить на уровне глаз. А то, что используется редко, можно убрать выше или глубже, чтобы оно не мешало.

"Когда всё на своём месте, вы начинаете утро без суеты. Это ценно", — напоминает эксперт.

Выберите удобный формат хранения

Чтобы шкаф выглядел аккуратно и не превращался в склад, важно соблюдать простые принципы: не забивать полки до отказа, использовать одинаковые вешалки, группировать одежду по цвету или длине.

Популярный вариант — вертикальное хранение, когда вещи складываются не стопкой, а "стоя". Так видно весь гардероб сразу, и одежда не мнётся от постоянного перекладывания.

"Между одеждой должен быть воздух: это делает гардероб элегантнее, а вас — спокойнее", — отмечает Ирина Яшина.

Добавьте органайзеры и разделители

Когда количество вещей стало понятным, можно грамотно разделить пространство. Коробки, тканевые контейнеры, разделители для ящиков помогают поддерживать порядок и не смешивать мелочи.

Лучше выбирать органайзеры в одном стиле и цвете — тогда шкаф будет выглядеть более цельно и визуально аккуратно.

Подпишите коробки и полки

Маркировка кажется мелочью, но она экономит много времени. Особенно удобно подписывать контейнеры с сезонной одеждой или аксессуарами. Тогда через пару месяцев не придётся вспоминать, куда что убрано, и не возникнет желания устроить очередную "большую разборку".

Сравнение: шкаф без системы и шкаф с организацией

Если вещи лежат как попало, даже большой шкаф быстро превращается в хаос, а поиск нужной одежды занимает время и портит настроение. Но когда одежда распределена по категориям, частоте использования и имеет своё место, порядок держится гораздо дольше и требует минимальных усилий.

Плюсы и минусы наведения порядка в шкафу

Грамотная организация гардероба даёт много преимуществ, но требует времени на старте.

Плюсы:

  • быстрее собираетесь утром;
  • проще поддерживать чистоту;
  • меньше раздражения от беспорядка;
  • легче контролировать покупки;
  • одежда меньше мнётся и дольше служит.

Минусы:

  • нужно выделить несколько часов на разбор;
  • придётся расстаться с лишними вещами;
  • иногда требуется купить органайзеры или коробки.

Советы по организации хранения одежды

Полностью освободите шкаф и полки.

Разложите одежду по категориям, которые удобны лично вам.

Проведите расхламление и уберите всё лишнее.

Определите для каждой вещи постоянное место.

Разместите повседневное ближе, сезонное — выше или глубже.

Используйте одинаковые вешалки и вертикальное хранение.

Добавьте органайзеры и разделители.

Подпишите коробки и полки, чтобы не искать вещи заново.

Популярные вопросы о порядке в шкафу

Как понять, что вещь пора выбросить или отдать?
Если вы не носили её больше года, она не нравится или вызывает сомнения, скорее всего, она уже не нужна.

Что лучше: стопки или вертикальное хранение?
Вертикальное хранение удобнее, потому что видно все вещи сразу, и не нужно перекладывать одежду сверху вниз.

Нужно ли покупать органайзеры, чтобы был порядок?
Не обязательно, но они помогают разделить пространство и упрощают поддержание системы, особенно для белья, носков и аксессуаров.

Автор Анна Карпова
Анна Карпова — планировщик интерьеров с 16-летним стажем. Анализирует планировки квартир и помогает рационально использовать пространство.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом уборка советы недвижимость
Новости Все >
Закрытые ворота, открытый интерес: граница Финляндии уже собирает тургруппы
Новый налог ударит по покупателям: жильё в Новосибирске может подорожать
Признание на стене обернётся бедой: 14 февраля может закончиться уголовкой
НАТО стягивает силы к Сувалкскому коридору: участок может стать огневым котлом
Огурцы дороже фруктов: что скрыто формирует шокирующую стоимость овоща
Смена поясов превращает ночь в утро: как пережить сбой, который мозг считает угрозой
Самокритика выходит из-под контроля: когда стремление к лучшему становится ловушкой
Ледяные наросты зимой рушат кузов: опасные точки на машине, о которых забывают
Обычная квартира скрывает смертельные риски: эти предметы в доме опасны для кошек и собак
Мороз не враг рассады, а тренер: культуры, которым температурная встряска добавит силы
Сейчас читают
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Садоводство, цветоводство
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Новости спорта
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Новости спорта
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Популярное
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей

Один куст, посаженный в феврале, может превратить сад в настоящий магнит для бабочек и пчёл. Но есть важный приём, который решает всё.

Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Ягоды висят крупными рубинами: простой способ сделать вишню крупнее и слаще
Ягоды висят крупными рубинами: простой способ сделать вишню крупнее и слаще
Нежность под шоколадной глазурью: блинный торт, который удаётся с первого раза
Цветение до сентября и ноль капризов: многолетники, которые растут на любом грунте
Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна Александр Рощин Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели Любовь Степушова
Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели
BMW потребовал от отделения в КНР возражать против экспорта в Россию. Но есть нюанс
Стиральная машина начинает работать как новая: простой приём вымывает скрытую грязь
Стиральная машина начинает работать как новая: простой приём вымывает скрытую грязь
Последние материалы
Привычные супы уходят в сторону: это горячее удивляет вкусом в стиле топовых бургерных
Закрытые ворота, открытый интерес: граница Финляндии уже собирает тургруппы
Новый налог ударит по покупателям: жильё в Новосибирске может подорожать
Ограничения растут, слухи множатся: что выбрать взамен, если Telegram всё-таки рухнет
Пропустили март — потеряли урожай: ошибка, которую повторяют из года в год
Раньше воротили нос, теперь просят каждый день: капуста с неожиданным поворотом вкуса
Колонии муравьёв теряют гармонию: природа посылает тревожный знак изнутри экосистемы
Под северной гладью скрыта зона смерти: этот водоем играет по правилам другого мира
Признание на стене обернётся бедой: 14 февраля может закончиться уголовкой
Посадили и почти забыли: 7 овощей, которые дают урожай без танцев с лейкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.