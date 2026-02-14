Соседей не видно, зато красиво: новая идея забора вытесняет скучный профлист

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Иногда забор на даче нужен не столько для красоты, сколько для спокойствия. Но привычный профлист всё чаще воспринимается как скучное и временное решение, которое портит вид участка. Деревянные ограждения выглядят уютнее, но требуют регулярного ухода и обходятся дороже. Поэтому многие хозяева начали присматриваться к более необычному варианту — забору из искусственного газона. 

Фото: Pravda.Ru by Алексей Тихонов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему профлист перестал выглядеть актуально

Профлист долгое время считался идеальным вариантом: поставил и забыл. Он прочный, не боится дождя, не гниёт и не требует покраски. Но есть проблема — такие заборы стоят почти у каждого, из-за чего дачные улицы выглядят однообразно.

Кроме того, профлист часто воспринимается как что-то "строительное", а не декоративное. Особенно неудачно он смотрится, когда к участку обращена некрашеная сторона соседского ограждения. В результате вместо уюта появляется ощущение серого коридора.

Новая идея: забор из искусственного газона

Один из нестандартных трендов последних лет — использование рулонной искусственной травы для оформления забора. Такой вариант пока встречается редко, поэтому сразу выделяет участок и создаёт более живописное впечатление.

Искусственный газон превращает обычную ограду в зелёную стену. Это особенно актуально осенью и ранней весной, когда на участке почти нет ярких красок. Забор остаётся зелёным круглый год и выглядит аккуратно даже в пасмурную погоду.

Как сделать зелёный забор своими руками

Конструкция не требует сложных инструментов и может быть реализована даже на основе старой сетки-рабицы или металлических столбов.

  1. Установите опорные столбы или используйте уже имеющиеся.

  2. Закрепите две горизонтальные прожилины — сверху и снизу.

  3. Между прожилинами натяните проволоку для фиксации покрытия.

  4. Раскатайте рулон искусственного газона и закрепите его к проволоке.

  5. Хорошо натяните материал по всей длине, чтобы он не провисал.

  6. Проверьте, чтобы поверхность легла ровно и не образовывала складок.

Такой способ позволяет закрыть участок от посторонних взглядов и при этом добавить декоративный эффект. Об этом сообщает Дзен-канал "Блог самостройщика".

Почему вариант с искусственной травой выглядит выигрышно

Главное преимущество такого забора — постоянная зелень. Он не желтеет, не требует полива, не нуждается в стрижке и спокойно переживает сезон дождей. Пыль и грязь легко смываются обычной водой из шланга.

"С точки зрения благоустройства частных территорий важно, чтобы решение не только выглядело эффектно, но и не создавало конфликтов с нормами по размещению ограждений и границ участков", — отмечает градостроитель, специалист по зонированию и развитию территорий, обозреватель Pravda.ru Захаров Илья .

Особенно полезно это решение, если на участке стоит старая рабица, через которую видно двор, или если хочется закрыть некрасивую сторону соседского профлиста. Искусственный газон делает ограждение более ухоженным и визуально "дороже".

Популярные вопросы о заборе из искусственного газона

Можно ли крепить искусственный газон на старую сетку-рабицу?

Да, это один из самых удобных вариантов. Газон хорошо закрывает просветы и превращает старую сетку в сплошную зелёную стену.

Как ухаживать за таким забором?

Достаточно периодически смывать пыль водой. Дополнительного ухода не требуется.

Выгорает ли искусственная трава на солнце?

Качественные покрытия устойчивы к ультрафиолету и долго сохраняют цвет, но дешёвые варианты могут со временем потускнеть.

Автор Алексей Тихонов
Тихонов Алексей Дмитриевич — инженер-строитель (ПГС), специалист по качеству строительных работ и выявлению дефектов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели
Стиральная машина начинает работать как новая: простой приём вымывает скрытую грязь
Стиральная машина начинает работать как новая: простой приём вымывает скрытую грязь
